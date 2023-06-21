Владимир Минеев: «Вешу 105 кг. Кто сказал, что в армии плохо кормят?»

Теги MMA Владимир Минеев Бокс/MMA/UFC

Владимир Минеев рассказал о питании в зоне боевых действий.

– Ну да, я чуть-чуть потолстел. Я толстенький. Мне не 25 лет. Слушай, а кто сказал, что в армии плохо кормят?

– Питание хорошее?

– Меня все устраивает. Плюс я еще не забываю о том, что я профессиональный спортсмен, и я весь свой опыт не собираюсь растрачивать. Я вот с собой взял протеин. Мои друзья дали мне четыре коробки этих протеиновых батончиков. Мы все их прекрасно кушаем. Все нормально.

– Сколько весишь сейчас?

– 105 килограммов, – сказал боец ММА Владимир Минеев.

Минеев – об отъезде в зону боевых действий: «Мне вещи собирать не нужно, только самому приехать. Все там, в Донецке»

Владимир Минеев: «UFC – это крутая распиаренная машина, но я себя и так чувствую одним из лучших средневесов мира»

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5 комментариев

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Deni Magician
В ресторанах отлично кормят.
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Крыс Пол
Вова молоток, пусть глупцы погибают в окопах, когда можно спокойно сидеть в тылу, употребляя протеин. Таков путь разведчика-тяжеловеса.
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Demon69
Чем больше-тем лучше мишень для противника-сразу понятно где товарищ хлеборезку отьедает
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Рафик Маркес
В той части армии в которой Минеев наверное и вправду неплохо кормят. А в той, в которой большинство солдат... лучше промолчу
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Unnamed80
Быстро вова превратился в сволочь
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