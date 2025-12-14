«Торпедо» подписало двусторонний контракт с Гараевым до конца сезона

«Торпедо» подписало контракт с нападающим Амиром Гараевым.

Соглашение носит двусторонний характер. Срок контракта рассчитан до 31 мая 2026 года.

В нынешнем сезоне в активе Гараева 1 гол в 4 играх за «Сочи».