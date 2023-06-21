Трансфер Хавертца в «Арсенал» за 60+5 млн фунтов согласован. Сделку закроют в ближайшие часы

Кай Хавертц переходит в «Арсенал» из «Челси».

Как сообщает журналист , сделка о переходе немца в «Арсенал» согласована – ее закроют в ближайшие часы. « » получит 60+5 млн фунтов (70+5,8 млн евро) за игрока.

Хавертц и « » согласовали долгосрочный контракт. Вскоре для игрока запланируют медосмотр.

На этой неделе Кай подпишет контракт с новым клубом. В данный момент стороны готовят все необходимые документы.

Хавертц перешел в «Челси» осенью 2020 года, за счет бонусов сумма трансфера могла дойти до 90 млн фунтов. Хавертц провел 139 матчей за клуб, забил 32 гола и сделал 15 результативных передач.

С лондонцами выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

Полную статистику 24-летнего игрока атаки можно изучить здесь.