РПЛ представила стратегию развития до 2027 года. Планируется запустить токены, AR-видео и экосистему для болельщиков

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов премьер-лига Россия бизнес телевидение Организация РПЛ болельщики Динамо Москва Ахмат Краснодар Александр Алаев технологии Олег Малышев Футбол

Мир РПЛ представила стратегию развития до 2027 года.

В разработке приняла участие компания OKS Lab, которую возглавляет новый генеральный директор «Спартака» Олег Малышев

По данным «РБК Спорт», в документе выделяются три основные цели: рост качества продукта, увеличение ценности и стоимости бренда, а также рост организационной эффективности.

Улучшение качества продукта должны обеспечить инициативы, повышающие зрелищность и современную технологическую оснащенность соревнований. Повышения стоимости бренда планируется достичь через формирование системного подхода к маркетинговой деятельности, расширения охвата и вовлеченности аудитории, а также благодаря повышению коммерческой привлекательности для партнеров.

РПЛ намерена расширить аудиторию и увеличить ее вовлеченность, сформировать основы маркетинговой стратегии для клубов, спонсорские активности и мерчендайзинг. Планируется разработка цифровой концепции экосистемы, в которую входит видеоконтент и сервисы для болельщиков. Также РПЛ хочет расширить рекламный инвентарь, в том числе за счет сервисов такси, доставки еды и музыки.

Одной из задач РПЛ называет достижение принципа информационной открытости – в частности, за счет публикации отчетов и общения судей с медиа. Кроме того, РПЛ намерена разработать целевую модель реализации спонсорских и медиаправ, чтобы повысить доходы клубов и лиги.

В рамках представленной стратегии РПЛ рассматривает обновление своей экосистемы – от введения собственного видеоплеера на сайте и в мобильном приложении до создания экосистемы для болельщиков. Также у лиги могут появиться токены и возможности просмотра видео в режиме дополненной реальности – в этих целях планируется коллаборация с одной из крупных IT-компаний.

В 2024 году планируется обновить регламент турнира и разработать новые подходы для круглосуточного вовлечения аудитории, в том числе благодаря созданию новых турниров. В предстоящем сезоне появится новая графика и фирменная айдентика РПЛ.

К 2027 году РПЛ планирует стать коммерчески успешной бизнес-структурой с эффективной системой принятия решений и корпоративным управлением. Лига намерена стать самым популярным брендом на стыке профессионального спорта и развлечений, а также лидером инновационных изменений в российском футболе.

Сообщается, что разработанная стратегия будет рассмотрена общим собранием клубов РПЛ 12 июля.

38 комментариев

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LIBerly
Столько ошибок в предложении "Отмена FAN ID"...
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Бондарев Олег
Ожидание: токены, отдельная экосистема...
Реальность: фануйди и отсутствие офсайдных линий.
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Streetbor
отмена Fan id и продажа пива на стадионе.
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LaffyTaffy
К 2027 году футбол в РПЛ будет на уровне чемпионата Словакии)
К чему эти понты?)
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Billy Jean
Если абстрагироваться от ситуации вокруг, то достаточно отменить фануйди и вернуть пиво
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Сергей Жарковский
Ещё бы понять для чего эта вся вселенская чушь?!
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Плакса Джон ушел налево
Нужна экосистема для дельфинов
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anton74
много красивых слов
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Мистер Блин
одни стратеги, ###
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Alamarrr
Сколько забашляли за презентацию, не указано.
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tolobas
Сначала хрень-айди отмените
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Спартак Уокер
С фан айди экокистема для болельщиков не возможна
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justbored
Очень ждём токены и айдентику от коллаборации с IT-компаниями в экосистеме для фанов.
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Spaten
Вы говорите какими-то словами из ИКЕА
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Лев Давыдов
Ответ LaffyTaffy
К 2027 году футбол в РПЛ будет на уровне чемпионата Словакии) К чему эти понты?)
не, на уровне чемпионата Румынии
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Катерина Петрова
РПЛкоины ещё блин введите. Нет чтобы fanid отменить, они хрень всякую придумывают
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bellyashe
Ответ Сергей Жарковский
Ещё бы понять для чего эта вся вселенская чушь?!
для чего что?) стратегия развития? нововведения?
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Иван Шуткин
Идея крутая, особенно с камерами с дополнительной реальности.
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LaffyTaffy
Ответ Лев Давыдов
не, на уровне чемпионата Румынии
У румынов посильнее чемп, чем у словаков
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Onion
Ответ Spaten
Вы говорите какими-то словами из ИКЕА
Непонятные непосвящённым термины - первый признак секты)
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Гуго
Ну да… Токены конечно самое главное в бойкоте болельщиками.
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.ru
я бы этих коллаборационистов только за одно слово Айдентика к нашему футболу не подпускал...
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Dj_dale
А конкурс на название для токенов уже был? Предлагаю 207коин. Зато первый в поиске будет.
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Андрей Ломакин
Вот как вариант - матч всех звёзд: сборная столицы против сборной остальной страны. Тренер Семак (или кто-то другой по голосованию) против Федотова/Абаскаля/ещё кого-то по голосованию. Хотя, политический привкус не очень (внутриМКАД против остальных плебеев), но зато противостояние будет горячим в плане соперничества.
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kunaguero
Ничоси
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