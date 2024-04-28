Шилов и Толопило – вратарский дуэт «Ванкувера» в 4-м матче с «Нэшвиллом». Артур начнет игру в старте

Теги травмы Кубок Стэнли Нэшвилл Ванкувер НХЛ Никита Толопило Кейси ДеСмит Артур Шилов Хоккей

Артур Шилов сыграет в воротах «Ванкувера» в матче с «Нэшвиллом».

Латвийский голкипер сыграет в качестве стартового голкипера «Кэнакс» в четвертой игре серии с «Предаторс».

Запасным вратарем заявят белорусского голкипера Никиту Толопило.

Оба игрока составляли вратарский дуэт в фарм-клубе «Ванкувера» в АХЛ на протяжении всего сезона.

Голкипера «Ванкувера» Кейси ДеСмит получил повреждение в ходе третьей игре серии. Тэтчер Демко также из-за травмы не играет со второго матча серии.

Канадский клуб ведет 2-1 в серии.

7 комментариев
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Беда никогда не приходит одна!

Как бы Шилов не получил травму в грядущем матче, а то придется Ванкуверу водителя Замбони заявлять на конец серии!
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😃 считай Наши
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Ну а чё, Филя когда-то до финала доходила с 4-м вратарём (если не изменяет память) Лейтоном
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Шилов и Толопило
Кто бы смог отгадать их национальность с первого раза)))
Я думал Беларус и Фин
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Тяжело будет дебютировать на шумной арене нэшвилла Артуру. Удачи!
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Ответ Sergey Smolensky
Ну а чё, Филя когда-то до финала доходила с 4-м вратарём (если не изменяет память) Лейтоном
Лейтон формально был третьим вратарем Филадельфии, но он из-за тяжелой болезни Рэя Эмери Лейтон еще по ходу регулярки стал одним из двух основных вратарей Флайерс, проведя почти 30 матчей. Так что ту ситуацию не сравнить с ситуацией нынешнего Ванкувера (Шилов сыграл всего 4 игры в РЧ).
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Ответ Vankouver
Лейтон формально был третьим вратарем Филадельфии, но он из-за тяжелой болезни Рэя Эмери Лейтон еще по ходу регулярки стал одним из двух основных вратарей Флайерс, проведя почти 30 матчей. Так что ту ситуацию не сравнить с ситуацией нынешнего Ванкувера (Шилов сыграл всего 4 игры в РЧ).
Ну или третий. Давненько это было
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