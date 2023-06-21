Неймар – своей девушке: «Я совершал ошибки, но не могу представить себя без тебя. Наша любовь к ребенку победит, наша любовь друг к другу нас укрепит»

Неймар признал ошибки в отношениях с Бруной Бьянкарди.

Ранее сообщалось, что форвард « » вместе с девушкой, которая ждет от него ребенка, составили список правил, соблюдение которых дает игроку право на измену.

«Я делаю это ради вас двоих и ради твоей семьи. Оправдываюсь за то, за чему нет оправдания. Мне не нужно было это делать, но я нуждаюсь в тебе.

Я видел, как тебя это задевало, как сильно ты страдала, как сильно ты хочешь быть рядом со мной. И я рядом.

Я был неправ. Я совершал ошибки в отношениях с тобой. Смею сказать, что совершаю ошибки каждый день, как на поле, так и за его пределами. Но со своими ошибками в личной жизни я разбираюсь дома, вместе с семьей и друзьями.

Все это ударило по одному из самых важных людей в моей жизни. По женщине, которую я мечтал видеть рядом, матери моего ребенка. Это ударило по твоей семье, которая уже и моя семья. Это ударило по нашей близости в такой особенный период, как беременность.

Я уже попросил прощения за свои ошибки, за боль, которую не должен был причинять, но чувствую себя обязанным публично это подтвердить. Если частное дело становится публичным, то и извинения должны быть публичными.

Я не могу представить себя без тебя. Я не знаю, получится ли все у нас, но сегодня ты – это уверенность, которая мне нужна.

Наша цель будет превыше всего, наша любовь к ребенку победит, наша любовь друг к другу нас укрепит. Мы – навсегда», – написал .

Фото: instagram.com/neymarjr/