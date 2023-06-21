Сейм Литвы инициировал процесс лишения гражданства фигуристки Маргариты Дробязко из-за ее участия в шоу Татьяны Навки
Фигуристку Маргариту Дробязко могут лишить гражданства Литвы из-за участия в шоу Навки.
Председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен сообщила в интервью LRT, что процедура аннулирования гражданства уже фактически запущена.
Причина, по которой фигуристку хотят лишить гражданства – сотрудничество с Татьяной Навкой. Дробязко и ее супруг Повилас Ванагас выступали в спектаклях Навки «Руслан и Людмила» и «Спящая красавица».
«Об этом давно говорят. Судя по всему, мы подошли к финальной фазе. Скорее всего, решение будет принято», – отметила Чмилите-Нильсен.
Дробязко родилась в Москве, но после распада СССР решила представлять Литву вместе с Повиласом Ванагасом – они являются бронзовыми призерами чемпионата мира 2000 года в танцах на льду.
Президент Литвы Гитанас Науседа ранее подписал указ об исключении Дробязко и Ванагаса из списка кавалеров ордена Великого князя Гедиминаса Литовского 5-й степени.
Фигуристку Дробязко лишат гражданства Литвы за участие в шоу Навки? По закону так нельзя, но осталась одна лазейка
Ладно бы Дробязко перед военными выступала или какието отчисления на сво делала или какието политические заявления.
Но просто за участие в детских сказках гдето лишать гражданства??? Демократичнееько так)))
А сейм - купленные сявки, которые вякают по команде сверху. Стоит ли расстраиваться?
Ещё интересно, а что Литва сделала, чтобы своим лучшим фигуристам обеспечить условия работы и им не пришлось бы работать на Навку.
Тут еще момент, что мужа, который этнический литовец гражданства не лишают за те же действия. Разве не нацизм? 🤔
В литве надо уничтожить все объекты, построенные русскими и советскими людьми во времена РИ и СССР.
Так победим))):