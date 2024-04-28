Шилов и Толопило – вратарский дуэт «Ванкувера» в 4-м матче с «Нэшвиллом». Артур начнет игру в старте

Артур Шилов сыграет в воротах «Ванкувера» в матче с «Нэшвиллом».

Латвийский голкипер сыграет в качестве стартового голкипера «Кэнакс» в четвертой игре серии с «Предаторс».

Запасным вратарем заявят белорусского голкипера .

Оба игрока составляли вратарский дуэт в фарм-клубе « » в АХЛ на протяжении всего сезона.

Голкипера «Ванкувера» получил повреждение в ходе третьей игре серии. Тэтчер Демко также из-за травмы не играет со второго матча серии.

Канадский клуб ведет 2-1 в серии.