Сушко о главном тренере «Динамо»: «В совете директоров уважаемые люди, они обсудят, как выглядит команда. Будет принято решение, которое пойдет на пользу клубу»

Гендиректор «Динамо» высказался о ситуации с главным тренером.

Генеральный директор «Динамо» Сергей Сушко рассказал, что решение о новом главном тренере будет принято на совете директоров клуба.

В ноябре «Динамо» уволило Алексея Кудашова с поста главного тренера, исполняющим обязанности был назначен Вячеслав Козлов .

– Козлов говорил, что совет директоров клуба, на котором выберут главного тренера, должен был состояться в районе 1 декабря. Почему его до сих пор не было?

– Когда все будет, вы об этом узнаете. В ближайшее время об этом объявим. «Динамо» – открытый клуб, который никогда не прячется ни от прессы, ни от болельщиков. В ближайшее время будет решение.

Для этого должен пройти совет директоров. Как только там примут решение, мы сразу всех об этом оповестим.

– Рассматривается вариант, при котором у Козлова отпадет приставка исполняющего обязанности?

– Мы можем много чего рассматривать, но у нас уважаемые люди в совете директоров, которые обсудят, как выглядит команда. Дадут оценку этому промежутку, и будет принято решение, которое пойдет на пользу «Динамо ».

– Попадание в финал по-прежнему остается задачей на сезон?

– Задача у всех клубов – как можно выше взбираться по турнирной таблице, – сказал Сушко.