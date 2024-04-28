Биссоннетт о Марнере: «Торонто» нужно отправить его в запас и подать пример. Жалкая игра. Митч не выиграл ни одного единоборства в серии с «Бостоном»

Теги Торонто Бостон Кубок Стэнли НХЛ Пол Биссоннетт Митч Марнер Хоккей

Пол Биссоннетт выразил недовольство игрой Митча Марнера.

«Торонто» проиграл «Бостону» (1:3, 1-3) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

Форвард канадского клуба Митч Марнер забил гол в этой игре и получил две минуты штрафа за подножку в первом периоде. Он провел на льду 22 минуты и 19 секунд в матче.

В четырех играх серии с «Брюинс» Марнер набрал 2 (1+1) очка.

«Я не знаю, травмирован ли он, но его игра просто жалкая. Он не выиграл ни одного единоборства за всю серию. Он не играет в хороший хоккей. Митч проигрывает каждую борьбу за шайбу.

Где Митч Марнер? Он не заслуживает того игрового времени, которое получает.

Им нужно отправить его в запас и подать пример», – сказал бывший хоккеист клубов НХЛ Пол Биссоннетт в эфире TNT.

9 комментариев
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Ответ Bzz Pvz
Ни в коем случае в запас нельзя отправлять. Нужно сделать вид, что он сильно играет, много действий делает, что отрабатывает на 100% свой контракт. Тогда можно будет кого-нибудь заскамить на его трейд
С его NMC? Марнер уйдет только когда сам будет хотеть.
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Ответ Bzz Pvz
У марнера год по контракту остался. Предложат меньше денег - он не будет подписывать и тогда, возможно, согласится на трейд
Тогда Марнер подождёт до завершения контракта и выйдет на свободный рынок.
Хотя по-моему, если не случится чудо, Марнера продлят за более денег.
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+2
Ни в коем случае в запас нельзя отправлять. Нужно сделать вид, что он сильно играет, много действий делает, что отрабатывает на 100% свой контракт. Тогда можно будет кого-нибудь заскамить на его трейд
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Это дежурное ежегодное интервью
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В запас надо отправить Тавареса , в пас вообще не играет .
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Ответ Cbj Fan
С его NMC? Марнер уйдет только когда сам будет хотеть.
У марнера год по контракту остался. Предложат меньше денег - он не будет подписывать и тогда, возможно, согласится на трейд
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Биз не столько эксперт (процентов на 10), сколько шоумен.
Веселый чувак))
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Ответ Bzz Pvz
Ни в коем случае в запас нельзя отправлять. Нужно сделать вид, что он сильно играет, много действий делает, что отрабатывает на 100% свой контракт. Тогда можно будет кого-нибудь заскамить на его трейд
Через год Миннесота будет агрессивным покупателем.
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Ответ Эдик Горбачёв
В запас надо отправить Тавареса , в пас вообще не играет .
Но он центр. Можно в третье звено.
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