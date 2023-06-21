Фанаты «Зенита» о Fan ID: «Говорят, это дело рук пособников Байдена. Суперкубок – шанс для всех, кто гетеросексуален и любит свою страну, выступить единым фронтом!»

Фанаты «Зенита» выступили с заявлением по поводу отсутствия Fan ID на матче за Суперкубок.

«15 июля матчем за Суперкубок страны в Казани открывается новый футбольный сезон. Игра пройдет без паспорта болельщика, что делает ее уникальной и по-настоящему ажиотажной.

Введение Fan ID поставило всю футбольную отрасль в крайне неудобную позу и заставило искать новые формы работы в сложившихся условиях. Результатом данной работы стал нетипичный для нашей страны уход от традиционных ценностей, формировавшихся на протяжении десятилетий. Игру миллионов превратили в нечто среднее между спортом и цирком.

Ни для кого уже не секрет, что все чаще в кругу болельщиков идут разговоры, что введение данной системы является делом рук пособников Байдена.

В связи с этим матч за Суперкубок России становится для нас гораздо большим, чем игра. Это уникальная возможность для всех, кто гетеросексуален, а также любит свою страну, объединиться и выступить единым фронтом! «Зенит» всегда был для нас чем-то большим, наивысшей точкой. Именно сейчас, когда каждый матч последний, его посещение становится для нас сродни полету в космос.

Поехали!» – сказано в сообщении «Ландскроны».

К заявлению фанатское объединение приложило изображение, приведенное ниже.

Фото: t.me/landscrona33

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