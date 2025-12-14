«Торпедо» подписало двусторонний контракт с Гараевым до конца сезона
«Торпедо» подписало контракт с нападающим Амиром Гараевым.
«Торпедо» подписало контракт с 24-летним нападающим Амиром Гараевым.
Соглашение носит двусторонний характер. Срок контракта рассчитан до 31 мая 2026 года.
В нынешнем сезоне в активе Гараева 1 гол в 4 играх за «Сочи».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Торпедо»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости