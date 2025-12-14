Карбери о дебюте Тринеева в НХЛ: «Он был очень хорош»

Главный тренер «Вашингтона» оценил игру Богдана Тринеева.

Главный тренер «Вашингтона » Спенсер Карбери оценил игру Богдана Тринеева в матче против «Виннипега » (1:5).

23-летний нападающий дебютировал в НХЛ . Он провел на льду 11:45.

«Я думаю, что он был очень хорош.

В таких матчах очень сложно оценить отдельного игрока, но его игра не вызывала у меня претензий», – сказал Карбери.