Воробьев об иностранных тренерах: «Не понимаю, почему к ним такое доверие. Со времен СССР осталось, что для иностранцев мы сделаем все, причем в ущерб своим специалистам»

Воробьев об иностранных тренерах: не понимаю, почему у нас к ним такое доверие.

Тренер Илья Воробьев высказался об иностранных специалистах в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Сейчас в лиге работают Жеррар Галлан («Шанхай»), Боб Хартли («Локомотив») и Ги Буше («Авангард»).

В ноябре канадец Бенуа Гру обьъявил об уходе из «Трактора »: «Больше не вижу себя тем, кто должен возглавлять команду. Чувствую себя чрезвычайно уставшим – морально и физически».

– Лично я вижу для вас идеальный вариант – «Трактор». Вы долго работали в Челябинской области, побеждали с «Магниткой». А сейчас из «Трактора» сбежал импортный тренер.

– То, что люди бегут – я вообще не понимаю, почему у нас такое доверие к иностранцам. А так «Трактор» – атакующая команда с хорошим подбором игроков. Она близка к моему пониманию хоккея. И я уверен, что «Трактор» в этом сезоне себя еще покажет.

– А почему у нас в КХЛ такое доверие к иностранцам?

– Такое впечатление, еще со времен СССР у нас осталось, что для иностранцев мы в лепешку расшибемся и сделаем все, причем в ущерб своим специалистам, — сказал Воробьев.