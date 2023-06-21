«МЮ» улучшил предложение по Маунту до 45+5 млн фунтов и не намерен его повышать. «Челси» отказал и запросил 60+5 млн
«Манчестер Юнайтед» улучшил предложение по Мэйсону Маунту, но получил отказ от «Челси».
Как пишет The Athletic, «Ман Юнайтед» сделал предложение на 45+5 млн фунтов, но «Челси» отказался продать Маунта за эту сумму и потребовал 60+5 млн фунтов.
Договоренность между клубами стала ближе, но еще не достигнута.
Это последнее предложение от «Манчестер Юнайтед» – больше клуб его не улучшит.
Срок контракта Маунта с «Челси» истекает летом 2024 года. Переговоры о продлении далеки от положительного исхода.
Первое предложение «Ман Юнайтед» составило 40 млн фунтов. Его «Челси» тоже отклонил.
Маунт из-за зарплаты.
Канте, Менди, Кулибали, Зиеш слабо очень провели сезон, возраст у некоторых.
Хавертц тоже, полунападащий, видимо не нужен Почу
Какая-то нелепая беготня за игроком только из-за того, что он молодой англичанин
во всем тренеры виноваты потому что неправильного использовали тупого немца. щас его в полузащиту опустят и у него появится удар, видение, пас, техника, дриблинг, мозги. короче артета сделает из него кака 2007🤣🤣🤣