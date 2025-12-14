Роман Канцеров: «У белорусов неплохой прогресс в хоккее за последние годы. Много ребят играют в КХЛ. Сборная Беларуси – достойный соперник»
Нападающий сборной «России 25» Роман Канцеров высказался о матче Кубка Первого канала со сборной Беларуси (3:1).
– У белорусов неплохой прогресс в плане хоккея за последние несколько лет. Много ребят играют в КХЛ. Поэтому сборная Беларуси – достойный соперник, но мы смогли победить.
– Как вам атмосфера в Новосибирске?
– Все классно, полные трибуны собираются. Видно, что здесь любят хоккей. Только немного холодновато, тяжеловато привыкнуть.
В целом классное событие для болельщиков и для страны. Обычно в Новосибирске болеют против нас, когда мы приезжаем со своей командой, а теперь за нас – классная обстановка, – сказал Канцеров.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
