Шилов и Толопило – вратарский дуэт «Ванкувера» в 4-м матче с «Нэшвиллом». Артур начнет игру в старте
Артур Шилов сыграет в воротах «Ванкувера» в матче с «Нэшвиллом».
Латвийский голкипер сыграет в качестве стартового голкипера «Кэнакс» в четвертой игре серии с «Предаторс».
Запасным вратарем заявят белорусского голкипера Никиту Толопило.
Оба игрока составляли вратарский дуэт в фарм-клубе «Ванкувера» в АХЛ на протяжении всего сезона.
Голкипера «Ванкувера» Кейси ДеСмит получил повреждение в ходе третьей игре серии. Тэтчер Демко также из-за травмы не играет со второго матча серии.
Канадский клуб ведет 2-1 в серии.
Как бы Шилов не получил травму в грядущем матче, а то придется Ванкуверу водителя Замбони заявлять на конец серии!
Кто бы смог отгадать их национальность с первого раза)))
Я думал Беларус и Фин