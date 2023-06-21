Дисквалификация Соболева сокращена до 3 игр после апелляции «Спартака». 4-й матч – условно

«Спартак» добился сокращения срока отстранения Александра Соболева.

21 мая форвард после единоборства с защитником ЦСКА Виллианом Рошей показал сопернику непристойный жест и получил красную карточку. КДК РФС дисквалифицировал Соболева на 4 игры.

«Апелляционный комитет рассмотрел наше обращение и сократил срок дисквалификации с четырех матчей до трех.

Четвертый матч дисквалификации теперь носит условный характер», – сообщил глава пресс-службы « » .

Соболев забанен на 4 матча, красная Роши отменена: КДК изучил жесты дерби со всех ракурсов