Агент Гальченюка: «Если в СКА примут решение расстаться с игроком, будем рассматривать варианты»

Теги СКА КХЛ Александр Черных Алекс Гальченюк Матч ТВ Хоккей

Агент Алекса Гальченюка оценил возможность ухода игрока из СКА.

Ранее появилась информация, что нападающий может перейти в «Ак Барс» из СКА.

«Ждем решения СКА по Алексу. Мой партнер как раз сейчас находится в Санкт‑Петербурге и ведет диалог с клубом.

Если Гальченюк останется в команде, значит продолжит выступление за петербургский клуб.

Если же в клубе примут решение расстаться с ним, будем рассматривать варианты», – сказал представитель хоккеиста Александр Черных.

2 комментария
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Гальюнчику в лучшем случае, в ВХЛ место
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