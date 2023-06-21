Трансфер Хавертца в «Арсенал» за 60+5 млн фунтов согласован. Сделку закроют в ближайшие часы

Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Кай Хавертц деньги Фабрицио Романо Футбол

Кай Хавертц переходит в «Арсенал» из «Челси».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, сделка о переходе немца в «Арсенал» согласована – ее закроют в ближайшие часы. «Челси» получит 60+5 млн фунтов (70+5,8 млн евро) за игрока.

Хавертц и «Арсенал» согласовали долгосрочный контракт. Вскоре для игрока запланируют медосмотр.

На этой неделе Кай подпишет контракт с новым клубом. В данный момент стороны готовят все необходимые документы.

Хавертц перешел в «Челси» осенью 2020 года, за счет бонусов сумма трансфера могла дойти до 90 млн фунтов. Хавертц провел 139 матчей за клуб, забил 32 гола и сделал 15 результативных передач.

С лондонцами Хавертц выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

Полную статистику 24-летнего игрока атаки можно изучить здесь.

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95 комментариев

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SWAGG
за 3 года ни один тренер не смог выжать из него хотя бы один сильный сезон. будучи игроком старта хаверц чередует 1 хороший матч с 3 ужасными и так 3 года
за гол в финале спасибо, скучать не буду
+64
-17
+47
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DolJun
без всяких приколов скажу, что если артета будет использовать хаверца в полузащите - то это отличная сделка для пушкарей. хаверц топ, вот только пришел в челси не совсем вовремя. физруки пытались из него делать 9ку, которой он не является. думается мне что в полузащите с его работоспособностью он доставит кучу хлопот всем клубам апл.
отличные деньги для челси, но радости от его ухода нет, просто понимание того, что всем трем сторонам так будет лучше.
+52
-10
+42
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Wekil Halylow
Ответ Оригинальный Ник
Грамотный развод от пенсов, в очередной раз. Абсолютный нуль за 60 лимоном — браво, так точно чемпионами станут
Развод это Мудрик за 100
+48
-7
+41
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Sakeshi Titano
Д.Луиз, Виллиан, Жоржиньо: ничему не учит жизнь Арсенал.
+38
-12
+26
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Ruslan Drake
Ответ Sakeshi Titano
Д.Луиз, Виллиан, Жоржиньо: ничему не учит жизнь Арсенал.
Чех? И причём тут Жоржиньо? Человек полсесозна только пробыл и негатива по игре не вызывает. +лидерские качества показывает
+25
-1
+24
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Оригинальный Ник
Ответ Sakeshi Titano
Д.Луиз, Виллиан, Жоржиньо: ничему не учит жизнь Арсенал.
Жоржиньо норм залетел, на ротацию в полузащиту пойдёт. А вот остальные...
+20
-1
+19
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LIBerly
Спасибо, Кай, за тот гол в финале ЛЧ! Удачи.
+11
-1
+10
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Alex69ander
Ответ SWAGG
за 3 года ни один тренер не смог выжать из него хотя бы один сильный сезон. будучи игроком старта хаверц чередует 1 хороший матч с 3 ужасными и так 3 года за гол в финале спасибо, скучать не буду
Из Челси забирают игроков с самым большим потенциалом - Хавертц и Маунт (скоро), уходят Канте, Ковачич, Кули, Зиеш, Менди, остаются Кепа и 40-летние Силва и Азпи и ещё куча ноунеймов, но фаны Челси продолжат придумывать, почему это хорошо:

- "Ушли лучше игроки, зато расчистим зп ведомость"
- "Всё равно они играли плохо"
- Арсенал забрал 24-летнего Хаверца" - фаны челси "зато у нас ЛЧ"
- Арсенал завершил лигу на 10 строчек и 40 очков выше, фаны Челси -"у нас 2 ЛЧ"
- Челси закончил на 12 месте - "но ведь у нас ЛЧ..."
- Челси вылетел в шип - фаны челси - "2 ЛЧ"
- Челси упал в нац лигу - "2 ЛЧ"
- Челси расформирован - "ЛЧ" 🤐🥱🤫🤫

Ну ок, ребята продолжайте жить в выдуманном мире, реальность видимо слишком болезненна, ибо вы следующий Ноттингем Форест, но зато с ЛЧ 😉
+51
-41
+10
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London.is.blue
Ответ Alex69ander
Из Челси забирают игроков с самым большим потенциалом - Хавертц и Маунт (скоро), уходят Канте, Ковачич, Кули, Зиеш, Менди, остаются Кепа и 40-летние Силва и Азпи и ещё куча ноунеймов, но фаны Челси продолжат придумывать, почему это хорошо: - "Ушли лучше игроки, зато расчистим зп ведомость" - "Всё равно они играли плохо" - Арсенал забрал 24-летнего Хаверца" - фаны челси "зато у нас ЛЧ" - Арсенал завершил лигу на 10 строчек и 40 очков выше, фаны Челси -"у нас 2 ЛЧ" - Челси закончил на 12 месте - "но ведь у нас ЛЧ..." - Челси вылетел в шип - фаны челси - "2 ЛЧ" - Челси упал в нац лигу - "2 ЛЧ" - Челси расформирован - "ЛЧ" 🤐🥱🤫🤫 Ну ок, ребята продолжайте жить в выдуманном мире, реальность видимо слишком болезненна, ибо вы следующий Ноттингем Форест, но зато с ЛЧ 😉
Не удивлен, что такой бред выдал скаузер.

Вместо Хаверца будет играть Нкунку, вот беда, все фанаты Челси не могут найти себе место.

Еще и травматов и стариков слили, что же теперь будет с Челси.

Ужас какой-то…
+16
-8
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London.is.blue
Ответ LaffyTaffy
В соло уничтожил мощный МанСити в финале. Это показатель того, что если захочет играть - то футболист очень сильный
Там скорее Канте всю ЛЧ в соло затащил.
+6
0
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FilFil
Ответ Sakeshi Titano
Д.Луиз, Виллиан, Жоржиньо: ничему не учит жизнь Арсенал.
Сравнили старых пердунов, когда не было денег, и молодого 24-летнего реально талантливого парня. Особенно с учетом того, что 50 млн будут выплачены в течении 3 лет это отличная сделка
+5
0
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Виьалий
Приобретение хорошее, не хрустальный и Артета как-то его видит в команде. Удачи парню и всем нам, болелам Арса!
+5
0
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edward_freeman
Ответ DolJun
без всяких приколов скажу, что если артета будет использовать хаверца в полузащите - то это отличная сделка для пушкарей. хаверц топ, вот только пришел в челси не совсем вовремя. физруки пытались из него делать 9ку, которой он не является. думается мне что в полузащите с его работоспособностью он доставит кучу хлопот всем клубам апл. отличные деньги для челси, но радости от его ухода нет, просто понимание того, что всем трем сторонам так будет лучше.
он был бы отличной ложной девяткой при правильно поставленной игре.
в Арсенале будет подменять Эдегора как десятка и Жезуса как девятка. может, кого-то и вытеснит.
+4
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And we're heading for a shootout!
Ответ Gustav Forsberg
Галласа забыл
Могу понять: Галласа прямо-таки хочется забыть.
+4
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Alex69ander
Ответ David Avagyan
Понел у тебя нет аргументов на то что я написал слился как всегда
Как ты умудрился написать коммент и не упомянуть про ЛЧ, болезненно, наверное, душевная боль терзает небось?! Ну или может ты не настоящий фан Челси, настоящие ведь так не умеют
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Акбар Кадыров
В байере же был бистом, надеюсь вернется в такую же форму
+4
-1
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Джейме Ланнистер
Ответ Sakeshi Titano
Д.Луиз, Виллиан, Жоржиньо: ничему не учит жизнь Арсенал.
Одного провала Обамеянга хватить на все эти трансферы)
+3
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Слутск Халлского
Хотел этого игрока видеть в Арсенале еще со времен Байера, но после перехода в Челси думал, что этому не бывать. Рад этому трансферу, верю, что Артета сможет раскрыть его как следует в АПЛ
+4
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Голубь Старс
Очень хорошее подписание для канониров, надеюсь у него все получится
+8
-5
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Alex Serpen
Ответ Alex69ander
Из Челси забирают игроков с самым большим потенциалом - Хавертц и Маунт (скоро), уходят Канте, Ковачич, Кули, Зиеш, Менди, остаются Кепа и 40-летние Силва и Азпи и ещё куча ноунеймов, но фаны Челси продолжат придумывать, почему это хорошо: - "Ушли лучше игроки, зато расчистим зп ведомость" - "Всё равно они играли плохо" - Арсенал забрал 24-летнего Хаверца" - фаны челси "зато у нас ЛЧ" - Арсенал завершил лигу на 10 строчек и 40 очков выше, фаны Челси -"у нас 2 ЛЧ" - Челси закончил на 12 месте - "но ведь у нас ЛЧ..." - Челси вылетел в шип - фаны челси - "2 ЛЧ" - Челси упал в нац лигу - "2 ЛЧ" - Челси расформирован - "ЛЧ" 🤐🥱🤫🤫 Ну ок, ребята продолжайте жить в выдуманном мире, реальность видимо слишком болезненна, ибо вы следующий Ноттингем Форест, но зато с ЛЧ 😉
Ну я вообще ни за кого не болею в АПЛ, но с чего у тебя такие претензии к Челси и их болельщикам?
Очевидно, что у синих сейчас 3 состава футболистов и нужно избавляться хотя бы от кого-то. В первую очередь продают тех на кого есть спрос.
Тем более, что Поча уже подписали и, если бы эти ребята были бы ему нужны, то он высказался бы руководству.
+3
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CriminalJoint62
Ответ London.is.blue
С Хаверцом нужно прощаться без всяких «спасибо» из-за клуба, который он выбрал. Пусть валит ослик, скучать не будем. Удачи в борьбе за кубок газона.
Хаха, уже звоню в пожарную службу 😂😭
+3
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SWAGG
все кто ноют про он не 9ка видимо забыли, что в челси его пробовали на каждой позиции в атаке и на всех он мертвый. только этот сезон хаверц окончательно обосновался как 9ка и то скорее ложная тк из него никто и не лепил второго норвега. у хаверца все 3 года в атаке был нап. абрахам, жиру, Вернер, лукаку, обама.
так что не надо ныть про не его позицию.
почему тот же кейн будучи напом создает и ассистирует в разы больше гения атаки на немце?
кай больше в топ2 по упущенным моментам в апл, 2 по офсайдам во всей лиге. где его мозги, где скилы. щас игроки любой позиции научились забивать, но хаверц не фрв и ему можно засирать выходы 1в1)))
почему эдегор который играет в полузащите забивает в среднем в Англии больше чем хаверц?
дело в хаверце, а кто продолжает ныть что игрок атаки не может играть в атаке...это ор
думаете если опустить его на 10м пониже и хаверц превратится как по волшебству в кака 2007?) жаль что так не работает
перед хаверцем никогда не стояла задача быть таргетменом
+4
-3
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Alex69ander
Ответ David Avagyan
Я понимаю что у тебя как болела Арсенала постравматический синдром от того что у Челси 2ЛЧ а у вас 0 но хватит испоьзовать это слово так часто.А на счёт уходов Хаверц плохо играл полтора года Мейсон большая утрата но с ним не смогли соглосовать контракт у Канте закончился контракт да и в последний год он скорей лечился чем играл как и Ковачич,Кулибали вообше мимо ,так и не сиграл нормально,Зиеш глухой лавочник без мотивации как и Менди но в отличии от Зиеша он ещё и привозит.Но для того чтобы это понять нужно посмотреть матчи Челси а не кидат ***** на винтелятор.
"Челси 2ЛЧ а у вас 0" - Я же говорю фаны челси секунды прожить не могут в споре про Арсенал, не упомянув про ЛЧ, спасибо, что подтвердил мои слова, молодец
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edward_freeman
Обессмертил свое имя для фанатов Челси, его гол Сити будут помнить всегда.
Так до конца и не раскрылся, став в том числе заложником свой универсальности.

Продали выгодно, не рассчитывал на такой ценник.
Удачи Каю.
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David Avagyan
Ответ Потолковый Лампонюх™
Заметил такую тенденцию на спорте. Когда команда продает лучшего игрока то глоры этого клуба начинают писать каким дном этот игрок якобы был. Самовнушение своеобразное. Хотя 2 недели назад глоры пенсов писали что Хавертца нельзя продавать.
Ты посмотрел хотя бы пару матчей Хаверца в прошлом сезоне?Или как всегда необоснованный хейт.
+4
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