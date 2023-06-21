«Челси» получит 10 млн евро от «Аль-Насра» за Зиеша и 20 млн от «Аль-Хилаля» за Кулибали
Названы суммы трансферов Хакима Зиеша и Калиду Кулибали из «Челси» в саудовские клубы.
Как сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс, лондонцы получат около 10 млн евро от «Аль-Насра» за Зиеша и около 20 млн евро от «Аль-Хилаля» за Кулибали.
Ранее стало известно, что «Челси» согласовал трансферы троих футболистов в клубы из Саудовской Аравии. Помимо Зиеша и Кулибали, из «Челси» уйдет Эдуар Менди. Он станет игроком «Аль-Ахли».
До этого Нголо Канте перешел в саудовский «Аль-Иттихад» на правах свободного агента.
Зиеш выступал за «Челси» с июля 2020 года, Кулибали присоединился к клубу минувшим летом.
Все по заветам успешных людей.
Подмена Родри, замена Гюндогану
Саудовцы неплохо так помогли Челси, конечно, Челси скинул ненужных им игроков, а они получили вроде как вполне звездных игроков, известных
Вон Барса балласт (Умтити и прочих) никуда скинуть не может никак.