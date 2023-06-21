Сейм Литвы инициировал процесс лишения гражданства фигуристки Маргариты Дробязко из-за ее участия в шоу Татьяны Навки

Теги Татьяна Навка танцы на льду сборная Литвы Повилас Ванагас Маргарита Дробязко Политика ледовые шоу Фигурное катание

Фигуристку Маргариту Дробязко могут лишить гражданства Литвы из-за участия в шоу Навки.

Председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен сообщила в интервью LRT, что процедура аннулирования гражданства уже фактически запущена.  

Причина, по которой фигуристку хотят лишить гражданства – сотрудничество с Татьяной Навкой. Дробязко и ее супруг Повилас Ванагас выступали в спектаклях Навки «Руслан и Людмила» и «Спящая красавица».

«Об этом давно говорят. Судя по всему, мы подошли к финальной фазе. Скорее всего, решение будет принято», – отметила Чмилите-Нильсен.

Дробязко родилась в Москве, но после распада СССР решила представлять Литву вместе с Повиласом Ванагасом – они являются бронзовыми призерами чемпионата мира 2000 года в танцах на льду.

Президент Литвы Гитанас Науседа ранее подписал указ об исключении Дробязко и Ванагаса из списка кавалеров ордена Великого князя Гедиминаса Литовского 5-й степени. 

Фигуристку Дробязко лишат гражданства Литвы за участие в шоу Навки? По закону так нельзя, но осталась одна лазейка

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116 комментариев

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Hola Hola
Лишать гражданства из-за участия в каком-то шоу... А ведь Литва наверняка находится довольно высоко во всяких западных демократических рейтингах.
+53
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Бу!
когда русские переходят под их флаги и тащат им медали - все довольны. А чего бы не включать свою принципиальность пораньше и сидеть на сухарях без русских мозгов и спортсменов?
+50
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+39
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Hola Hola
Ответ aalto
а вы думаете что демократия это вседозволенность? )
Что вы, что вы... Я отчетливо вижу, что противоречить "линии партии" при демократии не дозволено. ) А чем ваша "демократия" отличается от нашей "диктатуры" в лучшую сторону? У нас вот пока гражданства не лишают за выступления "не там, где надо".
+31
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+27
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Александра Волкова
многие литовцы так или иначе имеют связи с Россией. всех лишить гражданства?)
+21
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vanessa2021
В литве совсем кукуха поехала у руководства на почве фашизма, раз лишают гражданства людей, которые для российских детей в аполитичных сказках выступают.

Ладно бы Дробязко перед военными выступала или какието отчисления на сво делала или какието политические заявления.

Но просто за участие в детских сказках гдето лишать гражданства??? Демократичнееько так)))
+19
-3
+16
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Navi88
Свободная демократическая европейская страна
+20
-5
+15
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Лека-Лека
Маргарита - личность, имеющая значительные достижения.
А сейм - купленные сявки, которые вякают по команде сверху. Стоит ли расстраиваться?
+22
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+13
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Margor
ну русофобии то нет как известно
+22
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Hola Hola
Ответ aalto
тем что в тюрьму за неправильные слова не сажают)
О, ну да, Палецкису расскажите. )
+11
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Светлана Менова
А достижения Риты и Повиласа тоже аннулируют? Или как?

Ещё интересно, а что Литва сделала, чтобы своим лучшим фигуристам обеспечить условия работы и им не пришлось бы работать на Навку.
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Mbest77
Ответ Бу!
когда русские переходят под их флаги и тащат им медали - все довольны. А чего бы не включать свою принципиальность пораньше и сидеть на сухарях без русских мозгов и спортсменов?
Она вроде украинка же. Это еще прикольнее)
Тут еще момент, что мужа, который этнический литовец гражданства не лишают за те же действия. Разве не нацизм? 🤔
+8
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Алексей Ильин
Ответ Донован хозяин НБА
Комментарий удален модератором
ммм. Демократичненько... Правда там ещё две буквы лучше вставить на 3 и 4 позицию...
+9
-3
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ИннаВБ
Мда, ну-ну
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Alex1104
Ответ aalto
тогда вопросы к дрозябко зачем ей литовское гражданство и почему она не отказывается от него самостоятельно..
А почему она должна это делать? Она мало сделала для международного престижа Литвы? Уж побольше этих депутатов сейма.
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Кактус Каким
Что-то молчит эстонский рупор демократии в карликовых государствах Прибалтики ,обычно он везде на спортсру 😂
+7
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Adeen
Ответ aalto
с 24.02.22 есть и это правильно
Ну, наконец-то признались! А то съезжают с темы постоянно))
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Mi Vi
А Литву лишат медали в статистике?
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victoire
Ответ aalto
с 24.02.22 есть и это правильно
а до 24.02.22 русофобии просто не было?
+7
-3
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Алексей Ильин
Ответ Кактус Каким
Что-то молчит эстонский рупор демократии в карликовых государствах Прибалтики ,обычно он везде на спортсру 😂
А он подобные новости пропускает мимо ушей, а когда ему об этих фактах говорят, делает невинное лицо и говорит что-то вроде "Этого не слышал", "Такого не было" и пр.
+3
0
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Oeva
Ответ Verysia
Когда медали зарабатывали, Литва гордилась.
Причем у Литвы в ФК медали европейских и мировых первенств принесены только Дробязко-Ванагасом, емнип. У них в истории больше не было и нет ни одного известного фигуриста.
+4
-1
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старые кеды
Ответ aalto
тогда вопросы к дрозябко зачем ей литовское гражданство и почему она не отказывается от него самостоятельно..
позвони ей, спроси.
+3
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Verysia
Западная демократия в действии, все, что надо знать о ней.
+8
-5
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vanessa2021
Демократия- она такая)))
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vanessa2021
Надо всех лишить гражданства, кто российский газ через украину в Европы гонит. Еще надо лишить всех гражданств, кто пользуется российским газом в Европах)))

В литве надо уничтожить все объекты, построенные русскими и советскими людьми во времена РИ и СССР.

Так победим))):
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старые кеды
новиковс, аууу! вылазь из под коряги.
+2
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