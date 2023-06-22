Тонали будет получать в «Ньюкасле» 8+2 млн евро в год. Контракт – до 2029-го

Теги Милан Ньюкасл премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Сандро Тонали деньги Фабрицио Романо Футбол

Сандро Тонали может получать в «Ньюкасле» до 10 млн евро в год.

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, английский клуб и хавбек «Милана» близки к согласованию контракта, рассчитанного до 2029 года. Итальянец будет зарабатывать в Англии 8 млн евро в год после уплаты налогов, еще 2 млн возможны в качестве бонусов.

«Ньюкасл» продолжает обсуждать с «россонери» структуру сделки и дополнительные выплаты.

Сообщалось, что «Милан» хочет получить 80 млн евро.

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28 комментариев

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Марат Люсьеныч
Сандро жалко да. Но посмотрим, что сделает команда Кардинале. Глянем на манибол в действии.
+4
0
+4
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Марат Люсьеныч
Ответ Anton Sviarzhynski
П.ц. Я фанат Милана с 94го. И после такого я больше не вижу смысла болеть за этот клуб
ой пафоса то
+5
-1
+4
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llolishe
Ответ Direct free kick
Де Кеталаре унижал зенит в ЛЧ, как за такое не отдать весь летний бюджет?
На этом его геройства закончились
Сегодня вот пропал на поле играя против Оранье
+4
-1
+3
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Ansu Fati
Ответ Artem89S
Видел все матчи Милана на протяжении всех двух лет, что этот бегунок в нем играл, ни разу он на 80+ лямов не выдавал матчи. Абсолютно средний даже по меркам сериала игрок, явно не «новый Пирло»(не понимаю как его вообще с Пирло можно сравнивать). Тупое желание бегать и все. Тот же Бенассер на голову выше. Фаны Милана, успокойтесь, пускай валит) Сколько их таких было?) Чулхан, Кесьеныш, Долларумма, теперь этот «миланиста». На 80 лямов возьмут других, не проблема вообще. А этот наверняка сдохнет от ритма АПЛ и через год в Торино приедет)))) это футбол, такие наемники всегда будут бегать из клуба в клуб, и хорошо, что всякие долларуммы, чулханы, кесье и тональники сваливают именно сейчас, а не в зимнее ТО
Если они сваливают, может проблема все таки в Милане, у которого потолок ЗП 3 млн €?)) не думал об этом? У них есть семьи, цели, мечты, которые хочется реализовывать))
+1
0
+1
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Игорь Новиков
Ответ London.is.blue
Долларума и ФунТонали - легенды Милана💪🏼
За Тонали Милан получит 70-80 млн. Какое он имеет отношение к Доллару?
+3
-3
0
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Direct free kick
Ответ London.is.blue
Долларума и ФунТонали - легенды Милана💪🏼
Сердце и диспетчер Челси Маунт планирует закончить карьеру в клубе или на поклон к 7хагу пойдёт?
0
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Valentin Grabenovsky
Ответ Anton Sviarzhynski
П.ц. Я фанат Милана с 94го. И после такого я больше не вижу смысла болеть за этот клуб
с 98 года и никогда не откажусь от команды
0
0
0
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<~Inter~>
Ответ Artem89S
Видел все матчи Милана на протяжении всех двух лет, что этот бегунок в нем играл, ни разу он на 80+ лямов не выдавал матчи. Абсолютно средний даже по меркам сериала игрок, явно не «новый Пирло»(не понимаю как его вообще с Пирло можно сравнивать). Тупое желание бегать и все. Тот же Бенассер на голову выше. Фаны Милана, успокойтесь, пускай валит) Сколько их таких было?) Чулхан, Кесьеныш, Долларумма, теперь этот «миланиста». На 80 лямов возьмут других, не проблема вообще. А этот наверняка сдохнет от ритма АПЛ и через год в Торино приедет)))) это футбол, такие наемники всегда будут бегать из клуба в клуб, и хорошо, что всякие долларуммы, чулханы, кесье и тональники сваливают именно сейчас, а не в зимнее ТО
Он итальянец, а это плюс 100 к скиллу в глазах фанатов
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