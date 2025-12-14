Карбери о дебюте Тринеева в НХЛ: «Он был очень хорош»
Главный тренер «Вашингтона» оценил игру Богдана Тринеева.
Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери оценил игру Богдана Тринеева в матче против «Виннипега» (1:5).
23-летний нападающий дебютировал в НХЛ. Он провел на льду 11:45.
«Я думаю, что он был очень хорош.
В таких матчах очень сложно оценить отдельного игрока, но его игра не вызывала у меня претензий», – сказал Карбери.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: RMNB.com
