Роман Канцеров: «У белорусов неплохой прогресс в хоккее за последние годы. Много ребят играют в КХЛ. Сборная Беларуси – достойный соперник»

Роман Канцеров: у белорусов неплохой прогресс в плане хоккея.

Нападающий сборной «России 25» Роман Канцеров высказался о матче Кубка Первого канала со сборной Беларуси (3:1).

– У белорусов неплохой прогресс в плане хоккея за последние несколько лет. Много ребят играют в КХЛ . Поэтому сборная Беларуси – достойный соперник, но мы смогли победить.

– Как вам атмосфера в Новосибирске?

– Все классно, полные трибуны собираются. Видно, что здесь любят хоккей. Только немного холодновато, тяжеловато привыкнуть.

В целом классное событие для болельщиков и для страны. Обычно в Новосибирске болеют против нас, когда мы приезжаем со своей командой, а теперь за нас – классная обстановка, – сказал Канцеров.