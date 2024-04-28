Андрей Разин: «Если пригласят в НХЛ пройти через какие-то этапы, не откажусь. Но это из области фантастики. Очень редко обращают внимание на российских тренеров»
Андрей Разин ответил на вопрос о желании возглавить клуб НХЛ.
– Мысли о Кубке Стэнли и работе в НХЛ есть?
– Отец всегда мне говорил: учи английский, пригодится. Я несколько раз пробовал, но не получается.
Я быстро выучил словацкий язык, когда работал в Словакии. Если меня пригласят в НХЛ пройти через какие-то этапы, то я не откажусь. Но это совсем из области фантастики.
В НХЛ очень сложно попасть в тренерский штаб. Надо элементарно знать английский. Я никогда не играл в НХЛ.
И не думаю, что мой прогресс в КХЛ – важный показатель для НХЛ.
– НХЛ – совсем другой мир для тренера?
– Возьмите европейские страны. Швейцария, Германия, Австрия – выбор между русским тренером и канадцем всегда в пользу канадца.
Любой канадец будет предпочтительнее, чем тренер КХЛ. А в НХЛ тем более.
Очень редко они обращают внимание на российских тренеров, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.