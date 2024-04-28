Андрей Разин: «Если пригласят в НХЛ пройти через какие-то этапы, не откажусь. Но это из области фантастики. Очень редко обращают внимание на российских тренеров»

Теги Металлург Мг НХЛ КХЛ Андрей Разин Спорт-Экспресс Хоккей

Андрей Разин ответил на вопрос о желании возглавить клуб НХЛ.

– Мысли о Кубке Стэнли и работе в НХЛ есть?

– Отец всегда мне говорил: учи английский, пригодится. Я несколько раз пробовал, но не получается.

Я быстро выучил словацкий язык, когда работал в Словакии. Если меня пригласят в НХЛ пройти через какие-то этапы, то я не откажусь. Но это совсем из области фантастики.

В НХЛ очень сложно попасть в тренерский штаб. Надо элементарно знать английский. Я никогда не играл в НХЛ.

И не думаю, что мой прогресс в КХЛ – важный показатель для НХЛ.

– НХЛ – совсем другой мир для тренера?

– Возьмите европейские страны. Швейцария, Германия, Австрия – выбор между русским тренером и канадцем всегда в пользу канадца.

Любой канадец будет предпочтительнее, чем тренер КХЛ. А в НХЛ тем более.

Очень редко они обращают внимание на российских тренеров, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

6 комментариев
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Предложение от которого нельзя отказаться.
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А есть вероятность, что Роман Ротенберг Андрея Разина к себе в команду главным тренером пригласит? Он же всех топовых скупает🤔
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Конечно нельзя отказаться.Только не позовут.Фёдоров 2 подряд выиграл.Там своих тренеров в избытке.Но мечтать не вредно,вредно не мечтать.
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Разин все очень адекватно оценил и рассказал.
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Здесь Разин прав. Там своих тренеров хватает. Не готовы наши тренировать в НХЛ.
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проблема в том что в НХЛ сейчас вообще редко назначают тренеров со стороны. Разве что каких-то широко известных личностей вроде Тортса или Лавиолетта. А типичный карьерный путь там - это повариться в системе клуба, потренировать фарм, поработать помощником, и только после этого получить повышение до главного. Как Карбери в Вашингтоне или Кноблаух в нефти.
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