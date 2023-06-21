«Челси» получит 10 млн евро от «Аль-Насра» за Зиеша и 20 млн от «Аль-Хилаля» за Кулибали

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Хаким Зиеш Калиду Кулибали деньги Футбол

Названы суммы трансферов Хакима Зиеша и Калиду Кулибали из «Челси» в саудовские клубы.

Как сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс, лондонцы получат около 10 млн евро от «Аль-Насра» за Зиеша и около 20 млн евро от «Аль-Хилаля» за Кулибали.

Ранее стало известно, что «Челси» согласовал трансферы троих футболистов в клубы из Саудовской Аравии. Помимо Зиеша и Кулибали, из «Челси» уйдет Эдуар Менди. Он станет игроком «Аль-Ахли».

До этого Нголо Канте перешел в саудовский «Аль-Иттихад» на правах свободного агента.

Зиеш выступал за «Челси» с июля 2020 года, Кулибали присоединился к клубу минувшим летом.

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55 комментариев

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Артур Артур
Закупаем на верхах, продаем на низах!
Все по заветам успешных людей.
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DolJun
там ковачича романо подтвердил за 30ку - челси генерит трансферы на выход как горячие пирожки) спортс не поспевает)
+28
-13
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Los Galácticos
Трансфер Кулибали был очень глупым, и вообще Челси очень повезло что появились саудиты которые все это покупают, без них распродать всех этих игроков было бы крайне затруднительно.
+18
-5
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Роман
Распродажа неликвида в Лондоне сегодня, арабы спасения Боули
+5
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Adeen
Ответ Eden Hazard
32-летнего Кулибали, не потянувшего АПЛ, можно было дороже продать?
В Саудовскую Аравию? Да.
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Abdul Aziz
Серьезно? Кулибали хоть куда?
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Veles3101
Ответ Los Galácticos
Чистку от всех трансферов Боули, сейчас вспомнил что он еще и бесполезного Фофану за 80 млн подписал, какой же он идиот просто мрак.
Это как какой-нибудь богатый успешный дядя который собирает марки или монетки или фигурки. Его благосостояние от этого не пострадает. Так что идиотом его назвать нельзя. Ему просто по приколу. Человек развлекается. А мог бы золотые унитазы покупать
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Los Galácticos
Ответ Плеймейкер87
Челси начал чистку
Чистку от всех трансферов Боули, сейчас вспомнил что он еще и бесполезного Фофану за 80 млн подписал, какой же он идиот просто мрак.
+9
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karaDENIZZZ
Сейчас это больше похоже на football Manager кажется, чем на трансферную политику солидного клуба АПЛ.
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Shikari
Ответ Барсик Юрана
Зачем Пепу этот бегунок
он совсем не бегунок.
Подмена Родри, замена Гюндогану
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charly_54
Ещё надо абамеянга и Лукаку на выход оформить
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ApXuMaHqPuT
Все бегут из лондонского середняка🙁
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DonaldBrashear 2.0
по современным меркам - сущие копейки, конечно, но Челси - норм, платежку хоть почистят, да и в раздевалке места всем будут.

Саудовцы неплохо так помогли Челси, конечно, Челси скинул ненужных им игроков, а они получили вроде как вполне звездных игроков, известных
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sacha2
Ответ charly_54
Обамеянг куда ?
...у него выбор - два клуба в Аравии. Всё на мази:)
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charly_54
Ответ sacha2
...у него выбор - два клуба в Аравии. Всё на мази:)
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Igor Molchanov
Ответ Роман
Распродажа неликвида в Лондоне сегодня, арабы спасения Боули
Это не спасение, это слив игроков своим арабским друзьям в попытках ффп поправить) Там у какого-то из фондов боули совлпдельцы арабы как раз
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Marcus-light
Ответ DolJun
а кто требует 330? я не в курсе
Была новость, что учитывая пролёт мимо ЛЧ и занятое место, Челси надо летом продать игроков на 330 млн, чтобы вернуться к покупкам
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Пепси пеналдувич
Ответ Los Galácticos
Трансфер Кулибали был очень глупым, и вообще Челси очень повезло что появились саудиты которые все это покупают, без них распродать всех этих игроков было бы крайне затруднительно.
Один из лучших защей в Серии А был, да и возраст нормальный для игры на топ уровне
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Veni-Vidi-Vici
Ответ Los Galácticos
Трансфер Кулибали был очень глупым, и вообще Челси очень повезло что появились саудиты которые все это покупают, без них распродать всех этих игроков было бы крайне затруднительно.
Кулибали с его огромной личкой - пожалуй, да, скорее всего пришлось бы мучительно искать варианты с арендой. Но у Зиеша-то вполне вменяемая зарплата была. Как бы он фигово ни играл в последнее время, 10 лямов для клуба это уж совсем смешные деньги.
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Akezhan Kutvarov
Ответ Los Galácticos
Трансфер Кулибали был очень глупым, и вообще Челси очень повезло что появились саудиты которые все это покупают, без них распродать всех этих игроков было бы крайне затруднительно.
Главное что и они туда идут.
Вон Барса балласт (Умтити и прочих) никуда скинуть не может никак.
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Eden Hazard
Ответ Артур Артур
Закупаем на верхах, продаем на низах! Все по заветам успешных людей.
32-летнего Кулибали, не потянувшего АПЛ, можно было дороже продать?
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учись упорно
Неужели Зиеш так плох!? 10 миллионов совсем беда
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Дмитрий Крутенко
Год назад Кулибали был лучшим защитником Серии А, а сейчас едет в Аравию, так и не добившись в карьере ничего...а Наполи все же стал Чемпионом.
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CopaAmerica
все что не делается - к лучшему, саудиты сейчас взвинтят все цены на рынке, может барса начнет лучше искать в ла масии
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banchik1
Ответ Adeen
В Саудовскую Аравию? Да.
Имеешь опыт продажи неликвидных товаров в Аравию? Скинь ссылку на твое резюме ,чтобы убедиться, что ты не балабол.
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