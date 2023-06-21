Моуринью отстранен на 4 еврокубковых матча за оскорбление судьи Тэйлора после финала ЛЕ

Теги Рома Жозе Моуринью Севилья серия А Италия Ла Лига Лига Европы УЕФА УЕФА дисквалификации происшествия судьи болельщики Энтони Тэйлор деньги Футбол

Жозе Моуринью дисквалифицирован в еврокубках на 4 матча.

Отстранение связано с тем, что главный тренер «Ромы» делал «оскорбительные высказывания в адрес официального лица» после игры с «Севильей» (1:1, 1:4 – по пенальти) в финале Лиги Европы.

Дисциплинарный комитет УЕФА также оштрафовал римлян на 50 тысяч евро и запретил продавать их фанатам билеты на ближайший домашний матч в еврокубках из-за того, что они использовали пиротехнику, бросали предметы и портили имущество во время игры. Еще 5 тысяч «Рома» обязана выплатить за «неподобающее поведение команды».

Напомним, что после финала Моуринью на парковке «Пушкаш Арены» крикнул английскому арбитру Энтони Тэйлору: «Какой позор, вы – гребаный позор».

На пресс-конференции после игры португальский специалист заявил, что «судья казался испанцем», а также заявил: «Надеюсь, судья останется в Лиге чемпионов, где будет заниматься той же фигней, что он сделал сегодня, и оставит нас и Лигу Европу в покое».

Отметим, что фанаты «Ромы» окружили Тэйлора и его семью в аэропорту и кинули в них стул. Служба безопасности увела арбитра.

«Гребаный позор». Жозе дождался судью финала ЛЕ на парковке – и обругал в стиле Дрогба-2009

1 минута и 11 секунд – за это время Тэйлор назначил пенальти, посмотрел ВАР и отменил решение

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66 комментариев

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Сижу на факсах Барселоны
Судья клоун, а дисква Моуру. УЕФА в своём стиле
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Bello Jiafra
тейлор безобразно судил. откровенно засуживал рому. у моура по делу подгорело...
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Игорь Новиков
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Судья клоун, а дисква Моуру. УЕФА в своём стиле
Как будто плохое судейство отменяет неправильное поведение самого Моуринью.
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LIBerly
Моуру на такие баны плевать с высокой колокольни
+26
-5
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Оригинальный Ник
Финал по-хорошему стоит аннулировать. Каким бы унылым бездарем ни был Мавр в последние десять лет, в финале судья откровенно убивал Рому, за такое надо наказывать
+27
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+10
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llolishe
Как бы все не восхищались Севильей в Лиге Европы НО

Финал с Ливерпулем-волейбол в своей штрафной
Полуфинал с Шахтером-липовый пенальти
Финал с Ромой-бардак судейства
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dmpoo
А судью Тейлора на сколько?
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dmitry_demidov
Ответ Vitto
Гол Дыбалы защитал, пенальти на Окампосе отменил. А они все ноют и ноют.
В этих ситуациях из-за вар он ничего другого выдать и не смог бы. Глупо спорить с тем, что Тейлор испортил матч, это просто факт. Севилья не была слабее и с высокой долей вероятности победила в любом случае, но когда в адрес Ромы летят желтые карточки за каждый чих причем в самом начале игры и ключевым футболистам - это неправильно. Про игру рукой футболиста Севильи в штрафной я и вовсе молчу, это пенальти.
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MstAndreev
"КДК - дебилы!" - прокомментировал ситуацию Моуриньо
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Vitto
Ответ Дядя Артем
Не смотрел финал,что там судья вытворял ?
По судейским меркам ничего особенного.
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Bishkek Reds
Я давно разочаровался в УЕФА и ФИФА.

Каждый год бывает много матчей, где судьи своими намеренно неверными решениями влияют на исход матчей.

Эти организации не стремятся улучшить свои турниры. Им все равно. Соответственно, болельщикам клубов должно быть тоже все равно на результаты своих команд в турнирах ФИФА и УЕФА.

Какой привет, такой ответ.
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BURNA21
жаль особенного, первый его проигрыша в финале ( если бы не было таких тренеров было бы не так интересно следить за футболом
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Александр Колосов
К судье Тейлору у УЕФА нет претензий, я правильно понимаю?
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Александр Ульянов
если с лтреть с точки зрения нейтрального зрителя, то Севилью тянули знатно к этому кубку
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llolishe
Тогда на сколько еврокубковых матчей должен быть отстранен Ситевик с Гвардиолой если только гол с аута это просто немыслимая очевидная помощь одной команде
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Люблю Марго Робби
Бред, ничего обидного не сказал Жозе
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Алексей Ненахов
А судьишки за омерзительное судейство они ничего не хотят сделать ?Рома была засуженна посажена на карточки , а провокаторы из Севильи чувствовали себя отлично
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SpilightTwarkle
А Тейлор за свое "классное" судейство не будет наказан конечно же
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ЭлектроВеник
Моуринью не был бы Моуринью, если бы с ним не случались истории в стиле Моуринью
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Spaten
УЕФА убейся об стену!
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Bogdan Fedyuk
Ответ Барсик Юрана
Мерзавец=португез
🤡🤡
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Олег Мохов
генич вон вчера с коллегами из матч тв взяли судью в кольцо и начали его материть в прямом эфире.Интересно на сколько месяцев генича от эфира отстранят.
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Dvin
Судья чудил с самого начала. Украл кубок к Ромы. На стороне Жозе полностью.
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Old wolf.
Принципиально не обсуждаю судейство и самих рефери,но это тот случай(финал ЛЕ),когда можно сбросить свои принципы .Тейлор -СКОТИНА
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Сикарио
Ответ Дядя Артем
Не смотрел финал,что там судья вытворял ?
свистел в одну сторону
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