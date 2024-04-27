Колорадо – Виннипег: прогноз на четвертый матч 28 апреля 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+1), ТБ 6

Счет в серии 2 – 1 (6 : 7, 5 : 2, 6 : 2)

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Для «Виннипег Джетс» серия с «Колорадо» серьезная проверка на прочность. Можно сколько угодно восхищаться игрой команды в регулярном чемпионате, хвалить работу главного тренера Рика Боунесса, но все показывет плей-офф. Первая игра в Виннипеге вышла на загляденье, хозяева выиграли, но уже во второй «Лавины» получили преимущество своей площадки. В третьей игре для гостей начиналось все совсем неплохо. Первый период оказался абсолютно равным, несмотря на пропущенную шайбу от Зака Паризе. После второго «реактивщики» уже выигрывали. Тайлер Тоффоли сравнял счет, где не обошлось без ошибки Александра Георгиева, а затем Джош Моррисси в большинстве вывел свою команду вперед. Время на табло как раз перевалило за экватор. Второй шайбой «Джетс» разбудили хозяев. Атаки на ворота Коннора Хеллибака следовали одна за другой. Третий период вышел для гостей просто ужасным. Два подряд удаления сначала Мэйсона Эпплтона, а затем Габриэля Виларди, который схватил к тому же четыре штрафные минуты, и хозяева отличились дважды. На этом они не остановились. Перехват шайбы в средней зоне и после отличной комбинации Арттури Лехконен забросил четвертую шайбу «Колорадо». Спустя четыре минуты хозяева реализовали очередное большинство, а шестую шайбу забросили уже в пустые ворота. Против «Лавин» образца второй половины матча мало у кого будут шансы. Коэффициенты букмекеров на четвертый матч серии.

победа «Колорадо Эвеланш» — от 2,00 (Pari, Лига Ставок) до 2,07 (Winline)

победа «Виннипег Джетс» — от 3,00 (Pari) до 3,30 (Winline)

Где смотреть четвертый матч Колорадо – Виннипег

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