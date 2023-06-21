Неймар и его девушка ввели условия для измен игрока. Он должен использовать презервативы и не целовать любовниц в губы (Em Off)
Неймар и его девушка согласовали условия, при выполнении которых он может изменять.
Сейчас игрок выходит в свет со своей подругой Бруной Бьянкарди.
Недавно Неймар и Бруна подтвердили, что ждут ребенка. Игрок «ПСЖ» станет отцом во второй раз. В 2011 году у него родился сын в результате отношений с другой женщиной.
Утверждается, что пара составила список из трех условий, которые футболист должен выполнить в случае измены.
Как пишет Daily Mail со ссылкой на Em Off, бразильцу надлежит «соблюдать осторожность» в своих связях. При этом он обязательно должен использовать презервативы и не целовать любовниц в губы.
Таким образом, Неймар может флиртовать и даже заниматься сексом с другими женщинами, несмотря на отношения с Бьянкарди.
Неймар предлагал модели OnlyFans и ее сестре-близняшке заняться сексом втроем: «Он ошибся на наш счет»
Просыпается он утром, с похмелья ничего толком не помнит, вспоминает вчерашний день: "Так, вчера у меня была девушка". Смотрит на свои руки, а они в крови: "Боже мой, я ее убил!". Потом подходит к зеркалу: "И походу съел..."
Девушка, похоже, медик))