Александр Якушев: «Кубок Гагарина не заменит золотых медалей ЧМ. Для хоккеистов моего поколения чемпионаты мира всегда были главными соревнованиями сезона»

Александр Якушев оценил ценность победы в Кубке Гагарина и на чемпионате мира.

– Отсутствие международных соревнований, от которых отстранены российские хоккеисты, сказывается на ?

– То, что сейчас приходится вариться в собственном соку, плохо для российского хоккея.

Для хоккеистов и моего поколения, и для тех, кого тренировал в сборной России, чемпионаты мира, не говоря уж про Олимпиады, всегда были главными соревнованиями сезона.

Даже Кубок Гагарина не заменит золотых медалей чемпионата мира, – сказал двукратный олимпийский чемпион .