Вашингтон – Рейнджерс: прогноз на четвертый матч 29 апреля 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П2, Ф2 (-1,5), ТБ 5,5

Счет в серии 0 – 3 (1 : 4, 3 : 4, 1 : 3)

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С огромной долей вероятности можно говорить, что команды сыграют в Вашингтоне четвертый и последний матч в серии. Просто не видно, за счет чего «столичные» могут даже не то что вытянуть эту серию, а хотя бы выиграть один матч. Одного желания мало. Во второй игре хозяева первыми открыли счет, причем подарок им сделал Игорь Шестеркин. Голкипер прекрасно видел бросок Джона Карлсона, шайба летела на удобной высоте, но Игорь махнул блином мимо нее, это называется «пустить бабочку». Так «синерубашечникам» пришлось отыгрываться. Много времени на это не ушло, спустя полминуты отличилось первое звено. На бросок Мики Зибанежада отреагировал Крис Крайдер, подставив клюшку. Всем в лиге известно, что нужно бояться «Рейнджерс», которые играют в меньшинстве. Вскоре после того как счет стал равным, на штрафную скамейку отправился Райан Линдгрен. Хоккеисты «Вашингтона» расположились в зоне. Александр Овечкин бросил по воротам, но бросок заблокировали, и в ответ полетела контратака. Барклай Гудроу вывел гостей вперед. Еще больше нужно опасаться «Рейнджерс», которые играют в большинстве. Лишнего они разыграли во втором периоде, с подачи все того же Мики Зибанежада отличился Винсент Трочек. Хозяева в третьем периоде предпринимали отчаянные попытки еще раз огорчить Шестеркина, но тот уверенно отразил все броски. Более того, чуть не забросил сам, когда Спенсер Карбери заменил вратаря на шестого полевого. Помешал Овечкин. Артемий Панарин «промолчал», но его помощь не понадобилась. Коэффициенты букмекеров на четвертый матч серии.

победа «Вашингтон Кэпиталз» — от 3,21 (Лига Ставок) до 3,50 (Бетсити)

победа «Нью-Йорк Рейнджерс» — от 1,90 (Pari) до 2,00 (Лига Ставок)

Где смотреть матч Вашингтон – Рейнджерс

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