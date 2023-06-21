Путин объявил благодарность Овечкину за «трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу»

Теги Сборная России по хоккею Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Владимир Путин КХЛ Динамо Политика Хоккей

Владимир Путин объявил благодарность Александру Овечкину.

Президент России объявил благодарность хоккеисту сборной России «за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента Российской Федерации Овечкину Александру Михайловичу – советнику генерального директора автономной некоммерческой организации «Хоккейный клуб «Динамо-Москва», – говорится в тексте распоряжения. 

Овечкин занимает пост советника генерального директора «Динамо» с 2018 года. Нападающий «Вашингтона» является воспитанником московского клуба. 

33 комментария

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гога11
Он же много лет добросовестно работает на крайне недружественное государство, как же так?
+21
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+18
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Волк16
ну Овечкин не наш давно!!! у жены ,детей, у него самого американское гражданство!!! не наш он ребята
+15
-3
+12
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Сергей Орлов
Ответ Pavel Matveenko
Байден объявил благодарность Кросби за «трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу» Ну сюр же
Кросби канадец)
+10
-1
+9
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Марсель Объелся
Как то не сочетается с его «Не нужно больше войны, пожалуйста», сказанным 16 месяцев назад
+7
-2
+5
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Pavel Matveenko
Ответ Сергей Орлов
Кросби канадец)
А какая разница (с)
+4
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Anton Nevashedelo
Овечкин из всех сил старается от него подальше держаться, а тут ему благодарность сверху прилетает. Ну посмотрим как он от такого отмолчится
+3
0
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Ебздрогыч
То есть за успехи в продвижении путинтима? Про хоккей в благодарности ни слова
+4
-2
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Pavel Matveenko
Байден объявил благодарность Кросби за «трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу»

Ну сюр же
+8
-6
+2
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арап Петра Великого
Герой Северной Америки, 2-е место по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, «Great 8» - Алекс Овечкин, господа...
+3
-1
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Иван Тела
Ответ гога11
Он же много лет добросовестно работает на крайне недружественное государство, как же так?
Потом депутатом отрабатывать будет
+3
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BRAZILEC
в думе место заброниравано
+1
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Сергей Орлов
Ответ Pavel Matveenko
А какая разница (с)
Тогда уж Трюдо, а не Байден)
+1
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Bashibuzuck
"Героя труда" дайте😁
+3
-2
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siralexf
За добросовестную работу получает десятки лямов, из которых платит ниху...вые налоги в пиндосовкую казну, а потом это бабло вкладывается в оружие НАТО, которым убивают наших солдафонов
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Иззат Туляганов
Как насчёт труда в России? А не на благо врагов
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Atsuktuvas
"Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу." (с)
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samara32
Ответ гога11
Он же много лет добросовестно работает на крайне недружественное государство, как же так?
Если отвлечься от остального, то нхл не государство! Поэтому Овечкин не работает на государство! Не путайте с Россией и российским спортом
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Игорь Игорев
Овечкина уже давно фэбосы прикрутили. Из этого членства выйти невозможно.
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Писатель Григорий Ельцов
Что он успевает советовать-то, сидя в любимом Путиным Вашингтоне?
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Писатель Григорий Ельцов
Ответ Anton Nevashedelo
Овечкин из всех сил старается от него подальше держаться, а тут ему благодарность сверху прилетает. Ну посмотрим как он от такого отмолчится
Перестанет молчать сразу же, как побьёт рекорд Гретцки. Сразу после гола Саня достанет из трусов российский триколор, знамя победы, портрет Путина и... пойдёт сидеть на пенсию к себе домой - в американский дворец какой-нибудь.
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Аморалинни
Ответ Pavel Matveenko
Байден объявил благодарность Кросби за «трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу» Ну сюр же
Конечно сюр, ведь Кросби не из США
АХАХАХАХАХХАХАХ
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mysample
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Dinamik1
Награда нашла героя.
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ponom4reffa
Раньше медаль такая была, которую получали многие советские хоккеисты-"За трудовую доблесть".
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Сергей
И прибавка к пенсии
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