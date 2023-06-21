Дисквалификация Соболева сокращена до 3 игр после апелляции «Спартака». 4-й матч – условно

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия дисквалификации Александр Соболев Виллиан да Силва Роша Дмитрий Зеленов Футбол

«Спартак» добился сокращения срока отстранения Александра Соболева.

21 мая форвард после единоборства с защитником ЦСКА Виллианом Рошей показал сопернику непристойный жест и получил красную карточку. КДК РФС дисквалифицировал Соболева на 4 игры.

«Апелляционный комитет рассмотрел наше обращение и сократил срок дисквалификации Александру Соболеву с четырех матчей до трех.

Четвертый матч дисквалификации теперь носит условный характер», – сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Соболев забанен на 4 матча, красная Роши отменена: КДК изучил жесты дерби со всех ракурсов

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42 комментария

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bugoga
Ну то есть с учетом того, что после дерби он в любом случае отправлялся на операцию и пропускал концовку сезона, реальное наказание составило одну игру.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
надо ещё три раза подавать апелляцию.))
+38
-4
+34
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zaebarca
Наныли
+29
-13
+16
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Влад Безруков
А вот как они поняли, что первоначальное наказание слишком серьёзное?
Ну как можно было принять одно решение, а потом просто без повода его изменить?
+14
0
+14
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Ramon Mercader
Админресурс в действии.
+21
-11
+10
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Faust Doc
Ответ Onion
Основания? Пересмотрели видео и разглядели новые обстоятельства?)
Чаек попили...
+12
-2
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Барыга блинами
Спартак решил - позориться так до конца
+19
-10
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ЦСКА1960
Всё равно их футбольный бог накажет.
+15
-8
+7
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Спартак Уокер
Ответ Vatikan
За что?
За постоянное не спортивное поведение ,очень стыдно что такой игрок играет в великом клубе Спартак
+8
-1
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CoMoBo3
Ответ Vatikan
Одну игру максимум за это и можно дать. И то с натяжкой
С натяжкой это вы от чемпионов отлетаете 😎
+7
-3
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Onion
Основания? Пересмотрели видео и разглядели новые обстоятельства?)
+7
-3
+4
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CoMoBo3
Ответ ЦСКА1960
Всё равно их футбольный бог накажет.
Так ведь уже наказал, каждый год пузики надрываем, читая про новости из стана народной команды 😎
+4
-1
+3
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Спартак Уокер
Лучше ещё на 10 матчей его дисквалифицировать
+26
-23
+3
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трианон
Лизнули нужному кренделю.Зачет.
+4
-1
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Vatikan
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
надо ещё три раза подавать апелляцию.))
А ведь это мысль!
+4
-1
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Адам Нинуху
вот из за таких как Соболев говорят что все футболисты не умные люди
+3
-1
+2
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Спартак Уокер
Ответ Vatikan
Теперь должен поумнеть. Его нельзя упрекнуть в отсутствии желания, а вот мозги подправить надо
Думаю что он не исправим
+1
0
+1
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Арсений Чернобаев
мне интересно, за что в принципе его оправдали
+2
-1
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Андрей Колбанцев
Ну и у кого ,,админресурс "??? Кб-клоунарий вечен
+1
0
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Фан КриРо7
А если Саша подменит на пару недели дельфина Лёву в Сочинском дельфинарии то всю скастят) Разницу даже опытный ихтиолог не сразу поймет😁
+3
-2
+1
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mnogokotin-
Ответ bugoga
Ну то есть с учетом того, что после дерби он в любом случае отправлялся на операцию и пропускал концовку сезона, реальное наказание составило одну игру.
так получается )
+3
-3
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Dan Kennedy
Ответ bugoga
Ну то есть с учетом того, что после дерби он в любом случае отправлялся на операцию и пропускал концовку сезона, реальное наказание составило одну игру.
А ты уверен что это не связано друг с другом? Возможно не будь дисквалификации - ушел бы на операцию после сезона.
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El Canibal
...и увеличить на +1 за каждый его удар локтем.
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Vatikan
Ответ Спартак Уокер
За постоянное не спортивное поведение ,очень стыдно что такой игрок играет в великом клубе Спартак
Теперь должен поумнеть. Его нельзя упрекнуть в отсутствии желания, а вот мозги подправить надо
0
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Vatikan
Ответ Спартак Уокер
Думаю что он не исправим
Посмотрим
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