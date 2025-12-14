Евгений Артюхин: «СКА только начинает находить игру, о борьбе за кубок говорить рано. Есть нюансы, которые нужно улучшать»

Евгений Артюхин высказался о выступлении СКА.

Бывший нападающий СКА Евгений Артюхин высказался о выступлении клуба.

СКА набрал 39 очков в 33 матчах и занимает седьмое место в Западной конференции КХЛ .

– Как считаете, могут ли быть связаны попадание в запас Ларионова-младшего и удачная серия СКА?

– Может, это совпадение. В СКА очень здорово влился Лайпсик , и за его счет другие иностранцы заиграли. Поймали химию и начали набирать очки.

Команда нашла игру, стала меньше ошибаться. Вратарь Иванов выдал хорошую серию.

Не знаю, есть ли смысл обрисовывать эту ситуацию вокруг Ларионова ‑младшего. Скорее важно, что вратарь хорошо заиграл, а Грималди и Бландиси начали набирать очки.

– СКА уже превратился в команду, способную претендовать на Кубок Гагарина?

– Я бы пока так далеко не заходил. Команда только начинает находить игру, о борьбе за кубок говорить рано, есть нюансы, которые нужно улучшать, – сказал Артюхин.