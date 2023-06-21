Фанаты «Зенита» о Fan ID: «Говорят, это дело рук пособников Байдена. Суперкубок – шанс для всех, кто гетеросексуален и любит свою страну, выступить единым фронтом!»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия болельщики OLIMPBET Суперкубок России Ландскрона Политика Fan ID Джо Байден Футбол

Фанаты «Зенита» выступили с заявлением по поводу отсутствия Fan ID на матче за Суперкубок.

«15 июля матчем за Суперкубок страны в Казани открывается новый футбольный сезон. Игра пройдет без паспорта болельщика, что делает ее уникальной и по-настоящему ажиотажной.

Введение Fan ID поставило всю футбольную отрасль в крайне неудобную позу и заставило искать новые формы работы в сложившихся условиях. Результатом данной работы стал нетипичный для нашей страны уход от традиционных ценностей, формировавшихся на протяжении десятилетий. Игру миллионов превратили в нечто среднее между спортом и цирком.

Ни для кого уже не секрет, что все чаще в кругу болельщиков идут разговоры, что введение данной системы является делом рук пособников Байдена.

В связи с этим матч за Суперкубок России становится для нас гораздо большим, чем игра. Это уникальная возможность для всех, кто гетеросексуален, а также любит свою страну, объединиться и выступить единым фронтом! «Зенит» всегда был для нас чем-то большим, наивысшей точкой. Именно сейчас, когда каждый матч последний, его посещение становится для нас сродни полету в космос.

Поехали!» – сказано в сообщении «Ландскроны».

К заявлению фанатское объединение приложило изображение, приведенное ниже.

Фото: t.me/landscrona33

В матче за Olimpbet Суперкубок России «Зенит» сыграет с ЦСКА.

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54 комментария

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Gustav Forsberg
требуется пояснительная бригада.
это троллинг или реально?
+49
-1
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Гусеконь
Ответ Gustav Forsberg
требуется пояснительная бригада. это троллинг или реально?
жирный троллинг надеюсь. Но в эпоху постсарказма непонятно
+35
-5
+30
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Sosina Hyublya
Обама воровал деньги на строительстве стадиона, Трамп продырявил крышу стадиона и натравил бакланов, Байден - ввел фануйди. Спрашивается доколе???
+42
-12
+30
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Иван Иванов
Похоже на Суперкубке планируется оргия.
+18
-1
+17
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Вечно в бане
Не, ну троллинг же. По Байдену понятно. Да и упоминание гетеросексуальности и традиционных ценностей тоже как бы намекает на тех, кто их защиту любит приплетать ни к селу, ни к городу.
+14
-1
+13
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FNT
Ответ Gustav Forsberg
требуется пояснительная бригада. это троллинг или реально?
Да троллят на 99%.
+14
-2
+12
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Сергей Пашков
За живое госдуру решили зацепить) Присмотритесь внимательней, как они обыграли слова среднестатистического депутатишки
+9
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GullitRuud
вираж перешел с пивка на психотропные ..))
+9
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bellyashe
очень надеюсь, что это троллинг) если нет, то фан айди уже не кажется таким плохим, ибо эти люди явно нездоровы))

p.s. фан Зенита
+4
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БляхаджинсКарпина
штооо? это троллинг такой?
+6
-3
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persx
Ответ слесарь Гавриленко
а шо на Авроре случилось?
Говорят, опять Обама нагадил
+3
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слесарь Гавриленко
Ответ Ветер
Бездельникам заняться нечем. Манифесты пишут. Пошли бы, лучше, на Авроре прибрались.
а шо на Авроре случилось?
+3
0
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Navi88
Ответ Гусеконь
жирный троллинг надеюсь. Но в эпоху постсарказма непонятно
постиронии
"постсарказм" - это ты сам сейчас придумал?
+4
-1
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Jlaw
Самый гетеросексуальный клуб в мире с капитаном эксгибиционистом
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Russ Ivan
Серьёзный приход у ребят, забористая трава...
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Пётр Смирнов
Хороший троллинг жирных чинов, мнящих себя господами
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Amalfitano
Хайп на хайпе хайпом погоняет. И это фаны?
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Onion
Ответ Alex1104
"Нам никогда не будет 60, а лишь четыре раза по 15"... Так и осталось.
Скорее, пять раз по 12...
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Ivan Petrov
Ответ Gustav Forsberg
требуется пояснительная бригада. это троллинг или реально?
Это же болельщики зенита, конечно реально 😂
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S.A.N.
ребята делают всё, чтобы о них окончательно не забыли. Это можно понять.
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red hikkikomori
Какой Байден, это все Обэма начал)
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ApXuMaHqPuT
Какой витиеватый слог, какие яркие сочные аллегории - сразу видно фанатов из Культурной столицы🙉
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krokodilych
Введение Fan ID является делом рук пособников Байдена? То есть Госдепартамента США? Или чьих рук это дело?

"Я что-то плохо не понял" ©
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justbored
Звучит как приглашение на прайд ))
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MstAndreev
Теперь я знаю, кто украл партию наркоты Промеса)
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