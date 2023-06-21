Моуринью отстранен на 4 еврокубковых матча за оскорбление судьи Тэйлора после финала ЛЕ
Жозе Моуринью дисквалифицирован в еврокубках на 4 матча.
Отстранение связано с тем, что главный тренер «Ромы» делал «оскорбительные высказывания в адрес официального лица» после игры с «Севильей» (1:1, 1:4 – по пенальти) в финале Лиги Европы.
Дисциплинарный комитет УЕФА также оштрафовал римлян на 50 тысяч евро и запретил продавать их фанатам билеты на ближайший домашний матч в еврокубках из-за того, что они использовали пиротехнику, бросали предметы и портили имущество во время игры. Еще 5 тысяч «Рома» обязана выплатить за «неподобающее поведение команды».
Напомним, что после финала Моуринью на парковке «Пушкаш Арены» крикнул английскому арбитру Энтони Тэйлору: «Какой позор, вы – гребаный позор».
На пресс-конференции после игры португальский специалист заявил, что «судья казался испанцем», а также заявил: «Надеюсь, судья останется в Лиге чемпионов, где будет заниматься той же фигней, что он сделал сегодня, и оставит нас и Лигу Европу в покое».
Отметим, что фанаты «Ромы» окружили Тэйлора и его семью в аэропорту и кинули в них стул. Служба безопасности увела арбитра.
«Гребаный позор». Жозе дождался судью финала ЛЕ на парковке – и обругал в стиле Дрогба-2009
1 минута и 11 секунд – за это время Тэйлор назначил пенальти, посмотрел ВАР и отменил решение
Финал с Ливерпулем-волейбол в своей штрафной
Полуфинал с Шахтером-липовый пенальти
Финал с Ромой-бардак судейства
Каждый год бывает много матчей, где судьи своими намеренно неверными решениями влияют на исход матчей.
Эти организации не стремятся улучшить свои турниры. Им все равно. Соответственно, болельщикам клубов должно быть тоже все равно на результаты своих команд в турнирах ФИФА и УЕФА.
Какой привет, такой ответ.