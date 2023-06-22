«Челси» получит около 40 млн евро за Менди и Кулибали от клубов Саудовской Аравии
«Челси» получит около 40 млн евро за Эдуара Менди и Калиду Кулибали.
Ранее сообщалось о договоренности по трансферу Менди в саудовский «Аль-Ахли». Также был согласован переход Калиду Кулибали в «Аль-Хилаль».
По информации Фабрицио Романо, в данный момент готовятся документы по каждому из трансферов. Над ними работает агент Фали Рамадани, представляющий интересы игроков.
За оба перехода «Челси» может выручить в общей сложности около 40 млн евро.
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