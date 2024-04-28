Киф о поражении от «Бостона»: «Матч можно назвать худшим для «Торонто» по игре в атаке. Недостаточно хорошо – как в большинстве, так и в равных составах»

Теги Торонто Бостон Кубок Стэнли НХЛ Шелдон Киф Хоккей

Шелдон Киф оценил игру «Торонто» в атаке в матче с «Бостоном».

«Торонто» проиграл «Бостону» (1:3, 1-3) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

«Четвертый матч с точки зрения атакующей игры можно назвать худшим в нашем исполнении.

В трех прошлых играх, думаю, мы делали хорошую работу в том, чтобы создавать моменты для победы и забить больше голов, чем у нас было.

В четвертом матче получилось недостаточно хорошо – как в большинстве, так и в равных составах», – сказал главный тренер «Торонто» Шелдон Киф.

3 комментария
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Так именно Киф виноват в том, что имея Тавареса, Мэттьюса, Нюлендера; команда не может выдать высокую результативность. Это уже длится 5 лет с прихода тренера. Его должны уволить
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Торонто нужно перейти на силовой хоккей.
Они поэтому плохо играют и в своей и в средней и чужой зоне.
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Ответ Bzz Pvz
Так именно Киф виноват в том, что имея Тавареса, Мэттьюса, Нюлендера; команда не может выдать высокую результативность. Это уже длится 5 лет с прихода тренера. Его должны уволить
Да, но с них в ПО отлично играет только Ньюландер. Марнер постоянно борьбу проигрывает, теряется под давлением, Таварес уже давно не тот, почему Мэттьюс мало забивает в каждом ПО для меня загадка. Кроме того он не набирал команду. Посмотри на такой Бостон, Флориду или Тампу в чемпионских сезонах.
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