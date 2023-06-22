Тонали будет получать в «Ньюкасле» 8+2 млн евро в год. Контракт – до 2029-го
Сандро Тонали может получать в «Ньюкасле» до 10 млн евро в год.
Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, английский клуб и хавбек «Милана» близки к согласованию контракта, рассчитанного до 2029 года. Итальянец будет зарабатывать в Англии 8 млн евро в год после уплаты налогов, еще 2 млн возможны в качестве бонусов.
«Ньюкасл» продолжает обсуждать с «россонери» структуру сделки и дополнительные выплаты.
Сообщалось, что «Милан» хочет получить 80 млн евро.
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