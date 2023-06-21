РПЛ хочет вдвое поднять среднюю посещаемость к 2027 году – до 17 000 зрителей

Мир РПЛ разработала план по увеличению посещаемости.

Ранее стало известно, что РПЛ представила стратегию развития до 2027 года.

По данным «РБК Спорт», в качестве одной из слабых сторон лиги в документе называется снижение посещаемости и стагнация рейтингов телетрансляций.

В рамках плана по увеличению посещаемости РПЛ намерена увеличить количество развлекательных событий, подобных премии «Герои РПЛ», состоявшейся 4 июня.

Также планируется стимулировать клубы к активному развитию маркетинговой и коммерческой деятельности, инфраструктуры, детского футбола и посещаемости.

При этом лига должна обладать достаточным бюджетом, чтобы реализовывать, как текущие, так и стратегические проекты. Отчет о расходовании средств может подлежать публикации в целях соблюдения принципа открытости.

Для себя РПЛ хочет ввести KPI, чтобы отслеживать выполнение стратегических целей. Также будет введен индекс удовлетворения и одобрения деятельности РПЛ: лига будет регулярно проводить исследования оценки своей деятельности со стороны руководителей клубов и бизнес-партнеров.

Текущий средний показатель посещаемости РПЛ составляет 9 500 человек на один матч. К 2024 году планируется выйти на цифру в 10 500, а к 2027 году показатель должен достичь 16 800 человек на матч.

Доходы от спонсорских соглашений к 2027 году планируется увеличить с 3 до 4 млрд руб. Индекс удовлетворенности и одобрения в 2024 году должен составить 50%, а к 2027 году – 70%.

РПЛ представила стратегию развития до 2027 года. Планируется запустить токены, AR-видео и экосистему для болельщиков