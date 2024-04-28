Киф о поражении от «Бостона»: «Матч можно назвать худшим для «Торонто» по игре в атаке. Недостаточно хорошо – как в большинстве, так и в равных составах»

Шелдон Киф оценил игру «Торонто» в атаке в матче с «Бостоном».

« » проиграл « » (1:3, 1-3) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

«Четвертый матч с точки зрения атакующей игры можно назвать худшим в нашем исполнении.

В трех прошлых играх, думаю, мы делали хорошую работу в том, чтобы создавать моменты для победы и забить больше голов, чем у нас было.

В четвертом матче получилось недостаточно хорошо – как в большинстве, так и в равных составах», – сказал главный тренер «Торонто» Шелдон Киф.