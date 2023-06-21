Жозе Моуринью дисквалифицирован в еврокубках на 4 матча.

Отстранение связано с тем, что главный тренер «Ромы» делал «оскорбительные высказывания в адрес официального лица» после игры с «Севильей» (1:1, 1:4 – по пенальти) в финале .

Дисциплинарный комитет УЕФА также оштрафовал римлян на 50 тысяч евро и запретил продавать их фанатам билеты на ближайший домашний матч в еврокубках из-за того, что они использовали пиротехнику, бросали предметы и портили имущество во время игры. Еще 5 тысяч « » обязана выплатить за «неподобающее поведение команды».

Напомним, что после финала на парковке «Пушкаш Арены» крикнул английскому арбитру : «Какой позор, вы – гребаный позор».

На пресс-конференции после игры португальский специалист заявил, что «судья казался испанцем», а также заявил: «Надеюсь, судья останется в Лиге чемпионов, где будет заниматься той же фигней, что он сделал сегодня, и оставит нас и Лигу Европу в покое».

Отметим, что фанаты «Ромы» окружили Тэйлора и его семью в аэропорту и кинули в них стул. Служба безопасности увела арбитра.

«Гребаный позор». Жозе дождался судью финала ЛЕ на парковке – и обругал в стиле Дрогба-2009

1 минута и 11 секунд – за это время Тэйлор назначил пенальти, посмотрел ВАР и отменил решение