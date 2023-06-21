Сергей Шубенков: «Американские лиги – даже НХЛ с НБА – WADA к себе не пускают. Сомневаться в употреблении там запрещенных препаратов вообще не надо»
Чемпион мира Сергей Шубенков уверен, что в студенческом спорте США есть допинг.
«Оставим даже количество дисквалов у них. Изучая вопрос, я к большому удивлению понял, что в профессиональные лиги – бейсбол, американский футбол и даже НХЛ с НБА – WADA к себе не пускают. А если так, то сомневаться в употреблении там запрещенных препаратов вообще не надо.
И если они этим пользуются, то явно не просто так – значит, есть серьезная методологическая база, специалисты. Последним кирпичиком в сторону моего нынешнего мироощущения стала информация о том, что мировые рекорды, установленные на NCAA, не ратифицируются. Когда начал выяснить причину, оказалось, что дело во все том же отсутствии допинг-контроля. Точнее, он у них есть, но свой. Ловят одну марихуану.
Отсюда и результаты, и массовые приходы/уходы – когда человек с нуля за 4 года добирается близко к мировому рекорду, а потом пропадает. У меня все сложилось. Поэтому их рассказы про чистый спорт, знаете…
Я спрашивал у них: почему вы студентов с их уникальными результатами не привозите на чемпионат мира? Они спокойно всех разорвут и поедут обратно на сессию. Что им, 50 тысяч долларов призовых – не деньги?
Начали рассказывать про контракты. Если студент поедет на такой старт, он лишится кучи преференций в университете. Теперь я понимаю истоки этого», – сказал многократный призер ЧМ в беге на 110 м с барьерами.
Американские студенты крушат рекорды в легкой атлетике – и пропадают. Шубенков считает, что дело в допинге
Я не видела ни одного комментария про российскую систему.
легко пускают WADA...главное потом через дырку в стене анализы поменять ....сколько там уже лет прошло после Сочинских ОИ? видимо спортсмены и правда не очень умные люди ......
бро, на твоем месте я бы вообще тему допинга не поднимал ...такого позора мир еще не видел, что бы допинг был не просто государственной программой (все хитрят чего уж тут душой кривить ) , но в этом еще было замешаны спец службы и высшее чины госвласти..Вот это уже позор. Не умеете не беритесь ...а если делаете что то ,то делай так что бы потом не поймали