1

Макдэвид об арене для ОИ: «Хочется, чтобы качество льда было хорошим. Размер площадки не имеет значения»

Макдэвид об арене для ОИ: хочется, чтобы качество льда было хорошим.

Канадский нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид высказался о ситуации с ареной для Олимпиады в Италии.

Ранее стало известно, что строительство ледовой арены «Санта Джулия» в Милане для матчей Олимпиады планируется завершить к 2 февраля – за три дня до начала женского олимпийского турнира. Программа мужского турнира стартует 11 февраля.

Размер льда на арене будет меньше, чем в НХЛ (59,7 на 25,6 метра против 60,9 на 25,9 метра). 

Макдэвид сообщил, что не обеспокоен тем, что ледовая площадка на Играх будет меньше.

«Мне все равно. Это не имеет большого значения», – сказал Макдэвид.

Он добавил, что его больше беспокоит качество льда.

«Конечно, хочется, чтобы лед был хорошим, чтобы качество льда было хорошим. Размер площадки не имеет значения», – отметил капитан «Ойлерс» 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Score
