Тягачев о рекомендациях МОК: «Придурки останавливают весь мировой спорт. Нельзя нас так унижать»
Почетный президент ОКР раскритиковал рекомендации МОК в отношении россиян.
Ранее директор по коммуникациям МОК Марк Адамс заявил, что оценку соблюдения рекомендаций организации проведут как по отношению к спортсменам, так и по отношению к российским членам комитета.
«В настоящее время они (МОК) могут принимать любое решение, которое где-то высказал этот знаменитый придурок Зеленский или другие люди, которые так жестоко поступают.
Это придурки останавливают весь мировой спорт, потому что все члены российской команды являются мировыми чемпионами и чемпионами Олимпийских игр.
Нельзя унижать так нас, поэтому мы всячески будем протестовать и бороться, защищать спортсменов, которые выступают за вооруженные силы», – сказал Леонид Тягачев.
Ранее МОК рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.
«Все президенты, которые входят в состав Олимпийского комитета России, однозначно сказали, что это унижение. Поэтому мы не принимаем решение о том, что спортсмены, имеющие отношение к вооруженным силам, не будут участвовать в Олимпиаде», – добавил Тягачев.
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талдычат, что все эти международные организации, и мок в том числе, танцуют под дудку сша, но всё равно хотят, чтобы в этих западных турнирах соревновались российские спортсмены))
Но это не точно.
Если речь идёт об аудитории Соловьёва и Симоньян, о посетителях митингов в Лужниках и, главное, ребятах, которые говорят, что всё по плану, всех победим, и вообще кто не с ними, те враги и предатели, - так вот этих можно и нужно так унижать.
Вот оно как
Они пытаются спасти наш мир, сынок...