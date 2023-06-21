Неймар – своей девушке: «Я совершал ошибки, но не могу представить себя без тебя. Наша любовь к ребенку победит, наша любовь друг к другу нас укрепит»

Теги ПСЖ Сборная Бразилии по футболу лига 1 Франция светская хроника Неймар соцсети девушки и спорт Футбол

Неймар признал ошибки в отношениях с Бруной Бьянкарди.

Ранее сообщалось, что форвард «ПСЖ» вместе с девушкой, которая ждет от него ребенка, составили список правил, соблюдение которых дает игроку право на измену.

«Я делаю это ради вас двоих и ради твоей семьи. Оправдываюсь за то, за чему нет оправдания. Мне не нужно было это делать, но я нуждаюсь в тебе.

Я видел, как тебя это задевало, как сильно ты страдала, как сильно ты хочешь быть рядом со мной. И я рядом.

Я был неправ. Я совершал ошибки в отношениях с тобой. Смею сказать, что совершаю ошибки каждый день, как на поле, так и за его пределами. Но со своими ошибками в личной жизни я разбираюсь дома, вместе с семьей и друзьями.

Все это ударило по одному из самых важных людей в моей жизни. По женщине, которую я мечтал видеть рядом, матери моего ребенка. Это ударило по твоей семье, которая уже и моя семья. Это ударило по нашей близости в такой особенный период, как беременность.

Я уже попросил прощения за свои ошибки, за боль, которую не должен был причинять, но чувствую себя обязанным публично это подтвердить. Если частное дело становится публичным, то и извинения должны быть публичными.

Я не могу представить себя без тебя. Я не знаю, получится ли все у нас, но сегодня ты – это уверенность, которая мне нужна.

Наша цель будет превыше всего, наша любовь к ребенку победит, наша любовь друг к другу нас укрепит. Мы – навсегда», – написал Неймар.

Фото: instagram.com/neymarjr/

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42 комментария

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Marcus-light
Решает проблемы с семьёй и друзьями, попросив своего СММ менеджера накидать что-то в инсте)
+68
-5
+63
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bizonn007
Можно тоже написать жене на спортс.ру? Дорогая, я тебя люблю, купи пельмени, пожалуйста
+62
-2
+60
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Блуждающий странник
Ответ bm9z9dpnwx
В морозилке глянь
Пацаны, вы меня пугаете
+41
0
+41
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Саша Петров
Текст, как будто дешевый рэп трек
+29
-5
+24
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bm9z9dpnwx
Ответ bizonn007
Можно тоже написать жене на спортс.ру? Дорогая, я тебя люблю, купи пельмени, пожалуйста
В морозилке глянь
+23
0
+23
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Theodor Herzl
Даже среди знакомых пар заметил - если парень или девушка любители публично напускать розовых пузырей, в реальной жизни все наоборот
+7
0
+7
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Святослав Федорович
Любовь, где есть измены, крепкой быть не может
+8
-3
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Владислав Демидов
Ауф 👆
+5
0
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Wesley
Эй спортс, у вас при попытке плюсануть/минусануть некоторые комментарии возникает "Ошибка при рейтинговании комментария".

В консоли:
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+7
-2
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justbored
В бразильских сериалах-то диалоги жизненные были, оказывается.
+5
-1
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atomio
Неймар захотел обелиться перед женой и заказал хвалебный пост на спортце
+4
0
+4
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Artmann
Наложить это на убогий бит - и готов новый русский рэпер.)
+4
0
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Marcus-light
Решает проблемы с семьёй и друзьями, попросив своего СММ менеджера накидать что-то в инсте)
Прочитал текс и заржал на этом предложении, думаю надо это подметить, а ты определил👍
+3
0
+3
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abiturients@inbox.ru
Ответ bizonn007
Можно тоже написать жене на спортс.ру? Дорогая, я тебя люблю, купи пельмени, пожалуйста
Давайте не оставим человека голодным. Больше плюсов 🙏 )))
+3
0
+3
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-= Masteryuga =-
...сказал Неймар в слезах, одевая презерватив, и не целуя в губы, совершил это самое)
+3
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Святослав Федорович
Ответ Ann Tretiakova
стереотип навязанный церковью и твоими родителями ,воспитанные в духе совка ..у нас с...са нет ... просто посмотри статистику сколько разводов ...и исследования... интрижка на стороне отличный способ сохранить чувства ...и при этом получить те физиологические потребности ,который уже не получаешь от своей жены
любовь - это же не про секс. это про комфорт рядом. зачем мне другая баба, если я свою люблю и она делает меня счастливым?
+3
-1
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Moe Joe
буду изменять, но не буду целовать губы. в какие именно? нескажу!
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Vinnipukh Vinni
Ответ papadok
Можно назвать это духовным эксгибиционизмом. Здоровый человек свои проблемы решает, а не выставляет на всеобщее обозрение. Объясните кто-нибудь парню, что вне инстаграмма тоже жизнь есть.
Ну может быть, его подруга с ним общается только через инсту )
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Univerzzall
Да, я ее тр***л. А с тобой я занимаюсь любовью. Эдди Мерфи
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Witch64
Вообще-то я зашла сюда почитать о Гюндогане, но уже минут 20 читаю о жизни Неймара, переходя из одной ссылки в другую. Трэш.
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Qazan
Ответ Саша Петров
Текст, как будто дешевый рэп трек
Кто-то ещё и осилил этот опус
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Cearvm
Спойлер: не победит и не укрепит.
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papadok
Ответ Vinnipukh Vinni
Ну может быть, его подруга с ним общается только через инсту )
А ребенка они в Ватсаппе завели? :)
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Руслан Ушанлы
Мне одному виднеются реально ляжки у "любви всей его жизни"? ..
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Блуждающий странник
Брюки у Неймара бесподобны. Дорогие, наверное, а вообще это забавно ниже смотришь похожие новости и там "Неймар и его девушка ввели условия для измен игрока"... ))
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