Стэмкос о возвращении Сергачева после травмы: «Мурашки по коже от того, как его приняли трибуны. Он вошел в серию, когда «Тампа» на волоске – это огромный стимул»

Стивен Стэмкос поделился мнением о возвращении Михаила Сергачева после травмы.

В матче плей-офф Кубка Стэнли «Тампа» обыграла «Флориду» со счетом 6:3 (1-3).

Сергачев провел первый матч после перелома ноги, который получил в начале февраля. На его счету передача на победный гол. Российский защитник стал третьей звездой матча.

«У меня были мурашки по коже от того, как его приняли. То, сколько работы нужно проделать, чтобы вернуться после такой травмы, впечатляет. Сроки впечатляют, все, что он сделал, очень впечатляет. Выйти на площадку и вступить в серию, когда мы уступали и были на волоске – огромный стимул для нашей команды.

Я считаю, что Сергачев сыграл сегодня великолепно. Надеюсь, так будет и дальше, потому что он важная часть нашей обороны», – сказал капитан «Тампа-Бэй» Стивен Стэмкос.

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