Ковачич переходит в «Ман Сити» из «Челси» за 25+5 млн фунтов. Сделка закрыта

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Матео Ковачич деньги Фабрицио Романо Футбол

Матео Ковачич переходит в «Манчестер Сити» из «Челси».

Как пишет журналист Фабрицио Романо, сделка согласована и закрыта. Клубы договорились о трансфере полузащитника за 25+5 млн фунтов. Выплата 5 млн фунтов бонусов зависит от выигранных «Ман Сити» трофеев, а не от индивидуальных выступлений игрока.

Условия личного контракта были согласованы еще две недели назад. Ковачич, который хотел только в «Манчестер Сити», пройдет медосмотр для нового клуба в ближайшие дни.

Контракт Матео с «Челси» истекал летом 2024 года.

Ковачич присоединился к лондонскому клубу в 2019-м. С «Челси» он выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

В минувшем сезоне хорват сыграл за «Челси» 37 матчей во всех турнирах, забил 2 гола, сделал 2 результативные передачи и получил 10 желтых карточек. Полную статистику 29-летнего центрального полузащитника можно найти здесь.

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103 комментария

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НРИ
Топ трансфер для сити
+96
-6
+90
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damondiamond
Пеп решил подстраховаться хорватом
+77
-1
+76
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ЧДБ
Ответ damondiamond
Пеп решил подстраховаться хорватом
Подстрахорваться)
+63
0
+63
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Febos_
Ответ Unwar25
Избавиться от 5 игроков основы и получить за это 55 млн. Браво, Боули!
посмотри под другим углом, они впервую очередь избавляются от миллиона фунтов в НЕДЕЛЮ с уходом 4 игроков+ Канте уже!! а цена на этих игроков это просто чтобы вышли на ноль по амортизации
+39
0
+39
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Акира_1
Да Кову жаль терять, но с другой стороны он совсем травмат стал. Вряд ли он уже стабильно бы играл в Челси.
+17
0
+17
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DolJun
Ответ Unwar25
Избавиться от 5 игроков основы и получить за это 55 млн. Браво, Боули!
ковачич и канте на двоих даже сезона не отыграли - какие игроки основы? про зиеша - это вообще смешно. единственный по кому можно задавать вопросы - это кулибали, но думаю это трансфер на разгрузку зарплатной ведомости
+20
-7
+13
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charly_54
Ответ НРИ
Топ трансфер для сити
Если без травм
+13
-1
+12
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pit4er
У Ковачича уже 4 ЛЧ с Реалом и Челси, с этим Сити может рекорды Хенто и Зеедорфа повторить
+10
-1
+9
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Никита Самарин
Если Гюндоган уйдёт, то должен достоенно его заменить. За такие деньги, трансфер действительно качественный 🔝.
+9
-1
+8
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Borislav Chernyshev
Ответ 97 недостаточно
Ненужные лавочники Реала переходят в сити (Данило, Ковачич)
И громят Реал 4-0 😛😏
+9
-2
+7
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Evgen_Hazard
Какие красавцы Кова клал. Почему Челси любит усиливать конкурентов, хоть и тяжело Челси назвать претендентом на что либо, но всё таки
+7
-1
+6
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red hikkikomori
Ответ Михаил Хромаков
Челси сегодня прям разогнался, -5 футболистов за утро
Боули оказался не таким уж и чудаком
+6
0
+6
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Мохнатый55
Ответ Amalfitano
По функционалу это разные игроки. Ковачич типичный будьдог. Он мяч не разыгрывает, не строит и не завершает атаки. Он мяч выгрызает и рушит чужие атаки.
Как это не строит? Ковачич на дриблинге может пройти нескольких соперников и отдать голевой либо предголевой пас.
+5
0
+5
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geoo9
Ответ Amalfitano
По функционалу это разные игроки. Ковачич типичный будьдог. Он мяч не разыгрывает, не строит и не завершает атаки. Он мяч выгрызает и рушит чужие атаки.
Кова бульдог но уникальный бульдог который на дриблинге может сильно поддержать позиционку, имхо идеальный игрок центра для Сити,
+4
0
+4
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Фалькао к нам не поедет ©
Ответ psycho
Комментарий удален пользователем
Ну да, ведь клуб, в котором он выиграл ЛЧ - не топ)
Еще про раздевалку пошути
+4
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kodgong
Ответ red hikkikomori
Боули оказался не таким уж и чудаком
все по низу рынка)). Да он гений))
+4
0
+4
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Aleksey Yashin
Челси расчищает место в раздевалке для Мудрика
+6
-3
+3
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Vadim Bondaruk
Не очень понимаю зачем Челси отдает Ковачича в Сити и Хаверца в Арсенал, они ведь норм игроки?
+2
0
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Висита Эльмурзаев
Ответ НРИ
Топ трансфер для сити
и для Челси
+3
-1
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mancunian82
Отличная сделка для сити
+2
0
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sacha2
Нормалёк. Купили у Реала за 40 млн. Продаём за 35 млн., используя по-полной :)
+7
-5
+2
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Bavarec-Art
Ответ sacha2
Нормалёк. Купили у Реала за 40 млн. Продаём за 35 млн., используя по-полной :)
Где ты нашел 35?
+2
0
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wjvxpb5q6f
Шикарный трансфер по соотношению цена-качество👍
Сити уже который год радует менеджментом) Из мешка превратились в рациональный успешный топ-клуб👏👏
+1
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salarah
Ответ Demoznq
Можно пожалуйста поинтересоваться, а кого, а главное кем мы усиливали конкурентов? Мата - Ушел и сразу на спад пошел Луиз - Смешно Виллиан - не тянул Жорж - на банке сидел в основном Матич - ну отыграл пару сезонов на среднем уровне Если Чех только... А кто если не они? Шон Райт Филлипс или Джо Коул? Все кто уходили, либо не играли нормально, либо играли но были далеко не основными игроками в своих командах
Азаром усилили так усилили
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therealgreenman
Если брать сегодняшний рынок, брать в расчёт возраст и травматичность, но при этом опыт и мастерство, то в целом можно считать, что чуть-ли не даром Сити берет добротного игрока, тем более этот трансфер явно происходит с подачи и одобрения Пепа…
+1
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