Крикунов про лучшего игрока сезона КХЛ: «Гусев – определяющий хоккеист, от него много зависит. По яркости игры для меня это игрок сезона»

Теги Владимир Крикунов КХЛ Никита Гусев Динамо Хоккей

Владимир Крикунов назвал Никиту Гусева лучшим игроком сезона КХЛ.

«Если брать весь сезон, то для меня лучший игрок – это Гусев. Он провел хороший год. Это определяющий хоккеист, от него много зависит.

Это настоящий игрок! Под настоящим я подразумеваю человека, который бьется до конца в любой игре, как бы она ни складывалась, он всегда старается перевернуть и вытащить. Это все про Гусева.

По яркости игры для меня это хоккеист сезона. Да, в плей-офф не получилось, но по регулярному чемпионату – точно», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

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