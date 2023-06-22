«Челси» получит около 40 млн евро за Менди и Кулибали от клубов Саудовской Аравии

«Челси» получит около 40 млн евро за Эдуара Менди и Калиду Кулибали.

Ранее сообщалось о договоренности по трансферу в саудовский « ». Также был согласован переход в « ».

По информации Фабрицио Романо, в данный момент готовятся документы по каждому из трансферов. Над ними работает агент Фали Рамадани, представляющий интересы игроков.

За оба перехода « » может выручить в общей сложности около 40 млн евро.

Переход Зиеша в «Аль-Наср» из «Челси» согласован. Он подпишет контракт до 2026-го