Жена Абидаля обвинила его в шантаже: «Постоянно угрожал суицидом при детях, не принимал лекарства от отторжения печени. Нормально ли внушать детям страх смерти?»
Жена Эрика Абидаля обвинила футболиста в шантаже и угрозах.
Абидаль и его жена Хайет находятся в процессе развода после измены игрока с футболисткой «ПСЖ» Кейрой Амрауи.
Хайет опубликовала в инстаграме несколько сторис, в которых обвинила Абидаля в психологическом насилии, которому он, по словам женщины, подвергал семью в течение 10 лет.
«Давайте поговорим об эмоциональном шантаже и о том, как можно считать нормальным использовать для этого свою болезнь (Абидаль перенес операцию по пересадке печени из-за онкологии в 2012 году – Sports.ru).
Постоянно угрожать самоубийством, прекращать принимать лекарства от отторжения [трансплантата] прямо на глазах детей. Вселять детям страх смерти – допустимо ли это?» – написала жена экс-защитника «Барселоны» и сборной Франции.
Печень ему пересадили , а он не то что жив до сих пор , а ещё и любовницу завел !
Давайте дождемся мнения противоположной стороны.
Да могла, конечно.