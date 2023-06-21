Дисквалификация Соболева сокращена до 3 игр после апелляции «Спартака». 4-й матч – условно
«Спартак» добился сокращения срока отстранения Александра Соболева.
21 мая форвард после единоборства с защитником ЦСКА Виллианом Рошей показал сопернику непристойный жест и получил красную карточку. КДК РФС дисквалифицировал Соболева на 4 игры.
«Апелляционный комитет рассмотрел наше обращение и сократил срок дисквалификации Александру Соболеву с четырех матчей до трех.
Четвертый матч дисквалификации теперь носит условный характер», – сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.
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Ну как можно было принять одно решение, а потом просто без повода его изменить?