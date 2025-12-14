  • Спортс
Рендулич о Финляндии: «Погода как в Петербурге: постоянно темно, дождь или еще какая-то субстанция сыплется с неба, разве что не такие строгие правила и есть куда сходить, красиво»

Борна Рендулич высказался о жизни в Финляндии.

Хорватский нападающий «Шанхая» Борна Рендулич поделился воспоминаниями о выступлении в Финляндии.

– Я знаю, что для славянина тяжело жить в такой стране, как Финляндия. Ты ведь южнославянин?

– Что за балтийские мотивы (смеется)? Ну да, с едой, транспортом и если хочешь купить на ужин вино – будут проблемы с финансами и временем. Да, все дорого, но, черт возьми, мне было чуть больше двадцати лет, и это не играло никакой роли.

Я сейчас и я тогда – это вообще два разных Борны. Мне тогда было вообще по барабану, я хотел зарабатывать деньги, помогать моим родителям, и плевать на какие-то «комфорты». Берешь и играешь в хоккей, все!

А так типичная погода как в Санкт-Петербурге: постоянно темно, дождь или еще какая-то субстанция сыплется с неба, разве что не такие строгие правила для горожан и есть куда сходить, красиво.

Раз мы так о Финляндии разговорились, то могу назвать того, с кем играл тогда, – Йоэль Армия. А он представляет «Кингс» в НХЛ. Вот какая бывает дорога из Финляндии для игрока. А Юусе Сарос? Играет за «Нэшвилл». Да даже Эса Линделль, – сказал Рендулич.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
