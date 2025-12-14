Евгений Артюхин: «СКА только начинает находить игру, о борьбе за кубок говорить рано. Есть нюансы, которые нужно улучшать»
Бывший нападающий СКА Евгений Артюхин высказался о выступлении клуба.
СКА набрал 39 очков в 33 матчах и занимает седьмое место в Западной конференции КХЛ.
– Как считаете, могут ли быть связаны попадание в запас Ларионова-младшего и удачная серия СКА?
– Может, это совпадение. В СКА очень здорово влился Лайпсик, и за его счет другие иностранцы заиграли. Поймали химию и начали набирать очки.
Команда нашла игру, стала меньше ошибаться. Вратарь Иванов выдал хорошую серию.
Не знаю, есть ли смысл обрисовывать эту ситуацию вокруг Ларионова‑младшего. Скорее важно, что вратарь хорошо заиграл, а Грималди и Бландиси начали набирать очки.
– СКА уже превратился в команду, способную претендовать на Кубок Гагарина?
– Я бы пока так далеко не заходил. Команда только начинает находить игру, о борьбе за кубок говорить рано, есть нюансы, которые нужно улучшать, – сказал Артюхин.