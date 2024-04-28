Агент Гальченюка: «Если в СКА примут решение расстаться с игроком, будем рассматривать варианты»

Агент Алекса Гальченюка оценил возможность ухода игрока из СКА.

Ранее появилась информация, что нападающий может перейти в «Ак Барс» из СКА.

«Ждем решения СКА по Алексу. Мой партнер как раз сейчас находится в Санкт‑Петербурге и ведет диалог с клубом.

Если Гальченюк останется в команде, значит продолжит выступление за петербургский клуб.

Если же в клубе примут решение расстаться с ним, будем рассматривать варианты», – сказал представитель хоккеиста Александр Черных.