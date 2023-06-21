Холанд обошел Мбаппе по голам за сезон – 56 против 54. Кейн, Месси, Левандовски – в топ-5

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Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром сезона с 56 голами за «Ман Сити» и сборную Норвегии.

Вчера нападающий сделал дубль за четыре минуты в матче квалификации Евро-2024 против сборной Кипра (3:1). Это был последний матч Холанда в сезоне.

Холанд занял первое место по голам за клуб и сборную среди игроков топ-5 лиг в сезоне-2022/23. За «Манчестер Сити» и сборную Норвегии он забил 56 голов.

Благодаря дублю в матче с Кипром норвежец обошел в списке лучших бомбардиров сезона нападающего «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе, у которого 54 мяча.

Третье место занял форвард «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн (40 голов), четвертое – нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, в минувшем сезоне выступавший за «ПСЖ» (38 голов), пятое – форвард «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски (36 голов).

27 комментариев

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headmaster
Для Мбаппе это удар. Играет в более сильной сборной, и более слабом чемпионате. А при этом меньше забивает.
+61
-5
+56
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Барсик Юрана
С ума сойти в 36 лет и 38 голов... нужно ещё учитывать, что это голы забитые в топ 5 лиг Европы
+50
-18
+32
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Отец Абду
Месси по голам в топ 5, по ассистам на 1-месте, но у него "худший сезон", у меня всё:)
+35
-8
+27
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Барсик Юрана
Ответ 20!8
Ну да никто столько же не забивал в 36 лет, Роналду клал пачками например в 36
То что клал, факт
+15
-5
+10
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Domian
Ответ Спартак Уокер
Холанду золотой мяч
Увы для фанатов роналду и прочего неликвида.
Буки обновили кэфы:
Месси 1,1
Холанд 3,5

Даже буки, что чувствительны к любым тенденциям, не верят в норвежца.
+11
-2
+9
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LIBerly
Кейну респект! Держит уровень
+9
-1
+8
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Abdul Aziz
ниче себе Месси. Спад говорят😁😁, а он до сих пор в четверке лучших голеодоров и, наверное, в тройке распасовщиков. жалко,что он сам устал от футбола. мог бы еще тройку сезонов быть одним из лучших
+10
-2
+8
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Сурхай Лукманов
Ответ ironboy
Позиции на поле у ребят разные Не все в футболе количеством голов за сезон определяется. Киллиан 3 гола из 54 забил в финале ЧМ на минуточку))
Из которых 2 с пенальти на минуточку
+8
-2
+6
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Adilet Jumabekov
Ответ 20!8
Ну да никто столько же не забивал в 36 лет, Роналду клал пачками например в 36
Клал мимо ворот, это ла
+4
0
+4
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Кино Музыка
А Месси не так плох. Особенно с учетом того, что много пасует.
+6
-3
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Спартак Уокер
Холанду золотой мяч
+16
-14
+2
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denisques
Понятно что ЗМ дадут Месси на последок, но если каким то образом победит Мбаппе я буду орать
+1
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Domian
Ответ Sulim Aydamirov
Мбаппе и Месси легко играют в фермерской лиге им легко забивать
АПЛ для Сити фермерская лига не меньше ибо 5 трофеев за 6 лет.
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GrandLoG
Ответ Roman
Во Франции Холанд бы голов 60 кольнул не напрягаясь
А были бы у него во Франции такие партнёры, всё таки Холанд по типажу очень зависим от игры команды
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who_to_I
Ответ Domian
Месси выиграет 8 ЗМ за триумф на главном турнире в истории спорта.
Но ведь в СЕЗОНЕ не 7 матчей. ЗМ дают за весь сезон, а не за ЧМ
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rej1sta
Ответ denisques
Понятно что ЗМ дадут Месси на последок, но если каким то образом победит Мбаппе я буду орать
Да ну, там Холанд или Месси. Мбаппе в топ-5 будет.
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Сергей Лимонников
Ответ Domian
Месси выиграет 8 ЗМ за триумф на главном турнире в истории спорта.
за самый купленный турнир в истории спорта
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Domian
Ответ who_to_I
Полностью согласен. Но за 7 ( даже за 6 ) матчей на ЧМ золотой мяч выиграет Месси 6 матчей, т.к. в игре с Арабами Аргентина проиграла
Месси выиграет 8 ЗМ за триумф на главном турнире в истории спорта.
+1
-1
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Raman Juve
Ответ headmaster
Для Мбаппе это удар. Играет в более сильной сборной, и более слабом чемпионате. А при этом меньше забивает.
Нужно смотреть кол-во матчей на гол для большего понимания ситуации. В этом сезоне было много разных турниров, и сборных и кубков, все до разных этапов доходили.
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Adilet Jumabekov
Ответ Roman
Во Франции Холанд бы голов 60 кольнул не напрягаясь
Это точно! Мне нравиться Месси , но на данный момент Холанд лучший голиадор топ-5 лиг
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Roman
Ответ Барсик Юрана
С ума сойти в 36 лет и 38 голов... нужно ещё учитывать, что это голы забитые в топ 5 лиг Европы
Во Франции Холанд бы голов 60 кольнул не напрягаясь
+8
-8
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