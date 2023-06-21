Путин объявил благодарность Овечкину за «трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу»
Владимир Путин объявил благодарность Александру Овечкину.
Президент России объявил благодарность хоккеисту сборной России «за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».
«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента Российской Федерации Овечкину Александру Михайловичу – советнику генерального директора автономной некоммерческой организации «Хоккейный клуб «Динамо-Москва», – говорится в тексте распоряжения.
Овечкин занимает пост советника генерального директора «Динамо» с 2018 года. Нападающий «Вашингтона» является воспитанником московского клуба.
Ну сюр же
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