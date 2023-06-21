«МЮ» улучшил предложение по Маунту до 45+5 млн фунтов и не намерен его повышать. «Челси» отказал и запросил 60+5 млн

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Мэйсон Маунт деньги Футбол

«Манчестер Юнайтед» улучшил предложение по Мэйсону Маунту, но получил отказ от «Челси».

Как пишет The Athletic, «Ман Юнайтед» сделал предложение на 45+5 млн фунтов, но «Челси» отказался продать Маунта за эту сумму и потребовал 60+5 млн фунтов.

Договоренность между клубами стала ближе, но еще не достигнута.

Это последнее предложение от «Манчестер Юнайтед» – больше клуб его не улучшит.

Срок контракта Маунта с «Челси» истекает летом 2024 года. Переговоры о продлении далеки от положительного исхода.

Первое предложение «Ман Юнайтед» составило 40 млн фунтов. Его «Челси» тоже отклонил.

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60 комментариев

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Los Galácticos
Нормально Боули усиляет конкурентов по АПЛ, Ковачича в МС, Хаверца в Арсенал, теперь Маунта в МЮ. Просто гений покупок и продаж :)
+54
-11
+43
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ман сити фейк
Ответ Los Galácticos
Нормально Боули усиляет конкурентов по АПЛ, Ковачича в МС, Хаверца в Арсенал, теперь Маунта в МЮ. Просто гений покупок и продаж :)
Конкуренты Челси Фулхэм и Кристал Пэлас а не МС с Арсеналом
+54
-12
+42
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Jlaw
Они всю команду раздают?
+16
-4
+12
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Андрей Калинин
Ответ Jlaw
Они всю команду раздают?
ксть только 2 гендера: 1. У челси в раздевалке нет места 2. они всех уже распродали
+9
-1
+8
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Даня Кашеваров
Ответ Ahmad Munir
Зачем вообще МЮ Маунт? Санчо за 100 млн будет на банке? Рэшфорд часто слева играет. Страхует позицию Гарначо. Какая-то нелепая беготня за игроком только из-за того, что он молодой англичанин
Да, Маунт ведь будет с вингерами конкурировать… он будет играть восьмерку вместо Эриксена
+7
-1
+6
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Зелёный гопник
Ответ Los Galácticos
Нормально Боули усиляет конкурентов по АПЛ, Ковачича в МС, Хаверца в Арсенал, теперь Маунта в МЮ. Просто гений покупок и продаж :)
Миша Мудрик в соло будет тащить в Чемпионшип😄
+11
-6
+5
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Bentley Verura
Ответ Jlaw
Они всю команду раздают?
Боули видимо зашёл в спортс и прочитал тут комментарии типо в раздевалку даже не помещаются, вот решил устроить распродажу
+4
0
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Джорджио Че
Пересобирабт команду под Поча.
Маунт из-за зарплаты.
Канте, Менди, Кулибали, Зиеш слабо очень провели сезон, возраст у некоторых.
Хавертц тоже, полунападащий, видимо не нужен Почу
+3
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Dzhansug Bukiya
Ответ Los Galácticos
Нормально Боули усиляет конкурентов по АПЛ, Ковачича в МС, Хаверца в Арсенал, теперь Маунта в МЮ. Просто гений покупок и продаж :)
Хаверц просто труп, 1 гол за скольок там десятков матчей, зачем он арсеналу за 75, это ужас
+5
-3
+2
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ApXuMaHqPuT
Челси пора бы уже дисконтные карты выдавать постоянным покупателям😑
+2
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Кактус Каким
Боули уничтожает клуб
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Marcus-light
Ответ Dzhansug Bukiya
Хаверц просто труп, 1 гол за скольок там десятков матчей, зачем он арсеналу за 75, это ужас
Может потому что он вообще не нападающий, а скорее игрок второго темпа? При этом, конечно, я не понимаю, зачем он Арсеналу в контексте конкуренции с Эдегором.
+1
0
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DolJun
Ответ Los Galácticos
Нормально Боули усиляет конкурентов по АПЛ, Ковачича в МС, Хаверца в Арсенал, теперь Маунта в МЮ. Просто гений покупок и продаж :)
с каких пор челси с 12 места - конкурент клубам, борющимся за победу в апл? синие решают свои турнирные задачи: расчищают состав, приводят в порядок зарплатную ведомость, избавляются от тех, кто не хочет продлевать контракт и рассчитывают попасть в топ4
+5
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Django Liberated
МЮ кого-то купит? арсенал мс, все умиляются, а этим похер!
+1
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Ahmad Munir
Зачем вообще МЮ Маунт? Санчо за 100 млн будет на банке? Рэшфорд часто слева играет. Страхует позицию Гарначо.
Какая-то нелепая беготня за игроком только из-за того, что он молодой англичанин
+2
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Лёха Жданчик
Ответ llolishe
Не вижу смысла в трансфере Монта в МЮ Средний игрок который не усилит МЮ
Так Монта не переходит в МЮ
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Даня Кашеваров
Ответ Жирный Лукаку
Восьмерку за всю карьеру в Челси он пару матчей отыграл. По качествам не восьмерка вообще. Как раз-таки вингерам он и конкурент
Я тебе говорю не где он играл, а кем его видит Эрик, и где он будет играть
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rigobersong
В Челси акции, скидки, предложения и рассрочка без переплат!:) А если берешь по карте Халва, то тебе кешбеком прилетает Пулисик:)
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Marcus-light
Ответ Dzhansug Bukiya
Жезус/Хаверц Троссар/Мартинелли - Хаверц/Одегар - Сака/Хаверц Парти - Райс В любом случае за такие бабки брать игрока ротации это бред какойто
Я вижу в этом трансфере желание заменить в составе Мартинелли, потому что, хоть он и выдаёт хорошие отрезки, но самый слабый и нестабильный игрок атаки. Но в связи с этим непонятно, зачем с ним недавно продлили контракт с очень хорошей зарплатой
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Лёха Жданчик
Ответ David Avagyan
Вот это будет реально грустно если он уйдот. Романьизм в футболе постепенно умерает.
Пожалуйста не пиши больше...🙏🏻
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Даня Кашеваров
Ответ Жирный Лукаку
Восьмерку за всю карьеру в Челси он пару матчей отыграл. По качествам не восьмерка вообще. Как раз-таки вингерам он и конкурент
Ну и так, к слову, если смотреть по трасфермаркту у него 178 матчей за карьеру на цапе, 82 на цп, и 33 и 13 на краях атаки
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Born is the King
Ответ Los Galácticos
Нормально Боули усиляет конкурентов по АПЛ, Ковачича в МС, Хаверца в Арсенал, теперь Маунта в МЮ. Просто гений покупок и продаж :)
Тэдд Лассо же
0
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SWAGG
Ответ Dzhansug Bukiya
Хаверц просто труп, 1 гол за скольок там десятков матчей, зачем он арсеналу за 75, это ужас
тихо тихо.
во всем тренеры виноваты потому что неправильного использовали тупого немца. щас его в полузащиту опустят и у него появится удар, видение, пас, техника, дриблинг, мозги. короче артета сделает из него кака 2007🤣🤣🤣
+2
-2
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<~Inter~>
В конце лета МЮ предложит 70 млн
+4
-4
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llolishe
Ответ Los Galácticos
Нормально Боули усиляет конкурентов по АПЛ, Ковачича в МС, Хаверца в Арсенал, теперь Маунта в МЮ. Просто гений покупок и продаж :)
Mount не усилит МанЮ
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