Коваленко дебютировал НХЛ. Форвард «Колорадо» играет против «Виннипега» в 4-м матче серии

Теги Кубок Стэнли Нэшвилл Колорадо НХЛ Майлс Вуд Николай Коваленко Росс Колтон Хоккей

Николай Коваленко дебютировал в НХЛ.

Нападающий «Колорадо» проводит в составе команды четвертый матч серии первого раунда Кубка Стэнли против «Виннипега».

Россиянин заявлен в третьем звене вместе с Россом Колтоном и Майлсом Вудом.

Николай Коваленко присоединился к системе «Колорадо» после завершения сезона в КХЛ – он выступал за «Торпедо».

Форвард сыграл 4 матча в регулярном чемпионате АХЛ и набрал 3 (1+2). В плей-офф – 1 (1+0) балл в 2 играх.

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