Неймар и его девушка ввели условия для измен игрока. Он должен использовать презервативы и не целовать любовниц в губы (Em Off)

Теги ПСЖ лига 1 Франция светская хроника Неймар девушки и спорт Здоровье контент Футбол

Неймар и его девушка согласовали условия, при выполнении которых он может изменять.

Сейчас игрок выходит в свет со своей подругой Бруной Бьянкарди. 

Недавно Неймар и Бруна подтвердили, что ждут ребенка. Игрок «ПСЖ» станет отцом во второй раз. В 2011 году у него родился сын в результате отношений с другой женщиной.

Утверждается, что пара составила список из трех условий, которые футболист должен выполнить в случае измены. 

Как пишет Daily Mail со ссылкой на Em Off, бразильцу надлежит «соблюдать осторожность» в своих связях. При этом он обязательно должен использовать презервативы и не целовать любовниц в губы. 

Таким образом, Неймар может флиртовать и даже заниматься сексом с другими женщинами, несмотря на отношения с Бьянкарди. 

Неймар предлагал модели OnlyFans и ее сестре-близняшке заняться сексом втроем: «Он ошибся на наш счет»

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104 комментария

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Alex1104
В какие губы - не уточняется...
+185
-3
+182
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Иван Петров
Весьма спортивная новость. )))
+110
-3
+107
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доктор Ливси
Новости спорта подвезли. Спасибо
+80
-2
+78
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Отец Абду
Ответ Бухгалтер2021
европа что сказать
Бразилия в Азии находится:)
+52
-5
+47
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Dinamik1
Какая добрая и рассудительная женщина просто клад какой то.
+44
-3
+41
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Василий Васильев
ахаха ,очередная содержанка,без чувства собственного достоинства,готовая на все ради денег Неймара . Дичь,а не отношения.
+50
-10
+40
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Los Galácticos
Третьим условием должен быть видеоотчет от Неймара об измене, где будет видно что он не нарушил первые два условия.
+36
-6
+30
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Arman FCSM
Ответ Alex1104
В какие губы - не уточняется...
Познакомился парень с девушкой. Ну, посидели в кафе, выпили хорошо. Привел ее домой, уговорил - а у нее месячные. Ну и ладно, разве это проблема?
Просыпается он утром, с похмелья ничего толком не помнит, вспоминает вчерашний день: "Так, вчера у меня была девушка". Смотрит на свои руки, а они в крови: "Боже мой, я ее убил!". Потом подходит к зеркалу: "И походу съел..."
+39
-11
+28
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Альтависта
Ответ Kubinec_
унизительный контракт какой-то для жены. Не?
Ради кошелька Неймара на многое можно пойти, даже на такое.
+24
-1
+23
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Simplicissimus
А если возникнут сомнения, будут смотреть VAR? А как трактовать, какие именно губы? А если презерватив лопнул, это фол? А кримпай это КК дисква на 5 матчей? (5 cumming)
+17
-3
+14
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Барсик91
Ответ Arman FCSM
Познакомился парень с девушкой. Ну, посидели в кафе, выпили хорошо. Привел ее домой, уговорил - а у нее месячные. Ну и ладно, разве это проблема? Просыпается он утром, с похмелья ничего толком не помнит, вспоминает вчерашний день: "Так, вчера у меня была девушка". Смотрит на свои руки, а они в крови: "Боже мой, я ее убил!". Потом подходит к зеркалу: "И походу съел..."
Ахаха такой бред, но орнул что то)
+16
-3
+13
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Паша Индеец
Ответ Ярик01
Cписок из трех условий > использовать презервативы > не целовать любовниц в губы. Третье условие?
Не публиковать третье условие
+12
-2
+10
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whereissuso
Ответ Василий Васильев
ахаха ,очередная содержанка,без чувства собственного достоинства,готовая на все ради денег Неймара . Дичь,а не отношения.
А у Неймара чувство достоинства есть, учитывая, что это мать его ребенка?
+13
-3
+10
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Назар Игорь
Без комментариев. Это вполне в духе Спортса.
+17
-7
+10
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Иван Иванов
Ответ Отец Абду
Бразилия в Азии находится:)
Ага, в Южной Азии.
+9
0
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RSI
Мудрое решение)
Девушка, похоже, медик))
+8
0
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Zorggggg
Что делает эта спортивная новость на нашем порносайте? (С)
+8
0
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Olga.t
"Высокие, высокие отношения!" ©
+10
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Russ Ivan
Баба готова на всё, лишь бы от кормушки не отвалиться...
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Амин Чич
Дзюба бы нарушил все контракты не выходя из дома
+7
-3
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свободу попугаю
мир сошёл с ума
+5
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timerassl
Ответ Los Galácticos
Третьим условием должен быть видеоотчет от Неймара об измене, где будет видно что он не нарушил первые два условия.
Присутствие ассистентов ВАР
+4
0
+4
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Arman FCSM
Ответ cektor
про какие губы идет речь?)
Чужие губы
+4
-1
+3
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Arman FCSM
Ответ LetTong
Комментарий удален модератором
Леха Щербаков может объяснить
+5
-2
+3
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angry horse
При этом Бьянкарди может не предохраняться и сосаться с мужиками без всяких контрактов, баборабство😁
+5
-2
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