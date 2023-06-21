РПЛ хочет вдвое поднять среднюю посещаемость к 2027 году – до 17 000 зрителей
Мир РПЛ разработала план по увеличению посещаемости.
Ранее стало известно, что РПЛ представила стратегию развития до 2027 года.
По данным «РБК Спорт», в качестве одной из слабых сторон лиги в документе называется снижение посещаемости и стагнация рейтингов телетрансляций.
В рамках плана по увеличению посещаемости РПЛ намерена увеличить количество развлекательных событий, подобных премии «Герои РПЛ», состоявшейся 4 июня.
Также планируется стимулировать клубы к активному развитию маркетинговой и коммерческой деятельности, инфраструктуры, детского футбола и посещаемости.
При этом лига должна обладать достаточным бюджетом, чтобы реализовывать, как текущие, так и стратегические проекты. Отчет о расходовании средств может подлежать публикации в целях соблюдения принципа открытости.
Для себя РПЛ хочет ввести KPI, чтобы отслеживать выполнение стратегических целей. Также будет введен индекс удовлетворения и одобрения деятельности РПЛ: лига будет регулярно проводить исследования оценки своей деятельности со стороны руководителей клубов и бизнес-партнеров.
Текущий средний показатель посещаемости РПЛ составляет 9 500 человек на один матч. К 2024 году планируется выйти на цифру в 10 500, а к 2027 году показатель должен достичь 16 800 человек на матч.
Доходы от спонсорских соглашений к 2027 году планируется увеличить с 3 до 4 млрд руб. Индекс удовлетворенности и одобрения в 2024 году должен составить 50%, а к 2027 году – 70%.
РПЛ представила стратегию развития до 2027 года. Планируется запустить токены, AR-видео и экосистему для болельщиков
Как же любят у нас разбрасываться внушительными цифрами и красивыми обещаниями на десять лет вперёд, ведь кто потом спросит? А если спросит, то уже не у них. А если у них, то скажем, что ничего такого не говорили.
Бюджетниками, школьниками, пенсионерами и инвалидами?
Еще можно зеками! за каждую игру минус 3 дня срока
успехов
экономика будет угроблена к тому моменту и людям будет не до футбола
а без еврокубков будет ещё большее без цельное болото, значимость мест упадёт до нуля, а игроки будут катать договорняки играя на бк или ещё кого-то