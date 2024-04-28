Кубок Стэнли. «Вашингтон» против «Рейнджерс», «Колорадо» примет «Виннипег», «Ванкувер» сыграет с «Нэшвиллом»

Теги результаты матчей Рейнджерс Вашингтон Кубок Стэнли Нэшвилл Ванкувер Колорадо Эдмонтон Лос-Анджелес НХЛ Виннипег Хоккей

«Вашингтон» дома сыграет с «Рейнджерс» в рамках Кубка Стэнли.

«Колорадо» встретится с «Виннипегом», «Нэшвилл» примет «Ванкувер», «Лос-Анджелес» сыграет с «Эдмонтоном».

НХЛ

Кубок Стэнли

Первый раунд

Колорадо – Виннипег
Дата проведения
28 апреля, 21.30, «Ball Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-1

Нэшвилл – Ванкувер
Дата проведения
29 апреля, 00.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-2

Вашингтон – Рейнджерс
Дата проведения
29 апреля, 03.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-3

Лос-Анджелес – Эдмонтон
Дата проведения
29 апреля, 05.30, «Staples Center»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Стэнли

Статистика Кубка Стэнли

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Битва на прямых ногах 4.
Вендетта седой бороды

В гл. роли Кевин Костнер

В роли К. МакМайкла Уэсли Снайпс
В роли А. Кожевнива Лоренцо Ламас

Премьера 29.04.24
+6
-2
+4
Рейнджерам отправить Вашингтон на концерт Бузовой. Сашка уже всем места забронировал.
+7
-4
+3
Сегодня Овечкин поставит рекорд! В 0-4 уйдёт опять!
+1
0
+1
Ответ 9черное
И Марк Дакаскос в роли Оши
Я вижу вы посмотрели трейлер)
+1
0
+1
Хочется конечно, чтобы Вашингтон со своим капитаном порадовал болельщиков, негоже будет по тихой грусти уйти!
+2
-2
0
В четвёртых матчах в серии (5 матчей) , у "Вашингтона" 3 победы ( 2 дома, одна в гостях), у "Рейнджерс" 2 победы (по одной дома и в гостях), у Овечкина - 4, передач нет, "Вашингтон" произвёл 178 бросков из них Овечкин 25 бросков, Овечкин забросил 2 шайбы, 1-ю( 5-ю) 22.04.2009, в равных составах 5*5, с передачи Александра Сёмина, 2 - ю ( 29-ю), 05.05.2012 в равных составах 5 *5, без ассистентов, открыл счёт в матче( в 3 - й раз). Всего в ворота "Рейнджерс" Овечкин забил 13 шайб и все Хенрику Лундквисту.
Овечкину забить, команде победить.
0
0
0
Плохо что тренера нет у Кэпс, в ПО он нужен.
0
0
0
Ответ Sonnyanderson
Битва на прямых ногах 4. Вендетта седой бороды В гл. роли Кевин Костнер В роли К. МакМайкла Уэсли Снайпс В роли А. Кожевнива Лоренцо Ламас Премьера 29.04.24
И Марк Дакаскос в роли Оши
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий