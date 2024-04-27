Нэшвилл – Ванкувер: прогноз на четвертый матч 29 апреля 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТМ 5,5

Счет в серии 1 – 2 (2 : 4, 4 : 1, 1 : 2)

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В этой серии каждый матч складывается по непредсказуемому сценарию. Во второй игре «Ванкувер» больше бросал по воротам соперника, но при этом уступил. На этот раз подавляющее преимущество по броскам было у «Нэшвилла», но как команда получила преимущество своей площадки, так его и потеряла. «Виноват» в этом отчасти голкипер Кейси Десмит. Тренер «касаток» Рик Токкет решил сменить вратаря и не прогадал. Десмит стоял стеной, а там, где был бессилен на помощь приходили защитники или Фортуна. Матч начался с атак хозяев. К середине первого периода у «Хищников» было две возможности реализовать лишнего, но все впустую. Зато первое же большинство «Ванкувера» привело к заброшенной шайбе в ворота хозяев. Отличился Джей Ти Миллер. Шла 14-я минута матча, и это был первый бросок в створ ворот Юусе Сароса. На пятой минуте второго периода еще одно большинство гостей, и в ворота «Нэшвилла» влетела вторая шайба, отличился Брок Босер. С этого момента хозяева еще больше усилили натиск на соперника, но время шло, а счет на табло не менялся. Во втором и третьем периодах «хищники» по минуте играли в формате пять на три, — все тщетно. Лишь за три минуты до конца третьего отрезка игры Люк Евангелиста смог распечатать ворота Кейси Десмита. На этом все. Счет по броскам 30 – 12 в пользу «Нэшвилл Предаторз», но «Ванкувер» вновь лидирует в серии. У хозяев теперь головная боль, как справиться с Десмитом. Коэффициенты букмекеров на четвертый матч серии.

победа «Нэшвилл Предаторз» — от 2,28 (Winline) до 2,39 (Лига Ставок)

победа «Ванкувер Кэнакс» — от 2,59 (Лига Ставок) до 2,70 (Winline, Бетсити)

Где смотреть матч Нэшвилл – Ванкувер

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