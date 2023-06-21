Порзингис перейдет в «Бостон» в результате трехстороннего обмена, Брогдон – в «Клипперс»

Кристапс Порзингис перейдет в «Бостон» из «Вашингтона».

« », « » и «Клипперс» договорились о трехстороннем обмене, в результате которого тяжелый форвард «Уизардс» (27 лет, 221 см) перейдет в «Селтикс», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Разыгрывающий «Селтикс» Малкольм Брогдон (30 лет, 196 см) перейдет в «Клипперс».

«Уизардс» получат от «Клипперс» форварда (33 года, 203 см), атакующего защитника (26 лет, 201 см) и 30-й пик драфта-2023.

Форвард «Бостона» (34 года, 208 см) в результате обмена перейдет в «Вашингтон», сообщает инсайдер .

Порзингис воспользуется опцией продления контракта на сезон-2023/24 стоимостью 36 миллионов долларов.

Какая ценность Брэдли Била? А где теперь окажется Крис Пол? «Финикс» – новый фаворит? Все о первом обмене лета в НБА

Вембаньяма – самый очевидный первый пик драфта? Для букмекеров – точно

Не только Вембаньяма. Кто еще вышел на драфт НБА-2023