Тягачев о рекомендациях МОК: «Придурки останавливают весь мировой спорт. Нельзя нас так унижать»

Почетный президент ОКР раскритиковал рекомендации МОК в отношении россиян.

Ранее директор по коммуникациям МОК Марк Адамс заявил, что оценку соблюдения рекомендаций организации проведут как по отношению к спортсменам, так и по отношению к российским членам комитета.

«В настоящее время они (МОК) могут принимать любое решение, которое где-то высказал этот знаменитый придурок или другие люди, которые так жестоко поступают.

Это придурки останавливают весь мировой спорт, потому что все члены российской команды являются мировыми чемпионами и чемпионами Олимпийских игр.

Нельзя унижать так нас, поэтому мы всячески будем протестовать и бороться, защищать спортсменов, которые выступают за вооруженные силы», – сказал Леонид Тягачев.

Ранее МОК рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

«Все президенты, которые входят в состав Олимпийского комитета России, однозначно сказали, что это унижение. Поэтому мы не принимаем решение о том, что спортсмены, имеющие отношение к вооруженным силам, не будут участвовать в », – добавил Тягачев.

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