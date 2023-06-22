«Челси» получит около 40 млн евро за Менди и Кулибали от клубов Саудовской Аравии

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Ахли Джидда Калиду Кулибали Эдуар Менди деньги Фабрицио Романо Футбол

«Челси» получит около 40 млн евро за Эдуара Менди и Калиду Кулибали.

Ранее сообщалось о договоренности по трансферу Менди в саудовский «Аль-Ахли». Также был согласован переход Калиду Кулибали в «Аль-Хилаль».

По информации Фабрицио Романо, в данный момент готовятся документы по каждому из трансферов. Над ними работает агент Фали Рамадани, представляющий интересы игроков.

За оба перехода «Челси» может выручить в общей сложности около 40 млн евро.

Переход Зиеша в «Аль-Наср» из «Челси» согласован. Он подпишет контракт до 2026-го

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jovana Jovičić
6 лет пытаться выкупить его у Наполи, чтобы обгадиться и слить в КСА...
+37
-7
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Igor Ede
Мда, не такого карьерного повотора мог ждать Кулибали только-только переходя в Челси. Да и Менди может ещё играть в топ-лигах.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HI MARS
Норм деньги.Могли вообще ничего не получить,да еще и на лавке держать на жирной зарплате
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аморалинни
Долж отписался, зашел на страницу Риго и тоже отписался
Комменты крутятся - траффик мутится
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
che kaif
Ответ Velirpa
арабы вместо АлиЭкспресс заходят на ЧелсиБабаЭкспресс, бгг
На реал не меньше заходят
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S. A.
Кулибали, ещё год назад считавшийся одним из лучших защитников мира
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dragonfruit
калиду кулибали из клуба яебуалибабу
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
The Best
Кулибали мне жалко,в Серии А показывал топ уровень.Ему стоило раньше уходить в АПЛ чтобы привыкнуть к лиге,в Серии А скорости не такие.Ну хоть денег заработает себе,Менди тоже желаю удачи.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Edem
Ответ Jovana Jovičić
То есть, Менди, купленного за 24 миллиона из Ренна и Кулибали, купленного за 38 миллионов из Наполи, мы, вроде как, забываем? Они даже их переходы не отбили.
Думаю тут сумма трансферов этих ребят ни причем; куда важнее аккумуляция средств этих игроков: зп, контрактные соглашения, налоги, правила лиги и тд..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей
Ответ Jovana Jovičić
То есть, Менди, купленного за 24 миллиона из Ренна и Кулибали, купленного за 38 миллионов из Наполи, мы, вроде как, забываем? Они даже их переходы не отбили.
для этого надо показывать рост а они стогнировали.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jovana Jovičić
Ответ Андрей
для этого надо показывать рост а они стогнировали.
А какой игрок Челси показал рост за последние 2 сезона? Маунт?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей
Ответ Jovana Jovičić
А какой игрок Челси показал рост за последние 2 сезона? Маунт?
чиллуэл и ариссабалага* только.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей
Ответ Igor Ede
Мда, не такого карьерного повотора мог ждать Кулибали только-только переходя в Челси. Да и Менди может ещё играть в топ-лигах.
бабки бабки бабки бабки
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий