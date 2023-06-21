Ковачич переходит в «Ман Сити» из «Челси» за 25+5 млн фунтов. Сделка закрыта
Матео Ковачич переходит в «Манчестер Сити» из «Челси».
Как пишет журналист Фабрицио Романо, сделка согласована и закрыта. Клубы договорились о трансфере полузащитника за 25+5 млн фунтов. Выплата 5 млн фунтов бонусов зависит от выигранных «Ман Сити» трофеев, а не от индивидуальных выступлений игрока.
Условия личного контракта были согласованы еще две недели назад. Ковачич, который хотел только в «Манчестер Сити», пройдет медосмотр для нового клуба в ближайшие дни.
Контракт Матео с «Челси» истекал летом 2024 года.
Ковачич присоединился к лондонскому клубу в 2019-м. С «Челси» он выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.
В минувшем сезоне хорват сыграл за «Челси» 37 матчей во всех турнирах, забил 2 гола, сделал 2 результативные передачи и получил 10 желтых карточек. Полную статистику 29-летнего центрального полузащитника можно найти здесь.
Еще про раздевалку пошути
Сити уже который год радует менеджментом) Из мешка превратились в рациональный успешный топ-клуб👏👏