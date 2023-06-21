«МЮ» улучшил предложение по Маунту до 45+5 млн фунтов и не намерен его повышать. «Челси» отказал и запросил 60+5 млн

«Манчестер Юнайтед» улучшил предложение по Мэйсону Маунту, но получил отказ от «Челси».

Как пишет The Athletic, «Ман Юнайтед» сделал предложение на 45+5 млн фунтов, но «Челси» отказался продать за эту сумму и потребовал 60+5 млн фунтов.

Договоренность между клубами стала ближе, но еще не достигнута.

Это последнее предложение от « » – больше клуб его не улучшит.

Срок контракта Маунта с « » истекает летом 2024 года. Переговоры о продлении далеки от положительного исхода.

Первое предложение «Ман Юнайтед» составило 40 млн фунтов. Его «Челси» тоже отклонил.