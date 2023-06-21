Названы суммы трансферов Хакима Зиеша и Калиду Кулибали из «Челси» в саудовские клубы.

Как сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс, лондонцы получат около 10 млн евро от « » за Зиеша и около 20 млн евро от « » за .

Ранее стало известно, что «Челси» согласовал трансферы троих футболистов в клубы из Саудовской Аравии. Помимо Зиеша и Кулибали, из « » уйдет Эдуар Менди. Он станет игроком «Аль-Ахли».

До этого Нголо Канте перешел в саудовский «Аль-Иттихад» на правах свободного агента.

Зиеш выступал за «Челси» с июля 2020 года, Кулибали присоединился к клубу минувшим летом.