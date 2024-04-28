Александр Якушев: «Кубок Гагарина не заменит золотых медалей ЧМ. Для хоккеистов моего поколения чемпионаты мира всегда были главными соревнованиями сезона»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой КХЛ Кубок Гагарина ЧМ по хоккею Александр Якушев Хоккей

Александр Якушев оценил ценность победы в Кубке Гагарина и на чемпионате мира.

– Отсутствие международных соревнований, от которых отстранены российские хоккеисты, сказывается на КХЛ?

– То, что сейчас приходится вариться в собственном соку, плохо для российского хоккея.

Для хоккеистов и моего поколения, и для тех, кого тренировал в сборной России, чемпионаты мира, не говоря уж про Олимпиады, всегда были главными соревнованиями сезона.

Даже Кубок Гагарина не заменит золотых медалей чемпионата мира, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.

5 комментариев
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Не спорю. Но чемпионаты мира ценны были для игроков тем, что их тупо за заграницу выпускали и они могли шмотки и магнитофоны привезти.
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Помню в мае всегда смотрели ЧМ, классно было!
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Нельзя сравнивать, это разные турниры
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Ответ Alex9999995
Помню в мае всегда смотрели ЧМ, классно было!
так он и в этом году в мае будет
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