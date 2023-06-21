Порзингис перейдет в «Бостон» в результате трехстороннего обмена, Брогдон – в «Клипперс»

Теги переходы Бостон Клипперс НБА Вашингтон Данило Галлинари Маркус Моррис Кристапс Порзингис Малкольм Брогдон Эдриан Воджнаровски Шэмс Чарания Амир Коффи Баскетбол

Кристапс Порзингис перейдет в «Бостон» из «Вашингтона».

«Вашингтон», «Бостон» и «Клипперс» договорились о трехстороннем обмене, в результате которого тяжелый форвард «Уизардс» Кристапс Порзингис (27 лет, 221 см) перейдет в «Селтикс», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Разыгрывающий «Селтикс» Малкольм Брогдон (30 лет, 196 см) перейдет в «Клипперс».

«Уизардс» получат от «Клипперс» форварда Маркуса Морриса (33 года, 203 см), атакующего защитника Амира Коффи (26 лет, 201 см) и 30-й пик драфта-2023.

Форвард «Бостона» Данило Галлинари (34 года, 208 см) в результате обмена перейдет в «Вашингтон», сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски.

Порзингис воспользуется опцией продления контракта на сезон-2023/24 стоимостью 36 миллионов долларов.

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43 комментария

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Pavel Gurin
Бостон решил отправить свою платежку на тот свет, я так понял
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dato akhaladze
Трейд устраивающий только Клипперс. Отдать лучшего шестого ради переплеченного склонного к травмам шутера без защиты в теле центрогого, когда у тебя уже есть Олл, это конечно шиза. А Вашики вообще, за двух лучших игроков получают 30-ый пик и мусор.
+21
-3
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Аморалинни
Бостон к Коби курильщика решил еще добавить Газоля курильщика
Поэтому в этом сезоне возьмут и выиграют летнюю лигу
+15
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Аморалинни
Ответ dato akhaladze
Трейд устраивающий только Клипперс. Отдать лучшего шестого ради переплеченного склонного к травмам шутера без защиты в теле центрогого, когда у тебя уже есть Олл, это конечно шиза. А Вашики вообще, за двух лучших игроков получают 30-ый пик и мусор.
Вашики чистят состав и набирают пики.
Всё-таки контракт Овечкина уже подходит к концу
+8
-1
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dato akhaladze
Ответ Fungus_Amongus
Разменять Морриса на Брогдона 1 в 1 не получится у Клипперс. Зарплаты прилично отличаются, похоже еще кого-то ЛАК отдадут. Надеюсь, не Хайленда, Бостона или Диабате, а Престона или хотя бы Коффи.
Это Брогдон, кого бы не добавили к Моррису, это уже победа Клипперс в сделке, мои поздравления.
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Fungus_Amongus
Разменять Морриса на Брогдона 1 в 1 не получится у Клипперс. Зарплаты прилично отличаются, похоже еще кого-то ЛАК отдадут. Надеюсь, не Хайленда, Бостона или Диабате, а Престона или хотя бы Коффи.
+3
-1
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Трёха Ника Киргиоса
Вашингтон всё ж таки получили свой первый раунд драфта.
Правда, есть нюанс...
+3
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udod
Ответ Stivi M.D.
Бостон решил пуститься во всех тяжкие, как и Финикс, но чую ни для тех, ни для других добром это не кончится. Чувствуете Бруклином пахнет?
Бруклин был никем, у Селтикс куча финалов конфы за последние годы
допустим, вместо Брогдона Порзи, так Брогдона и не было в прошлом году, зато Селтикс были в главном финале, и вся основа пока на месте
+4
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Ola BP
Ответ Niquitaz
А разве Брогдон не склонен к травмам?))) Это была всегда его отличительная черта и она как раз подвела в серии с Хит, когда он вылетел с локтем) Здесь же Бостон усиливает переднюю линию за счет задней, логика понятна - разгрузить Хорфорда На задней линии все те же, плюс Притчард получил дополнительные минуты о которых просил последние несколько месяцев
Последние несколько лет*
И да, он их не получит.
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AllanHouston
Ответ Radovan
там хитрое продление будет на 2 года из нового cba. я не до конца понял, может кто получше объяснит, но по ходу не на год.
Оно не из нового CBA (было и в предыдущих) и оно не хитрое, а редкое. Использовалось при обмене Кармело Энтони из "Денвера" в "Никс" и Стивена Адамса из "Оклахомы" в "Орлеан". И Гарнетт в "Бостон" вроде как через это приходил.

У продления ряд своих ограничений: максимум два года добавить можно и только повышение в 5%, обычное продление - 4 года максимум с повышением в 8%.
+2
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Starkom
Ответ msdchko
порзи всего на год, вопрос в другом, а кто разыгрывающим будет во всем этом цирке?
У них были Смарт-Уайт-Брогдон-Причард. Отдали Брогдона...
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msdchko
Ответ Pavel Gurin
Бостон решил отправить свою платежку на тот свет, я так понял
порзи всего на год, вопрос в другом, а кто разыгрывающим будет во всем этом цирке?
+4
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Radovan
пока обмен для Вашингтона выглядит откровенно плохо. пик на границе раундов и уравнители за Порзи после лучшего сезона? но у него то вето не было. нда, может ещё будут уточнения по пикам, но пока плохой звоночек по новому офису((
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Fungus_Amongus
Ответ AllanHouston
Коффи отдали
Ну, если так, то ОК. Сильно разочаровал в прошлом сезоне, да и возраст уже не тот, чтобы в молодых и перспективных ходить. Может хоть Бостон немного игрового времени получит с его уходом. Хотя если Вестбрука продлят и Гордона не обменяют на игрока передней линии, то даже Хайленду никакое игровое время не светит, не то что Бостону.
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AllanHouston
Ответ Fungus_Amongus
Разменять Морриса на Брогдона 1 в 1 не получится у Клипперс. Зарплаты прилично отличаются, похоже еще кого-то ЛАК отдадут. Надеюсь, не Хайленда, Бостона или Диабате, а Престона или хотя бы Коффи.
Коффи отдали
+1
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Fungus_Amongus
Ответ dato akhaladze
Это Брогдон, кого бы не добавили к Моррису, это уже победа Клипперс в сделке, мои поздравления.
Ну, нет, оценивать трейд надо когда все детали станут ясны. Может там вообще Мэнн. Крайне маловероятно конечно, инсайдеры про такое явно бы сказали.
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Niquitaz
Ответ dato akhaladze
Трейд устраивающий только Клипперс. Отдать лучшего шестого ради переплеченного склонного к травмам шутера без защиты в теле центрогого, когда у тебя уже есть Олл, это конечно шиза. А Вашики вообще, за двух лучших игроков получают 30-ый пик и мусор.
А разве Брогдон не склонен к травмам?))) Это была всегда его отличительная черта и она как раз подвела в серии с Хит, когда он вылетел с локтем)
Здесь же Бостон усиливает переднюю линию за счет задней, логика понятна - разгрузить Хорфорда
На задней линии все те же, плюс Притчард получил дополнительные минуты о которых просил последние несколько месяцев
+1
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NickG
для ЛАК вроде как прям отлично, для Селтикс- вопросы, но хоть движуха и попытка стать сильнее. что творят столичные - тут одни вопросы. так слить все активы, ну.... кто там ГМ сейчас, что так стал лютовать в последнюю неделю?
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Денис Золотов
намечается команда хрусталиков
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Radovan
Ответ msdchko
порзи всего на год, вопрос в другом, а кто разыгрывающим будет во всем этом цирке?
там хитрое продление будет на 2 года из нового cba. я не до конца понял, может кто получше объяснит, но по ходу не на год.
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Radovan
Ответ AllanHouston
Оно не из нового CBA (было и в предыдущих) и оно не хитрое, а редкое. Использовалось при обмене Кармело Энтони из "Денвера" в "Никс" и Стивена Адамса из "Оклахомы" в "Орлеан". И Гарнетт в "Бостон" вроде как через это приходил. У продления ряд своих ограничений: максимум два года добавить можно и только повышение в 5%, обычное продление - 4 года максимум с повышением в 8%.
спасибо, сударь, вы как всегда с компетентным уточнением)
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Трёха Ника Киргиоса
Ответ Wero
я чёт совсем не понимаю как это должно работать в Бостоне, ну или надеюсь это не конец обменов
Грант покидает команду. Эл стареет.
Порзи заберёт время и броски обоих, тем самым значительно облегчит жизнь Хорфорду. Зачем это Кельтам - понятно. Порзингис-Хорфорд-Таймлорд - убийственный фронкорт, двое из них почти всегда будут выходить в старте, Уайт - на скамейку. Этот обмен мало чего меняет в игре Бостона.
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Марсель Объелся
Прекрасная возможность стать болельщиком Уизардс!
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dmitriy
У Притчарда шансы появятся, а то он за Брогдоном засел плотно……
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Куприн
А разве у Бостона не включается жесткий потолок с подписанием по СЭТ?
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