Алексей Терещенко: «Флорида» вряд ли отдаст, но от игры «Тампы» зависит, насколько затянется серия. Возвращение Сергачева положительно сказалось – это придало команде сил»

Алексей Терещенко дал комментарий о серии между «Тампой» и «Флоридой».

«Тампа» победила «Флориду» (6:3, 1-3) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

Михаил Сергачев провел первый матч после перелома ноги, который получил в начале февраля. На его счету передача на победный гол. Россиянин стал третьей звездой матча.

«Возвращение Сергачева положительно сказалось на игре «Тампы». Он хотел возвращения, работал, готовился.

Умница, что успел восстановиться, набрал форму и смотрелся очень неплохо, передачу отдал.

Это придало команде сил, переиграли «Пантерс» по броскам. «Флорида» уже вряд ли отдаст, но насколько затянется эта серия зависит от «Тампы», ее игры.

Надеюсь, мы подольше будем наблюдать за этой серией, хочется посмотреть хороший хоккей», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.