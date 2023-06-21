РПЛ представила стратегию развития до 2027 года. Планируется запустить токены, AR-видео и экосистему для болельщиков

Мир РПЛ представила стратегию развития до 2027 года.

В разработке приняла участие компания OKS Lab, которую возглавляет новый генеральный директор « » .

По данным «РБК Спорт», в документе выделяются три основные цели: рост качества продукта, увеличение ценности и стоимости бренда, а также рост организационной эффективности.

Улучшение качества продукта должны обеспечить инициативы, повышающие зрелищность и современную технологическую оснащенность соревнований. Повышения стоимости бренда планируется достичь через формирование системного подхода к маркетинговой деятельности, расширения охвата и вовлеченности аудитории, а также благодаря повышению коммерческой привлекательности для партнеров.

РПЛ намерена расширить аудиторию и увеличить ее вовлеченность, сформировать основы маркетинговой стратегии для клубов, спонсорские активности и мерчендайзинг. Планируется разработка цифровой концепции экосистемы, в которую входит видеоконтент и сервисы для болельщиков. Также РПЛ хочет расширить рекламный инвентарь, в том числе за счет сервисов такси, доставки еды и музыки.

Одной из задач РПЛ называет достижение принципа информационной открытости – в частности, за счет публикации отчетов и общения судей с медиа. Кроме того, РПЛ намерена разработать целевую модель реализации спонсорских и медиаправ, чтобы повысить доходы клубов и лиги.

В рамках представленной стратегии РПЛ рассматривает обновление своей экосистемы – от введения собственного видеоплеера на сайте и в мобильном приложении до создания экосистемы для болельщиков. Также у лиги могут появиться токены и возможности просмотра видео в режиме дополненной реальности – в этих целях планируется коллаборация с одной из крупных IT-компаний.

В 2024 году планируется обновить регламент турнира и разработать новые подходы для круглосуточного вовлечения аудитории, в том числе благодаря созданию новых турниров. В предстоящем сезоне появится новая графика и фирменная айдентика РПЛ.



К 2027 году РПЛ планирует стать коммерчески успешной бизнес-структурой с эффективной системой принятия решений и корпоративным управлением. Лига намерена стать самым популярным брендом на стыке профессионального спорта и развлечений, а также лидером инновационных изменений в российском футболе.

Сообщается, что разработанная стратегия будет рассмотрена общим собранием клубов РПЛ 12 июля.