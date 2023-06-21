Матео Ковачич переходит в «Манчестер Сити» из «Челси».

Как пишет журналист , сделка согласована и закрыта. Клубы договорились о трансфере полузащитника за 25+5 млн фунтов. Выплата 5 млн фунтов бонусов зависит от выигранных «Ман Сити» трофеев, а не от индивидуальных выступлений игрока.

Условия личного контракта были согласованы еще две недели назад. Ковачич, который хотел только в « », пройдет медосмотр для нового клуба в ближайшие дни.

Контракт Матео с «Челси» истекал летом 2024 года.

присоединился к лондонскому клубу в 2019-м. С « » он выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

В минувшем сезоне хорват сыграл за «Челси» 37 матчей во всех турнирах, забил 2 гола, сделал 2 результативные передачи и получил 10 желтых карточек. Полную статистику 29-летнего центрального полузащитника можно найти здесь.