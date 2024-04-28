Коваленко дебютировал НХЛ. Форвард «Колорадо» играет против «Виннипега» в 4-м матче серии

Николай Коваленко дебютировал в НХЛ.

Нападающий «Колорадо» проводит в составе команды четвертый матч серии первого раунда Кубка Стэнли против «Виннипега».

Россиянин заявлен в третьем звене вместе с и .

присоединился к системе « » после завершения сезона в КХЛ – он выступал за «Торпедо».

Форвард сыграл 4 матча в регулярном чемпионате АХЛ и набрал 3 (1+2). В плей-офф – 1 (1+0) балл в 2 играх.