Борна Рендулич: «На всю Хорватию штук 500 хоккеистов. В Латвии хоть сборная есть, хотя ситуация со спонсорством, думаю, такая же – денег на хоккей нет в бюджете»

Борна Рендулич рассказал о ситуации с развитием хоккея в Хорватии.

Хорватский нападающий «Шанхая» Борна Рендулич высказался о ситуации с развитием хоккея в Хорватии.

– Со мной в Риге в параллельном классе учился сын Леонида Тамбиева. И знаю, что тяжело учиться в школе, будучи хоккеистом.

– Я бы никогда не подумал, удивительно. И правда действует правило трех рукопожатий – обязательно найдешь кого-то знакомого среди незнакомых.

По поводу школы я вообще махну рукой, потому что я туда не ходил и если бы посещал ее по всем правилам, то либо помер бы от нагрузок, либо не стал бы профессиональным хоккеистом.

Слушай, если ты из Риги, то тебе ли не знать, как мало существует хорватских хоккеистов, нас вообще, наверное, штук 500 хоккеистов на всю страну.

В Латвии хоть сборная есть, игроки и в НХЛ, и раньше в КХЛ играли, хотя, я думаю, ситуация со спонсорством такая же, как у нас, – денег на хоккей нет в бюджете, – сказал Рендулич.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
