РПЛ хочет вдвое поднять среднюю посещаемость к 2027 году – до 17 000 зрителей

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов премьер-лига Россия бизнес Организация РПЛ болельщики Динамо Москва Ахмат Краснодар стадионы Футбол

Мир РПЛ разработала план по увеличению посещаемости.

Ранее стало известно, что РПЛ представила стратегию развития до 2027 года.

По данным «РБК Спорт», в качестве одной из слабых сторон лиги в документе называется снижение посещаемости и стагнация рейтингов телетрансляций.

В рамках плана по увеличению посещаемости РПЛ намерена увеличить количество развлекательных событий, подобных премии «Герои РПЛ», состоявшейся 4 июня.

Также планируется стимулировать клубы к активному развитию маркетинговой и коммерческой деятельности, инфраструктуры, детского футбола и посещаемости.

При этом лига должна обладать достаточным бюджетом, чтобы реализовывать, как текущие, так и стратегические проекты. Отчет о расходовании средств может подлежать публикации в целях соблюдения принципа открытости.

Для себя РПЛ хочет ввести KPI, чтобы отслеживать выполнение стратегических целей. Также будет введен индекс удовлетворения и одобрения деятельности РПЛ: лига будет регулярно проводить исследования оценки своей деятельности со стороны руководителей клубов и бизнес-партнеров.

Текущий средний показатель посещаемости РПЛ составляет 9 500 человек на один матч. К 2024 году планируется выйти на цифру в 10 500, а к 2027 году показатель должен достичь 16 800 человек на матч.

Доходы от спонсорских соглашений к 2027 году планируется увеличить с 3 до 4 млрд руб. Индекс удовлетворенности и одобрения в 2024 году должен составить 50%, а к 2027 году – 70%.

РПЛ представила стратегию развития до 2027 года. Планируется запустить токены, AR-видео и экосистему для болельщиков

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90 комментариев

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Сижу на факсах Барселоны
Убивайте Fan ID и добавляйте пивас и всё будет 100%
+126
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0:4 на спотифай камп ноу
А губозакаточную машинку не хочет Рпл, в эпоху Фан уйди и мечтать об этом нереально)
+61
-5
+56
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Филипп Петров
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Убивайте Fan ID и добавляйте пивас и всё будет 100%
Да можно и без пиваса, первого хватит
+44
-4
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Сергей Пашков
Это делается очень легко, надо просто отменить одну абсолютно ненужную штучку, а лоббистов этой штучки посадить за растрату миллиарда. И тут ХОБА! Чота посещаемость поднимется сама даже, странно, конечно, будет, ведь после отмены той штучки на стадионы наверняка с пистолетами ходить начнут или с РПГ...
+23
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Вечно в бане
А к 2035 году - утроить.
Как же любят у нас разбрасываться внушительными цифрами и красивыми обещаниями на десять лет вперёд, ведь кто потом спросит? А если спросит, то уже не у них. А если у них, то скажем, что ничего такого не говорили.
+16
0
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Terr0risT
Любимое занятие любых российских структур: объявить фантастическую цель на 5-10 лет вперед, не выполнить ее, забыть. И так по кругу. Страна лозунгов и обещаний.
+17
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Most Wanted (MW)
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
А губозакаточную машинку не хочет Рпл, в эпоху Фан уйди и мечтать об этом нереально)
100%
+11
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coldwar
Просто фан уйди уберите и работайте над комфортностью стадионов.
+6
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МТБ
Т.е 4 года потратить на достижение цифр меньших, чем были без бестолкового фанайди?
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Назар Игорь
Будет ли вообще жив российский футбол к 2027 году...
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And-Rover
В Премьер-Лиге и без еврокубков нормально бы ходили (года через 2 бы вернули в любом случае), если бы не это "новшество".
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97 недостаточно
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Кем?
Бюджетниками, школьниками, пенсионерами и инвалидами?
Еще можно зеками! за каждую игру минус 3 дня срока
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Алекс 777
Ответ Сергей Пашков
Это делается очень легко, надо просто отменить одну абсолютно ненужную штучку, а лоббистов этой штучки посадить за растрату миллиарда. И тут ХОБА! Чота посещаемость поднимется сама даже, странно, конечно, будет, ведь после отмены той штучки на стадионы наверняка с пистолетами ходить начнут или с РПГ...
а еще вернуть обзоры матчей в ютуб. как вообще новые болельщики появляются у футбола в РФ, помоему новое поколение с футболом не пересекается.
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Айхалец
Ну, в плане стратегии, наши чинуши мастера.
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Чумасик
Ответ Terr0risT
Любимое занятие любых российских структур: объявить фантастическую цель на 5-10 лет вперед, не выполнить ее, забыть. И так по кругу. Страна лозунгов и обещаний.
Почему фантастическую? В сезоне 2019 в РПЛ как раз была ср.посещаемость в 17 тысяч. РПЛ входила в семерку самых посещаемых чемпионатов Европы.
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Igor Cholomitski
повестки на игры будут высылать через госуслуги
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Pro_Evolution
Не поднять, а вернуть.
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A_Bechter
То есть, они хотят к 27 году достигнуть уровня 19-го.
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Максим Табаран
удачи
успехов
экономика будет угроблена к тому моменту и людям будет не до футбола
а без еврокубков будет ещё большее без цельное болото, значимость мест упадёт до нуля, а игроки будут катать договорняки играя на бк или ещё кого-то
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Дед Щукарь порожняк не гонит
всё проще, РПЛ!Просто почитайте комментарии на ветке. и не надо голову ломать да бабушку лохматить. Вся страна знает, как поднять посещаемость!)) э
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Lisnil
В своём обычном репертуаре, главное - табличку в эксель красивую нарисовать, «работаем, исполняем». Надеятся, что за 5 лет власть поменяется?
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papadok
Кто не в курсе, есть гугл, который охотно выдает цифры посещаемости в предыдущие года. Получается, ближайшие несколько лет планируется потратить всего лишь на устранение разрушительных последствий введения айди.
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Mbest77
Так же как удвоили ВВП? 🤔
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error505
Думаю поднимут, но отрицательно
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Блуждающий странник
Могут меня нанять. Я за какие-то жалки пару миллионов в месяц придумаю рабочую стратегию. Отменяем фан-айди и посещаемость выросла
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