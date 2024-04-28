Александр Якушев: «Кубок Гагарина не заменит золотых медалей ЧМ. Для хоккеистов моего поколения чемпионаты мира всегда были главными соревнованиями сезона»
Александр Якушев оценил ценность победы в Кубке Гагарина и на чемпионате мира.
– Отсутствие международных соревнований, от которых отстранены российские хоккеисты, сказывается на КХЛ?
– То, что сейчас приходится вариться в собственном соку, плохо для российского хоккея.
Для хоккеистов и моего поколения, и для тех, кого тренировал в сборной России, чемпионаты мира, не говоря уж про Олимпиады, всегда были главными соревнованиями сезона.
Даже Кубок Гагарина не заменит золотых медалей чемпионата мира, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.