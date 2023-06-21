Россиян не включили в Зал хоккейной славы в Торонто. Лундквист, Баррассо, Тюржон, Вернон, Хичкок вошли в него

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Стали известны имена новых членов Зала хоккейной славы в Торонто, россиян среди них нет.

В Зал хоккейной славы вошли экс-игроки Хенрик Лундквист, Том Баррассо, Пьер Тюржон, Майк Вернон, Каролин Уэллетт, а также тренер Кен Хичкок и генменеджер Пьер Лакруа. 

Бывший вратарь «Рейнджерс» Лундквист провел 887 матчей в НХЛ, одержав 459 побед (91,8% сэйвов, коэффициент надежности 2,43). В 2012 году выиграл приз «Везина Трофи» как лучший вратарь лиги. В составе сборной Швеции выиграл Олимпиаду в Турине-2006 год и чемпионат мира-2017.

Экс-вратарь «Баффало» и «Питтсбурга» Баррассо – двукратный обладатель Кубка Стэнли (1991, 1992) , обладатель «Колдер Трофи», «Везина Трофи» (самый молодой в истории – в 18 лет в 1983 году) и «Уильям М. Дженнингс Трофи». В рамках НХЛ провел 777 матчей, одержал 369 побед (89,2%, 3,24). В составе сборной США стал серебряным призером Олимпиады-2002.

Бывший нападающий «Баффало», «Айлендерс» и «Сент-Луиса» Тюржон провел 1294 матча в НХЛ и набрал 1327 (515+812) очков. Обладатель «Леди Бинг Трофи». 

Экс-вратарь «Калгари», «Детройта» и «Сан-Хосе» Вернон – двукратный обладатель Кубка Стэнли (1989, 1997), обладатель «Уильям М. Дженнингс Трофи» и «Конн Смайт Трофи». В НХЛ провел 781 матч, одержал 385 побед (88,9%, 2,98).

Бывший тренер «Далласа», «Филадельфии», «Коламбуса», «Сент-Луиса» и «Эдмонтона» Хичкок в 1999 году выиграл Кубок Стэнли со «Старс». Занимает 4-е место в списке тренеров с наибольшим числом побед в НХЛ. 

Лакруа был генменеджером «Квебека» и «Колорадо» с 1994 по 2006 годы. Под его руководством клуб выиграл 2 Кубка Стэнли (1996, 2001).

Экс-нападающая сборной Канады Уэллетт – четырехкратная олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира.

В этом году в число кандидатов на включение в Зал славы были четыре россиянина – Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов, Александр Могильный.

18 комментариев

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Nuteruoli
Не отменяю заслуг кто туда вошёл, но выглядит как-то подозрительно. Уэлетт сделала для хоккея больше чем Могильный? Серьезно? Только если за популяцию среди женского населения.
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Фтемноте
Ответ Nuteruoli
Не отменяю заслуг кто туда вошёл, но выглядит как-то подозрительно. Уэлетт сделала для хоккея больше чем Могильный? Серьезно? Только если за популяцию среди женского населения.
Тут можно и про Лунтика такое же сказать. Человек в НХЛ лишь с одной Визиной и большим количеством игр для кипера. Одна индивидуальная награда и больше ничего.
Как обычно подтвердили свой высокий класс выборщики при голосовании.
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Dima Lopatin
Странный выбор…
Если брать командные заслуги в НХЛ(кубок Стэнли), то как так рано оказался Лундквист?
Если просто карьеру, без привязки к победам, то где Могильный?
Ну и, конечно, очень жаль, что не выбрали Мальцева и Михайлова. Глупо отрицать их вклад в развитие хоккея. Пройдёт время, всё равно их выберут. Важно всё-таки это сделать при их жизни.
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Фтемноте
Ответ lundian
они как бы теперь стараются каждый год женщин вводить. Поэтому они с Могильным, не конкуренты за место
Ну да ладно, черт с ней с женщиной. Она может и заслужила. Но чем Могильный хуже Хоссы и теперь Лундквиста?
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Александр Балабанов
Ответ Nuteruoli
Не отменяю заслуг кто туда вошёл, но выглядит как-то подозрительно. Уэлетт сделала для хоккея больше чем Могильный? Серьезно? Только если за популяцию среди женского населения.
У женщин отдельная квота
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Мишаня Кравцов
Только великие империи могут сохранять достоинство во время горячих фаз противостояния. Эта новость, к сожалению (но к счастью для нас), еще раз показывает, что великая американская империя, победившая Советский Союз превращается в смесь клоунады и содомии.

Очень горд, что в такое время наша страна проявляет невиданное достоинство и не скатывается в гнусный национализм.
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lundian
Ответ Nuteruoli
Не отменяю заслуг кто туда вошёл, но выглядит как-то подозрительно. Уэлетт сделала для хоккея больше чем Могильный? Серьезно? Только если за популяцию среди женского населения.
они как бы теперь стараются каждый год женщин вводить. Поэтому они с Могильным, не конкуренты за место
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FaithDevotion
Ответ chestermag
Как же Элиаш и Зеттерберг? Все таки выбор удивил номинантов
Зетту уж не рановато ли будет? Хотя Хоссу вообще с ничего в первый же год ввели, было бы неудивительно
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Фтемноте
Ответ FaithDevotion
Зетту уж не рановато ли будет? Хотя Хоссу вообще с ничего в первый же год ввели, было бы неудивительно
И не говори. Могильного не ввели. Фёдоров сколько ждал...
А эти в с первого раза вводятся. Смешно)
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FaithDevotion
Ответ Фтемноте
И не говори. Могильного не ввели. Фёдоров сколько ждал... А эти в с первого раза вводятся. Смешно)
Да там ещё и Седины с Альфредссоеом, вообще весёлый этот зал славы)
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FaithDevotion
О, Тюрджона ввели, красный снег скоро пойдёт)
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chestermag
Как же Элиаш и Зеттерберг? Все таки выбор удивил номинантов
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Егор Привалов
Опять Бриндамора прокатили мимо зала славы
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DVM_1
Был там две недели назад - такого количества российских флагов не видел нигде в Северной Америке уже давно. Даже перстень Третьяка увидел, я уж молчу про целый стенд про Буре, ну, и просто советские/российские фамилии везде. Это если вдруг кто-то что-то о русофобии подумал опять.
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FaithDevotion
Ответ Nuteruoli
Не отменяю заслуг кто туда вошёл, но выглядит как-то подозрительно. Уэлетт сделала для хоккея больше чем Могильный? Серьезно? Только если за популяцию среди женского населения.
Да уже сколько лет эта бессмысленная практика существует. Ей Богу, лучше б лишний слот для хоккеистов добавили
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Фтемноте
Ответ FaithDevotion
Да там ещё и Седины с Альфредссоеом, вообще весёлый этот зал славы)
Ну тогда же с таким успехом включили бы уже Гончара в зал славы. Вячеслава Козлова, Алексея Ковалёва, Николая Хабибулина.
Ну или продолжать исключать Малкина из любых топовых рейтингов. Это у них тоже классно получается.
Тут вообще без комментариев
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