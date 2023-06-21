Жена Абидаля обвинила его в шантаже: «Постоянно угрожал суицидом при детях, не принимал лекарства от отторжения печени. Нормально ли внушать детям страх смерти?»

Жена Эрика Абидаля обвинила футболиста в шантаже и угрозах.

Абидаль и его жена Хайет находятся в процессе развода после измены игрока с футболисткой «ПСЖ» Кейрой Амрауи.

Хайет опубликовала в инстаграме несколько сторис, в которых обвинила в психологическом насилии, которому он, по словам женщины, подвергал семью в течение 10 лет.

«Давайте поговорим об эмоциональном шантаже и о том, как можно считать нормальным использовать для этого свою болезнь (Абидаль перенес операцию по пересадке печени из-за онкологии в 2012 году – Sports.ru).

Постоянно угрожать самоубийством, прекращать принимать лекарства от отторжения [трансплантата] прямо на глазах детей. Вселять детям страх смерти – допустимо ли это?» – написала жена экс-защитника «Барселоны» и сборной .