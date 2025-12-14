Борна Рендулич: «Как хорват поддерживаю веселых людей на хоккее и пиво. Ну, выпьет зритель бокал, расслабится, покричит кричалки. Вряд ли у вас тут начнутся взбучки или драки»

Борна Рендулич: как хорват поддерживаю веселых людей на хоккее и пиво.

Хорватский нападающий «Шанхая » Борна Рендулич поделился воспоминаниями об игре в Германии.

– Ты играл в Германии.

– Да, был такой отрезок времени после «Витязя», когда я играл в Германии. Эта страна вообще не похожа на Финляндию или Швецию в плане структуры лиги, они слабее. Там готовы оставаться хорошие авторитетные игроки ради комфорта, зрителей, очень качественного льда.

Да, они играют против соперников послабее, однако атмосфера вообще другая – билеты недорогие, продают пиво на арене, народ танцует. Это вообще больше как вечеринка, красивые голы там на последнем месте.

– О, актуальная тема. В Риге даже в пресс-центре стояло спонсорское пиво, а сейчас правила другие.

– Как хорват совершенно поддерживаю веселых людей на хоккее и пиво. Ну, выпьет зритель бокал пива, расслабится на игре, покричит кричалки. Вряд ли у вас тут начнутся взбучки или драки. Я достаточно пожил в Питере, ничего страшного не видел.

– Не угадаешь, чем занимаются болельщики до игры у «СКА-Арены».

– Едят крылышки в торговом центре напротив?

– И запивают пивом.

– Вот какой процент от продаж пропадает, да? Мы с тобой просто бизнесмены (смеется). Да ладно, я просто человек-фестиваль, и мне кажется, что все так просто, и не люблю, когда усложняют какие-то простые моменты, – сказал Рендулич.