Порзингис перейдет в «Бостон» в результате трехстороннего обмена, Брогдон – в «Клипперс»
Кристапс Порзингис перейдет в «Бостон» из «Вашингтона».
«Вашингтон», «Бостон» и «Клипперс» договорились о трехстороннем обмене, в результате которого тяжелый форвард «Уизардс» Кристапс Порзингис (27 лет, 221 см) перейдет в «Селтикс», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
Разыгрывающий «Селтикс» Малкольм Брогдон (30 лет, 196 см) перейдет в «Клипперс».
«Уизардс» получат от «Клипперс» форварда Маркуса Морриса (33 года, 203 см), атакующего защитника Амира Коффи (26 лет, 201 см) и 30-й пик драфта-2023.
Форвард «Бостона» Данило Галлинари (34 года, 208 см) в результате обмена перейдет в «Вашингтон», сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски.
Порзингис воспользуется опцией продления контракта на сезон-2023/24 стоимостью 36 миллионов долларов.
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Правда, есть нюанс...
допустим, вместо Брогдона Порзи, так Брогдона и не было в прошлом году, зато Селтикс были в главном финале, и вся основа пока на месте
И да, он их не получит.
У продления ряд своих ограничений: максимум два года добавить можно и только повышение в 5%, обычное продление - 4 года максимум с повышением в 8%.
Здесь же Бостон усиливает переднюю линию за счет задней, логика понятна - разгрузить Хорфорда
На задней линии все те же, плюс Притчард получил дополнительные минуты о которых просил последние несколько месяцев
Порзи заберёт время и броски обоих, тем самым значительно облегчит жизнь Хорфорду. Зачем это Кельтам - понятно. Порзингис-Хорфорд-Таймлорд - убийственный фронкорт, двое из них почти всегда будут выходить в старте, Уайт - на скамейку. Этот обмен мало чего меняет в игре Бостона.