Трансфер Хавертца в «Арсенал» за 60+5 млн фунтов согласован. Сделку закроют в ближайшие часы
Кай Хавертц переходит в «Арсенал» из «Челси».
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, сделка о переходе немца в «Арсенал» согласована – ее закроют в ближайшие часы. «Челси» получит 60+5 млн фунтов (70+5,8 млн евро) за игрока.
Хавертц и «Арсенал» согласовали долгосрочный контракт. Вскоре для игрока запланируют медосмотр.
На этой неделе Кай подпишет контракт с новым клубом. В данный момент стороны готовят все необходимые документы.
Хавертц перешел в «Челси» осенью 2020 года, за счет бонусов сумма трансфера могла дойти до 90 млн фунтов. Хавертц провел 139 матчей за клуб, забил 32 гола и сделал 15 результативных передач.
С лондонцами Хавертц выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.
Полную статистику 24-летнего игрока атаки можно изучить здесь.
за гол в финале спасибо, скучать не буду
отличные деньги для челси, но радости от его ухода нет, просто понимание того, что всем трем сторонам так будет лучше.
- "Ушли лучше игроки, зато расчистим зп ведомость"
- "Всё равно они играли плохо"
- Арсенал забрал 24-летнего Хаверца" - фаны челси "зато у нас ЛЧ"
- Арсенал завершил лигу на 10 строчек и 40 очков выше, фаны Челси -"у нас 2 ЛЧ"
- Челси закончил на 12 месте - "но ведь у нас ЛЧ..."
- Челси вылетел в шип - фаны челси - "2 ЛЧ"
- Челси упал в нац лигу - "2 ЛЧ"
- Челси расформирован - "ЛЧ" 🤐🥱🤫🤫
Ну ок, ребята продолжайте жить в выдуманном мире, реальность видимо слишком болезненна, ибо вы следующий Ноттингем Форест, но зато с ЛЧ 😉
Вместо Хаверца будет играть Нкунку, вот беда, все фанаты Челси не могут найти себе место.
Еще и травматов и стариков слили, что же теперь будет с Челси.
Ужас какой-то…
в Арсенале будет подменять Эдегора как десятка и Жезуса как девятка. может, кого-то и вытеснит.
Очевидно, что у синих сейчас 3 состава футболистов и нужно избавляться хотя бы от кого-то. В первую очередь продают тех на кого есть спрос.
Тем более, что Поча уже подписали и, если бы эти ребята были бы ему нужны, то он высказался бы руководству.
так что не надо ныть про не его позицию.
почему тот же кейн будучи напом создает и ассистирует в разы больше гения атаки на немце?
кай больше в топ2 по упущенным моментам в апл, 2 по офсайдам во всей лиге. где его мозги, где скилы. щас игроки любой позиции научились забивать, но хаверц не фрв и ему можно засирать выходы 1в1)))
почему эдегор который играет в полузащите забивает в среднем в Англии больше чем хаверц?
дело в хаверце, а кто продолжает ныть что игрок атаки не может играть в атаке...это ор
думаете если опустить его на 10м пониже и хаверц превратится как по волшебству в кака 2007?) жаль что так не работает
перед хаверцем никогда не стояла задача быть таргетменом
Так до конца и не раскрылся, став в том числе заложником свой универсальности.
Продали выгодно, не рассчитывал на такой ценник.
Удачи Каю.