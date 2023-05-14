Линделль о «минус 4» при 3:6 с «Сиэтлом»: «В плей-офф так играть нельзя. Я очень разочарован собой»

Теги Кубок Стэнли Даллас НХЛ Эса Линделль Сиэтл Хоккей

Защитник «Далласа» Эса Линделль разочарован своей игрой в шестом матче с «Сиэтлом» (3:6).

«Кракен» сравнял счет в серии второго раунда Кубка Стэнли против «Старс» (3-3). 

28-летний финский защитник завершил матч с худшим показателем полезности в составе техасцев –  «минус 4».

В регулярном чемпионате НХЛ у него было «+30» при 24 (8+16) очках в 82 играх. 

«В плей-офф так играть нельзя. Я очень разочарован собой. Единственное, что сейчас нужно сделать, – пойти вперед. 

Нам надо как следует подготовиться к седьмой игре и сыграть намного лучше, чем сегодня», – сказал Линделль

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