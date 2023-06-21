Неймар и его девушка согласовали условия, при выполнении которых он может изменять.

Сейчас игрок выходит в свет со своей подругой Бруной Бьянкарди.

Недавно Неймар и Бруна подтвердили, что ждут ребенка. Игрок « » станет отцом во второй раз. В 2011 году у него родился сын в результате отношений с другой женщиной.

Утверждается, что пара составила список из трех условий, которые футболист должен выполнить в случае измены.

Как пишет Daily Mail со ссылкой на Em Off, бразильцу надлежит «соблюдать осторожность» в своих связях. При этом он обязательно должен использовать презервативы и не целовать любовниц в губы.

Таким образом, Неймар может флиртовать и даже заниматься сексом с другими женщинами, несмотря на отношения с Бьянкарди.

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