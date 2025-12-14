  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Борна Рендулич: «Как хорват поддерживаю веселых людей на хоккее и пиво. Ну, выпьет зритель бокал, расслабится, покричит кричалки. Вряд ли у вас тут начнутся взбучки или драки»
3

Борна Рендулич: «Как хорват поддерживаю веселых людей на хоккее и пиво. Ну, выпьет зритель бокал, расслабится, покричит кричалки. Вряд ли у вас тут начнутся взбучки или драки»

Борна Рендулич: как хорват поддерживаю веселых людей на хоккее и пиво.

Хорватский нападающий «Шанхая» Борна Рендулич поделился воспоминаниями об игре в Германии.

– Ты играл в Германии.

– Да, был такой отрезок времени после «Витязя», когда я играл в Германии. Эта страна вообще не похожа на Финляндию или Швецию в плане структуры лиги, они слабее. Там готовы оставаться хорошие авторитетные игроки ради комфорта, зрителей, очень качественного льда.

Да, они играют против соперников послабее, однако атмосфера вообще другая – билеты недорогие, продают пиво на арене, народ танцует. Это вообще больше как вечеринка, красивые голы там на последнем месте.

– О, актуальная тема. В Риге даже в пресс-центре стояло спонсорское пиво, а сейчас правила другие.

– Как хорват совершенно поддерживаю веселых людей на хоккее и пиво. Ну, выпьет зритель бокал пива, расслабится на игре, покричит кричалки. Вряд ли у вас тут начнутся взбучки или драки. Я достаточно пожил в Питере, ничего страшного не видел.

– Не угадаешь, чем занимаются болельщики до игры у «СКА-Арены».

– Едят крылышки в торговом центре напротив?

– И запивают пивом.

– Вот какой процент от продаж пропадает, да? Мы с тобой просто бизнесмены (смеется). Да ладно, я просто человек-фестиваль, и мне кажется, что все так просто, и не люблю, когда усложняют какие-то простые моменты, – сказал Рендулич.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
logoБорна Рендулич
logoШанхай Дрэгонс
logoКХЛ
logoЧемпионат.com
чемпионат Германии
алкоголь и спорт
драки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Рендулич о Финляндии: «Погода как в Петербурге: постоянно темно, дождь или еще какая-то субстанция сыплется с неба, разве что не такие строгие правила и есть куда сходить, красиво»
вчера, 10:55
Борна Рендулич: «На всю Хорватию штук 500 хоккеистов. В Латвии хоть сборная есть, хотя ситуация со спонсорством, думаю, такая же – денег на хоккей нет в бюджете»
вчера, 09:46
Рендулич о Кузнецове: «Пусть есть моменты сейчас с ним, но он самая большая звезда в КХЛ»
вчера, 08:59
Главные новости
Владислав Третьяк: «ФХР делает все, чтобы русские игроки были готовы выступать на соревнованиях самого высокого уровня. Важно, что у нас есть такие возможности, как Кубок Первого канала»
24 минуты назад
Разин и Заварухин стали тренерами команды Ural Stars на Матче звезд КХЛ. Они возглавляют «Металлург» и «Автомобилист»
38 минут назад
Гендиректор «Авангарда» о тренировке фарм-клуба в СКК Блинова: «Думал, меня не прошибешь, но появились слезы, когда капитан рванул на лед. Это возрождение, реинкарнация»
52 минуты назадВидео
«Сибирь» вернула Сушко из «Нефтехимика» за денежную компенсацию. Форвард набрал 2 очка в 12 матчах сезона КХЛ
сегодня, 14:03
НХЛ. «Рейнджерс» примут «Анахайм», «Тампа» против «Флориды», «Даллас» сыграет с «Лос-Анджелесом»
сегодня, 13:50
Ротенберг о КПК: «Хочу поблагодарить клубы КХЛ, которые пошли навстречу и отпустили игроков. Такое взаимодействие и отклик – основа сильной сборной и развития российского хоккея»
сегодня, 13:26
Бабаев опроверг возможный обмен Кузнецова в «Спартак»: «Даже близко ничего не было. Люди хайпуют. К нему приехала семья, он вдохновлен. Вопросов по его форме не будет – много работал»
сегодня, 13:23
Третьяк о КПК: «Ребята сыграли так, как и должна играть сборная России. Яркий, атакующий хоккей. 12 голов в двух матчах – то, чего ждут болельщики на трибунах и у телеэкранов»
сегодня, 13:10
Василий Пономарев: «Отар Кушанашвили много правильного говорит, если мыслить, а не просто ряху разинуть. Нашей элите можно у него поучиться»
сегодня, 12:45
Собчак рассказала, как за ней ухаживал Буре: «Очень давно. Он говорит: «Давай посмотрим мои лучшие голы?» Дальше два часа: «Смотри, как я вот классно». А я в душе не ###, что такое хоккей»
сегодня, 12:14
Ко всем новостям
Последние новости
Корешков о готовности возглавить «Трактор»: «Если руководство доверит эту должность, то готов, и буду делать все, чтобы клуб был успешен и преследовал самые высокие цели»
10 минут назад
Плющев о российском хоккее: «Столько лет нам рассказывали, что у нас все здорово, но боюсь, что могут быть проблемы после возвращения. Не хотелось бы, чтобы о нас ноги вытирали»
сегодня, 12:56
Абросимов о посещении балета вместе с «Россией 25»: «Я еще не дорос до этого, мне кажется. Это было в новинку. После первого акта нам разрешили покинуть данное зрелище»
сегодня, 12:30
Артюхин о КПК: «Оппоненты слабые, Казахстан становится только хуже, динамики роста нет. Если бы Россию допустили до соревнований, мы бы пошумели. У нас всегда набиралась сильная сборная»
сегодня, 11:56
Алексей Морозов: «Команда из Сербии не готова вступить в КХЛ. Заинтересованность есть, но нет достаточного финансирования. Появится спонсор – будем рассматривать»
сегодня, 11:12
Гендиректор «Динамо»: «Любая команда всегда ищет варианты усиления, мы – не исключение. Если хотим взять игрока, нужно, чтобы другой клуб его отдал»
сегодня, 10:10
Жена Шарипзянова сообщила о беременности: «Открываю дверь с ноги! Да что там с ноги, залетаю верхом на ракете😂». У капитана «Авангарда» есть двое детей – сын и дочь
сегодня, 09:47
Силантьев о КПК: «Особые эмоции, когда играешь с флагом и названием своей страны на форме. Сделали все, чтобы оправдать доверие тренеров и не разочаровать болельщиков»
сегодня, 09:11
Директор «Металлурга» об игре вратарей: «Мы полностью доверяем ребятам, уверенно идем этой бригадой. Про Набокова скажу, что все это психология»
сегодня, 07:15
Карлссон о «Питтсбурге» после 2 поражений за 2 дня при преимуществе в 3 шайбы: «Сегодня «Юта» нас переигрывала, а не сами себе проиграли. Это хороший знак»
сегодня, 06:58