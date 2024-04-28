Кубок Стэнли. «Вашингтон» против «Рейнджерс», «Колорадо» примет «Виннипег», «Ванкувер» сыграет с «Нэшвиллом»
«Вашингтон» дома сыграет с «Рейнджерс» в рамках Кубка Стэнли.
«Колорадо» встретится с «Виннипегом», «Нэшвилл» примет «Ванкувер», «Лос-Анджелес» сыграет с «Эдмонтоном».
Первый раунд
- Дата проведения
- 28 апреля, 21.30, «Ball Arena»
Счет в серии: 2-1
- Дата проведения
- 29 апреля, 00.00, «Bridgestone Arena»
Счет в серии: 1-2
- Дата проведения
- 29 апреля, 03.00, «Capital One Arena»
Счет в серии: 0-3
- Дата проведения
- 29 апреля, 05.30, «Staples Center»
Счет в серии: 1-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Вендетта седой бороды
В гл. роли Кевин Костнер
В роли К. МакМайкла Уэсли Снайпс
В роли А. Кожевнива Лоренцо Ламас
Премьера 29.04.24
Овечкину забить, команде победить.