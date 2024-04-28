Третьяк о «России 25»: «Сборная представляет всю страну – есть игроки из самых разных городов и регионов»

Владислав Третьяк зааявил о необходимости давать игрокам практику международных игр.

В мае команда «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга проведет серию матчей против Казахстана и Беларуси.

«В мае особое внимание болельщиков будет направлено на Большой Тур сборной России. Команда уже собралась в Новогорске и начала подготовку к матчам.

Развитие института национальных команд остается одной из главных задач ФХР в нынешних непростых условиях. У этого процесса много аспектов.

Необходимо давать хоккеистам практику международных матчей, чтобы они были готовы играть и побеждать на уровне сборных.

Также очень важно выступать на глазах своих болельщиков, проводить матчи национальных команд в хоккейных регионах нашей страны.

На домашнем Кубке Первого канала в декабре удалось выиграть все три матча и занять первое место.

Серьезные задачи ставим и на Большой Тур: побеждать, и в то же время радовать зрителя ярким содержательным хоккеем.

Подобрался хороший, сильный состав. В нем есть как молодежь, ярко проявившая себя в текущем чемпионате КХЛ, так и настоящие звезды, лидеры своих клубов.

Сборная действительно представляет всю страну – в ней есть игроки из самых разных городов и регионов, от Череповца и Санкт-Петербурга до Сочи, от Москвы и Нижнего Новгорода до Казани, Тольятти и Омска», – приводятся слова президента ФХР Владислава Третьяка на официальном сайте Федерации хоккея России.

Ротенберг заявил о вызове 5 игроков «СКА-1946» в «Россию 25». В составе сборной – 22 хоккеиста системы СКА