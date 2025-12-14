Нидеррайтер провел 1000-й матч в НХЛ. Он 1-й швейцарец с таким достижением

Нино Нидеррайтер провел 1000-й матч в регулярках НХЛ.

Нападающий «Виннипега» Нино Нидеррайтер провел 1000-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ.

Юбилейной для форварда стала игра против «Вашингтона» (5:1).

Нидеррайтер набрал 495 (246+249) очков за 1000 матчей в НХЛ.

Он стал первым швейцарским хоккеистом, достигшим этой отметки. Ожидается, что Роман Йоси, который сегодня провел свой 981-й матч в карьере, также достигнет этой отметки в этом сезоне.