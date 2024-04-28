Биссоннетт о Марнере: «Торонто» нужно отправить его в запас и подать пример. Жалкая игра. Митч не выиграл ни одного единоборства в серии с «Бостоном»
Пол Биссоннетт выразил недовольство игрой Митча Марнера.
«Торонто» проиграл «Бостону» (1:3, 1-3) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.
Форвард канадского клуба Митч Марнер забил гол в этой игре и получил две минуты штрафа за подножку в первом периоде. Он провел на льду 22 минуты и 19 секунд в матче.
В четырех играх серии с «Брюинс» Марнер набрал 2 (1+1) очка.
«Я не знаю, травмирован ли он, но его игра просто жалкая. Он не выиграл ни одного единоборства за всю серию. Он не играет в хороший хоккей. Митч проигрывает каждую борьбу за шайбу.
Где Митч Марнер? Он не заслуживает того игрового времени, которое получает.
Им нужно отправить его в запас и подать пример», – сказал бывший хоккеист клубов НХЛ Пол Биссоннетт в эфире TNT.
Хотя по-моему, если не случится чудо, Марнера продлят за более денег.
Веселый чувак))