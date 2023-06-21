Сергей Шубенков: «Американские лиги – даже НХЛ с НБА – WADA к себе не пускают. Сомневаться в употреблении там запрещенных препаратов вообще не надо»

Теги НБА НХЛ Бег допинг сборная США сборная США жен WADA Сергей Шубенков Легкая атлетика

Чемпион мира Сергей Шубенков уверен, что в студенческом спорте США есть допинг.

«Оставим даже количество дисквалов у них. Изучая вопрос, я к большому удивлению понял, что в профессиональные лиги – бейсбол, американский футбол и даже НХЛ с НБА – WADA к себе не пускают. А если так, то сомневаться в употреблении там запрещенных препаратов вообще не надо.

И если они этим пользуются, то явно не просто так – значит, есть серьезная методологическая база, специалисты. Последним кирпичиком в сторону моего нынешнего мироощущения стала информация о том, что мировые рекорды, установленные на NCAA, не ратифицируются. Когда начал выяснить причину, оказалось, что дело во все том же отсутствии допинг-контроля. Точнее, он у них есть, но свой. Ловят одну марихуану.

Отсюда и результаты, и массовые приходы/уходы – когда человек с нуля за 4 года добирается близко к мировому рекорду, а потом пропадает. У меня все сложилось. Поэтому их рассказы про чистый спорт, знаете…

Я спрашивал у них: почему вы студентов с их уникальными результатами не привозите на чемпионат мира? Они спокойно всех разорвут и поедут обратно на сессию. Что им, 50 тысяч долларов призовых – не деньги?

Начали рассказывать про контракты. Если студент поедет на такой старт, он лишится кучи преференций в университете. Теперь я понимаю истоки этого», – сказал многократный призер ЧМ в беге на 110 м с барьерами.

Американские студенты крушат рекорды в легкой атлетике – и пропадают. Шубенков считает, что дело в допинге

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17 комментариев

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JIEOMEC
как обычно, все плохие, а мы хорошие
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Донован хозяин НБА
Хорошо что россиян никогда не ловили на допинге и мы имеем право высказывать этим плохим американцам за чистоту!
+13
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3pointmaster
а почему они должны подпускать к себе Wada? Коммерческая лига, которая находится на самообеспечении, в которой действуют свои правила.
+9
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выходец из убежища
Ответ Жиртрес
Как их подтвердить если не берут проб🤷‍♀️
А когда игроки из НХЛ и НБА приезжают на олимпиады, их разве не проверяют?
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Sergeev55
Ответ JIEOMEC
как обычно, все плохие, а мы хорошие
мы живём в самой прекрасной стране на свете, а все остальные страны нам завидуют
+5
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Витольд Бубеный
Ничем не подтвержденная информация, дилетантские выводы. Видно в думу метит, там таких любят.
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Сергей
Никто и не сомневается. У Кузи дороги в палец на столе.
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гилберт
Что интересно НФЛ банит игроков за допинг. Кому 4, кому 8 матчей( а это половина сезона).
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Heat Wave
Сергей, а вас не волнуют допинг в юношеских школах России? Не волнует выстроенная допинговая история для юных легкоатлетов?

Я не видела ни одного комментария про российскую систему.
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Ann Tretiakova
фу американцы )))то ли дело российские спортсмены ..
легко пускают WADA...главное потом через дырку в стене анализы поменять ....сколько там уже лет прошло после Сочинских ОИ? видимо спортсмены и правда не очень умные люди ......

бро, на твоем месте я бы вообще тему допинга не поднимал ...такого позора мир еще не видел, что бы допинг был не просто государственной программой (все хитрят чего уж тут душой кривить ) , но в этом еще было замешаны спец службы и высшее чины госвласти..Вот это уже позор. Не умеете не беритесь ...а если делаете что то ,то делай так что бы потом не поймали
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about nothing
Ответ Донован хозяин НБА
Хорошо что россиян никогда не ловили на допинге и мы имеем право высказывать этим плохим американцам за чистоту!
Да у нас ходоки лучшие в мире, школа мордовской ходьбы вне конкуренции!
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snekker
а Чегин к себе пускал WADA?
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Влад Кабалов
То, что в НХЛ есть такая тема с допингом, Жека Кузнецов не даст соврать. Помните, как он летал в Кубке Стэнли 2018, а как потом стал играть, когда его поймали с коксом на ЧМ 19 года? Кстати, многие до сих пор считают Евгения, а не Овечкина МВП КС-2018. Но, то ли лига что-то знала, то ли догадывалась, бог их отвел от недоразумения. Так, что тут с Шубенковым трудно не согласиться. Но это только подтверждает отсутствие чистоты в большом, да и не только в большом, спорте. Правда, весь поток грязи вылился на Россию, а остальные как-то в тени проканали. Такие вот размышления.
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Жиртрес
Ответ Витольд Бубеный
Ничем не подтвержденная информация, дилетантские выводы. Видно в думу метит, там таких любят.
Как их подтвердить если не берут проб🤷‍♀️
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