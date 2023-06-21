Тягачев о рекомендациях МОК: «Придурки останавливают весь мировой спорт. Нельзя нас так унижать»

Теги МОК Леонид Тягачев Олимпийская сборная России ОКР Париж-2024 Политика Р-Спорт Владимир Зеленский Легкая атлетика

Почетный президент ОКР раскритиковал рекомендации МОК в отношении россиян.

Ранее директор по коммуникациям МОК Марк Адамс заявил, что оценку соблюдения рекомендаций организации проведут как по отношению к спортсменам, так и по отношению к российским членам комитета.

«В настоящее время они (МОК) могут принимать любое решение, которое где-то высказал этот знаменитый придурок Зеленский или другие люди, которые так жестоко поступают.

Это придурки останавливают весь мировой спорт, потому что все члены российской команды являются мировыми чемпионами и чемпионами Олимпийских игр.

Нельзя унижать так нас, поэтому мы всячески будем протестовать и бороться, защищать спортсменов, которые выступают за вооруженные силы», – сказал Леонид Тягачев.

Ранее МОК рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

«Все президенты, которые входят в состав Олимпийского комитета России, однозначно сказали, что это унижение. Поэтому мы не принимаем решение о том, что спортсмены, имеющие отношение к вооруженным силам, не будут участвовать в Олимпиаде», – добавил Тягачев.

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41 комментарий

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Pessoa inteligente
Да, точно, все придурки а мы д,Артаньяны!
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несахар
российские чинуши это вечно ноющие мазохисты.
талдычат, что все эти международные организации, и мок в том числе, танцуют под дудку сша, но всё равно хотят, чтобы в этих западных турнирах соревновались российские спортсмены))
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Eduard Rastryopin
Если постоянно называть МОК придурками,то это обязательно поможет - сами приползут на коленях.
Но это не точно.
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antifa rise up
Хватит глупых фантазий «останавливают весь мировой спорт» это не то же самое, что вышвырнуть вас ссаными тряпками, да и после таких реплик - чего удивляться и на кой вы там нужны? Сидите дома и участвуйте в спартакиаде.
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Владимир Данилов
"Нельзя унижать так нас"

Если речь идёт об аудитории Соловьёва и Симоньян, о посетителях митингов в Лужниках и, главное, ребятах, которые говорят, что всё по плану, всех победим, и вообще кто не с ними, те враги и предатели, - так вот этих можно и нужно так унижать.
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Alexander Poljakov
надеюсь он понимает, что в мире это тоже слышат и учтут по принятии решении )
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Павел Павлов
Вопрос,а зачем соревноваться с придурками? соревнуйтесь между умными у себя дома.
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Rio (BLR)
"...все члены российской команды являются мировыми чемпионами и чемпионами Олимпийских игр."
Вот оно как
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Atsuktuvas
Начался молодежный Евро по футболу. Вроде никто не пострадал.
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Лука Тараканов
Сами себя унижаете.
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pyatachyok
Вау, все члены российской команды автоматически зачисляются в чемпионы мира и Олимпийских игр? Это Дума уже успела такой закон принять?
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papadok
Если не ошибаюсь, это тот самый человек, который руководил ОКР на самой провальной Олимпиаде 2010. Оказывается, он теперь почетный президент ОКР. Своих не бросаем.
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несахар
Ответ justbored
мазохисты также те, кто не пропускает ни одной реплики российских чинуш с целью высказать своё фи ))
да неужели?) тогда вы молодец, возьмите с полки пирожок))
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Mira Val
Определитесь же уже, "придурки нас великих хотят уничтожить" или "нафиг нам надо участвовать в гнилом мировом спорте".
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Danil Kasablancas
Очевидно, что тягачев на ватной тяге
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aek4
А вы им закон о интеграции спорта на "новых территориях" в рф. Шах и мат.
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Graziano
Как-то мировой спорт прожил без РФ последний год, и ничего. По сути все коммерчески успешные лиги или оставили российских спортсменов (НХЛ, АТП, ВТА) или там их просто нет (топ лиги футбола, баскетбола). Не стоит так уж преувеличивать собственную значимость.
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Russ Ivan
Папа, а почему инопланетяне в фильмах нападают только на Сша?
Они пытаются спасти наш мир, сынок...
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Антон
Ответ Eduard Rastryopin
Если постоянно называть МОК придурками,то это обязательно поможет - сами приползут на коленях. Но это не точно.
"Если несколько раз обозвать кого-то придурками, то сам становишься умнее" (рос. чиновничья примета)
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Александр Скворцов
Если вы всех называете придурками, так что вы хотите!? Сами-то тоже не шибко умные!
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Матрос Кот
Так всегда и надо начинать переговоры по важным вопросам. " Привет, придурки!" Все пройдет,как по маслу.
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Kareglazaya
Они, может, и придурки, но всё же человеку со званием "почётный президент" не стоит заявлять об этом на весь мир. Это как-то...моветон...
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Холден Колфилд
Вы сами себя унизили
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Viks
Тягачев о рекомендациях МОК: «Придурки останавливают весь мировой спорт." ---Вроде бы только российский.
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antifa rise up
Ответ СемёнСемёныч
"вы там нужны, ...вас вышвырнули"... Обращаетесь к нам. Значит вы не из России. А почему тогда вас интересует наш спорт так сильно? Значит всё-таки МЫ нужны и нами все интересуются. Это радует
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