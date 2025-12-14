  • Спортс
Морозов о новой арене «Торпедо»: «Представители КХЛ скоро должны поехать в Нижний Новгород и посмотреть, на какой стадии строительства находится дворец»

Глава КХЛ высказался о новой арене «Торпедо».

Президент Фонбет Чемпионате КХЛ Алексей Морозов высказался о ситуации с переездом «Торпедо» на новую арену.

– Когда «Торпедо» переедет на новую арену?

– Пока непонятно. У нас сначала была информация от клуба, что это произойдет 23 декабря, но так как КХЛ регулярно посещает арену, то мы понимали, что этого не случится.

Сейчас переезд перенесли, он должен состояться после новогодних праздников. Конкретной даты нет. Но скоро представители КХЛ в очередной раз должны поехать в Нижний Новгород и посмотреть, на какой стадии строительства находится дворец.

Необходимо, чтобы объект был полностью готов, ждем 2026 год, – сказал Морозов.

Ранее сообщалось, что «Торпедо» может переехать на новую арену до начала марта.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
