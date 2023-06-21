Жена Абидаля обвинила его в шантаже: «Постоянно угрожал суицидом при детях, не принимал лекарства от отторжения печени. Нормально ли внушать детям страх смерти?»

Теги Эрик Абидаль Барселона Сборная Франции по футболу Ла Лига соцсети девушки и спорт Здоровье Футбол

Жена Эрика Абидаля обвинила футболиста в шантаже и угрозах.

Абидаль и его жена Хайет находятся в процессе развода после измены игрока с футболисткой «ПСЖ» Кейрой Амрауи.

Хайет опубликовала в инстаграме несколько сторис, в которых обвинила Абидаля в психологическом насилии, которому он, по словам женщины, подвергал семью в течение 10 лет.

«Давайте поговорим об эмоциональном шантаже и о том, как можно считать нормальным использовать для этого свою болезнь (Абидаль перенес операцию по пересадке печени из-за онкологии в 2012 году – Sports.ru).

Постоянно угрожать самоубийством, прекращать принимать лекарства от отторжения [трансплантата] прямо на глазах детей. Вселять детям страх смерти – допустимо ли это?» – написала жена экс-защитника «Барселоны» и сборной Франции.

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41 комментарий

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Локуся
Фляга засвистела у мужика после всех потрясений со здоровьем, печально.
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ТрактоПоктер
Топовые футбольные истории на ночь от спортса !
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fbd
Какая же Крутая оборона была у той легендарной барсы, которая ЛЧ брала в 2011 году. Правый защитник Алвес очень любит свою жену и всех прощает, левый защитник Абидаль пытается разговаривать с детьми на серьезные темы и готовить их к жизни, Пике ел нелюбимое варенье ради жены. Интересно, что там у Маскерано и боюсь представить, что приготовит Пуйоль.
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OldRedWhite
Ответ Локуся
Фляга засвистела у мужика после всех потрясений со здоровьем, печально.
Для меня тоже потрясение…
Печень ему пересадили , а он не то что жив до сих пор , а ещё и любовницу завел !
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igls54
Обе дали Абидалю
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Stadjer
Ответ Bazilic
Если это действительно было, то появляется вопрос - а зачем ты 10 лет мучала себя и детей? Это как нужно самой их ненавидеть, чтобы позволять кому-то над ними так издеваться годами
То есть, по-твоему, опять «сама виновата»?
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LaffyTaffy
Ответ igls54
Обе дали Абидалю
этот трек читает Obladaet
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Eziiko
После Барсы и не такое сделаешь
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Данил
Ну как же не вынести личные семейные дрязги на публику из желания отомстить. Классика жанра! Десять лет молчала, теперь проснулась. Медаль за отвагу ей и отпуск на родину!
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ЧеБурашка
Ответ fbd
Какая же Крутая оборона была у той легендарной барсы, которая ЛЧ брала в 2011 году. Правый защитник Алвес очень любит свою жену и всех прощает, левый защитник Абидаль пытается разговаривать с детьми на серьезные темы и готовить их к жизни, Пике ел нелюбимое варенье ради жены. Интересно, что там у Маскерано и боюсь представить, что приготовит Пуйоль.
Ахах! Каталунское днк!
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граф Якунин
Ответ Eziiko
После Барсы и не такое сделаешь
А почему не Монако? Или не Олимпиакос?
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А.Э.РАСИМ
Не надо делать поспешные выводы, джентльмены.
Давайте дождемся мнения противоположной стороны.
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Bazilic
Ответ Stadjer
То есть, по-твоему, опять «сама виновата»?
Я этого не говорил и не имел ввиду
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Yoursistersboyfriend
По этому блмщику было видно уже давно что с кукухой проблемы
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граф Якунин
Ответ CHELSEA_2008
Женщины не реже изменяют, но мужья обычно узнают только случайно если вообще узнают.
Непонятно - или у тебя травма, или просто ты нужен как предмет
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Mbest77
Ответ Локуся
Фляга засвистела у мужика после всех потрясений со здоровьем, печально.
Кстати, достаточно частый случай при смертельно опасных заболеваниях. Просто проявляется по разному. Обязательно нужен психолог
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Расул Байрамкулов
Жены всегда держат компромат на мужей, и всегда его выносят на всеобщее обозрение при разводе
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DonaldBrashear 2.0
блин, прочитал жена Абаскаля, думаю, только недавно же поженились, неужели уже проблемы начались, а нет, показалось, да и хорошо.
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Аморалинни
Шантаж это тоже в ДНК Барсы.
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Питекантроп
Шизик
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justbored
"Жена Абидаля могла мстить футболистке «ПСЖ» за связь с Эриком. Утверждается, что жертва нападения позвонила Абидалю и напрямую спросила, способна ли его супруга на такой поступок. Преступники били футболистку арматурой по ногам."

Да могла, конечно.
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muslim1978
Как же задрали такие новости!!!!!!!!!!!!! Вроде спортивный сайт, нет?
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Bazilic
Если это действительно было, то появляется вопрос - а зачем ты 10 лет мучала себя и детей? Это как нужно самой их ненавидеть, чтобы позволять кому-то над ними так издеваться годами
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wmfrxwf5rq
Ответ Velirpa
а есть вообще в бчк приличные люди - не рвачи, не насильники, не психи, не абьюзеры?
Есть конечно
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Роман
Ответ ЧеБурашка
Ахах! Каталунское днк!
Что там у сливочного носатого со сборной? 🤣🤣😹
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