Тонали будет получать в «Ньюкасле» 8+2 млн евро в год. Контракт – до 2029-го

Сандро Тонали может получать в «Ньюкасле» до 10 млн евро в год.

Как утверждает инсайдер , английский клуб и хавбек « » близки к согласованию контракта, рассчитанного до 2029 года. Итальянец будет зарабатывать в Англии 8 млн евро в год после уплаты налогов, еще 2 млн возможны в качестве бонусов.

« » продолжает обсуждать с «россонери» структуру сделки и дополнительные выплаты.

Сообщалось, что «Милан» хочет получить 80 млн евро.