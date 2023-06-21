Владимир Минеев: «Вешу 105 кг. Кто сказал, что в армии плохо кормят?»

Владимир Минеев рассказал о питании в зоне боевых действий.

– Ну да, я чуть-чуть потолстел. Я толстенький. Мне не 25 лет. Слушай, а кто сказал, что в армии плохо кормят?

– Питание хорошее?

– Меня все устраивает. Плюс я еще не забываю о том, что я профессиональный спортсмен, и я весь свой опыт не собираюсь растрачивать. Я вот с собой взял протеин. Мои друзья дали мне четыре коробки этих протеиновых батончиков. Мы все их прекрасно кушаем. Все нормально.

– Сколько весишь сейчас?

– 105 килограммов, – сказал боец ММА Владимир Минеев.

Минеев – об отъезде в зону боевых действий: «Мне вещи собирать не нужно, только самому приехать. Все там, в Донецке»

Владимир Минеев: «UFC – это крутая распиаренная машина, но я себя и так чувствую одним из лучших средневесов мира»