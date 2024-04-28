Алексей Терещенко: «Флорида» вряд ли отдаст, но от игры «Тампы» зависит, насколько затянется серия. Возвращение Сергачева положительно сказалось – это придало команде сил»

Теги Тампа-Бэй Флорида Кубок Стэнли Алексей Терещенко НХЛ Михаил Сергачев Хоккей

Алексей Терещенко дал комментарий о серии между «Тампой» и «Флоридой».

«Тампа» победила «Флориду» (6:3, 1-3) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

Михаил Сергачев провел первый матч после перелома ноги, который получил в начале февраля. На его счету передача на победный гол. Россиянин стал третьей звездой матча.

«Возвращение Сергачева положительно сказалось на игре «Тампы». Он хотел возвращения, работал, готовился.

Умница, что успел восстановиться, набрал форму и смотрелся очень неплохо, передачу отдал.

Это придало команде сил, переиграли «Пантерс» по броскам. «Флорида» уже вряд ли отдаст, но насколько затянется эта серия зависит от «Тампы», ее игры.

Надеюсь, мы подольше будем наблюдать за этой серией, хочется посмотреть хороший хоккей», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

2 комментария
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Первая и единственная победа молний. Дома кошки выиграют и серия закончится.
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Ответ adimsonekat
Первая и единственная победа молний. Дома кошки выиграют и серия закончится.
К моему сожалению, соглашусь. В равных составах пантеры сильнее, Бобровский впорядке. Поэтому как только power play не пойдёт или удалений не будет так и всё
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